Почти 200 штук: сибирячка продает в интернете советские календарики — фото большой ностальгической коллекции

В Новосибирске на сайте объявлений девушка выставила на продажу большую коллекцию календариков. По ее словам, они советские.
За свой товар продавец просит 3500 рублей. В описании сказано, что коллекция включает в себя 198 экземпляров, собранных в альбоме. Судя по фотографиям в объявлении, одни календарики посвящены сказкам, другие спортсменам и артистам. Кроме того, на многих из них изображена природа.
— Коллекция календариков СССР по 1990-е в хорошем состоянии, — утверждается под фото.
Альбом могут приобрести жители не только Новосибирска, но и других городов — автор готова отправить его по почте или доставкой.
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