Почти 200 штук: сибирячка продает в интернете советские календарики — фото большой ностальгической коллекции

Множество календариков посвящено сказкам Источник: «Авито»











В Новосибирске на сайте объявлений девушка выставила на продажу большую коллекцию календариков. По ее словам, они советские.



За свой товар продавец просит 3500 рублей. В описании сказано, что коллекция включает в себя 198 экземпляров, собранных в альбоме. Судя по фотографиям в объявлении, одни календарики посвящены сказкам, другие спортсменам и артистам. Кроме того, на многих из них изображена природа.



— Коллекция календариков СССР по 1990-е в хорошем состоянии, — утверждается под фото.



Есть календарики со спортсменами Источник: «Авито»











А также с обезьянками и цирковым медведем Источник: «Авито»











И с пейзажами Источник: «Авито»











Альбом могут приобрести жители не только Новосибирска, но и других городов — автор готова отправить его по почте или доставкой.



Еще одна сибирячка продает открытки с советскими знаменитостями за 100 000 рублей: НГС публиковал фото. Ранее мужчина нашел портрет Ленина на мусорке, а потом выставил его за 5 миллионов.

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