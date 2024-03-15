НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-14°

облачно, без осадков

ощущается как -18

3 м/c,

южн.

 759мм 81%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,64
EUR 100,26
Реклама

СРОЧНО

Как проходят выборы президента в НСО — онлайн

15 лет за ДТП в горах
Скуловая имплантация зубов
Застройщики скупают Академ
Что удивляет приезжих
Как живут в 100-летней общаге
Масленичная прожарка
Убийство младенца
Открывают «Жерарню»
НГС в Telegram
Развлечения

Почти 200 штук: сибирячка продает в интернете советские календарики — фото большой ностальгической коллекции

Коллекция стоит меньше 4000 рублей

1 792
8 комментариев
Множество календариков посвящено сказкам

В Новосибирске на сайте объявлений девушка выставила на продажу большую коллекцию календариков. По ее словам, они советские.

За свой товар продавец просит 3500 рублей. В описании сказано, что коллекция включает в себя 198 экземпляров, собранных в альбоме. Судя по фотографиям в объявлении, одни календарики посвящены сказкам, другие спортсменам и артистам. Кроме того, на многих из них изображена природа.

— Коллекция календариков СССР по 1990-е в хорошем состоянии, — утверждается под фото.

Есть календарики со спортсменами
А также с обезьянками и цирковым медведем
И с пейзажами

Альбом могут приобрести жители не только Новосибирска, но и других городов — автор готова отправить его по почте или доставкой.

Еще одна сибирячка продает открытки с советскими знаменитостями за 100 000 рублей: НГС публиковал фото. Ранее мужчина нашел портрет Ленина на мусорке, а потом выставил его за 5 миллионов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Коллекция Авито Объявление
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Самый унизительный и неприятный момент»: россиянка в аэропорту попала в мексиканскую тюрьму — история
Марина Хомутинина
журналист, путешественница
Мнение
«Не шикуем, но тратим всё до копейки»: рассказываем, на что хватает денег семье учителей с двумя детьми
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Ничтожеством давно себя не чувствовала»: исповедь 22-летней выпускницы вуза, решившейся на аборт
Рекомендуем
Знакомства

Nataly, 40

Antonina, 54

Гоша, 40

Александр, 19

Натали, 50

Елена, 43

Начать знакомиться
Объявления

Аварийно-ремонтная служба ЖКХ Сантехник с выездом на дом, недорого

100 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление