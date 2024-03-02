Изменял обеим женам, был чиновником, пытался уйти в бизнес: (экс)муж певицы Нюши — кто он и почему за встречу с ним платят миллионы

Сняла обручальное кольцо, отдыхает без супруга, на публике появляется одна, сменила стиль. Кажется, брак Нюши и казанского экс-чиновника дал серьезную трещину. Пока Игорь Сивов продолжает заниматься
инфоцыганством обучением правильному дыханию маткой жизни за миллионы рублей, певица не спешит опровергать разговоры о разводе.
И если о Нюше, она же Анна Шурочкина, едва ли нужно рассказывать, то вот кто такой Игорь Сивов — вопрос интересный. Откуда он взялся в жизни Нюши? Если кратко: Сивов — казанский экс-чиновник, который закрутил роман с певицей, будучи женатым. От первой супруги ушел, когда их второму ребенку было всего шесть месяцев. Дальше Игорь пытался продавать косметику под собственным брендом, но не пошло, написал книгу. Теперь же экс-чиновник называет себя гуру, берет миллионы рублей за встречи с собой и учит всех желающих правильно чувствовать жизнь. Подробности — в материале наших коллег из 116.RU.
Игорь — чиновник
Отец четверых детей, просветленный гуру, изменяющий обеим женам муж. Как он до этого всего дошел?
Началось всё в Казани. Здесь Игорь Сивов родился, здесь же учился и здесь же делал хлипкие попытки быть политиком. В 2002 году он получил диплом ТИСБИ, платный университет, который назвать престижным ну никак нельзя. После окончания вуза там же и остается. Занимает должность замдиректора студенческого клуба и сидит в этом скромном кресле целых шесть лет.
Параллельно, с 17 лет, Сивов играл в команде КВН «Четыре татарина». Но не в первом, а во втором составе, вместе с ним, например, в команде была Екатерина Скулкина.
Команда была очень популярна в родном для Сивова Татарстане. Позже в одном из своих интервью он скажет, что КВН помог ему стать хорошим организатором, «находить спонсоров и многое другое». Чемпионами высшей лиги «Четыре татарина» так и не стали, но дважды брали Золотого Кивина.
Свою карьеру Сивов продолжил в сфере развлечений, вырвавшись из стен родного вуза только в 2008 году. Его назначили директором «Дирекции праздничных программ» Казани. А через год Игорь резко начал набирать обороты: заручившись поддержкой местной власти, он попадает в «Исполнительную дирекцию Всемирной летней Универсиады — 2013». Как понятно из названия, эту организацию татарстанские власти создали для подготовки города к Универсиаде. Активное участие во всём этом принимал Игорь Сивов и с 2009 по 2014 был замом гендиректора дирекции. Оно и понятно: руководил организацией его давний друг по команде «Четыре татарина» Владимир Леонов. Последний ныне министр спорта Татарстана. Чуть забегая вперед: именно на Универсиаде Нюша и познакомилась с Сивовым.
После успешно пережитой Универсиады Сивов получает билет прямиком в казанский Исполком. Там он становится «руководителем аппарата». Для понимания: чиновник в этой должности курирует комитет по туризму, городской общественный центр, следит за транспортом власть имущих и работает с прессой.
Два года просидел Сивов в казанском Исполкоме, а в
На этом заканчивается история обычного казанского парня Игоря Сивова и начинается история мужа Нюши, многодетного отца, коуча, гуру и наставника, за встречу с которым нужно платить миллионы.
Игорь — муж Алены
Всё это время, пока Игорь делал шаткие попытки попасть во власть, с ним рядом была Алена — его первая жена. Пара поженилась в 2006 году. В том же году у Алены и Игоря родился первый сын — Матвей.
— На тот момент для меня главным в жизни, приоритетом, стали семья, ребенок, — рассказывала позже Алена.
Спустя 10 лет у пары родился второй ребенок — тоже сын, назвали Мирон. Но 2016 год для Алены Сивовой, фамилию она, кстати, так и не поменяла, стал испытанием. У женщины умерла мама, а спустя всего шесть месяцев после рождения сына она узнала об изменах Игоря. Сама Алена тактично говорит «муж решил начать новую жизнь».
— Я, как женщина, приняла это. Конечно, это было непросто, вплоть до сегодняшнего дня тяжелейшая реабилитация себя, — говорит Алена.
Всю жизнь Алена занималась танцами, одно время активно вела блог в запрещенной соцсети, где публиковала видео с репетиций и снимки с фотосессий. Личную жизнь на обозрение Алена не выставляла ни 12 лет назад, когда только начала вести блог, ни сейчас. До того, как узнать об изменах мужа, хореограф выглядела так:
Ну а после того, как супруг оставил ее с двумя детьми, младшему из которых было всего шесть месяцев, Алена изменилась. Как минимум внешне. Женщина обрезала длинные волосы и, по женской классике, сделала каре. Да и образы стали куда более дерзкими.
В своем аккаунте Алена делилась абстрактными философскими размышлениями. Подписчикам оставалось гадать: адресованы ее мысли экс-супругу или же нет.
За последние без малого 10 лет Алена несколько раз меняла имидж, возвращаясь к нежной женственности и обратно врываясь в дерзкие образы.
Ну а сейчас первая жена Сивова, мать его двоих старших сыновей, выглядит так:
Всего год спустя после болезненного разрыва Алена врывается на ТВ. Но не в вечерние шоу, чтобы рассказать про бывшего. Сивова участвует в шоу «Танцы» на ТНТ и получает массу комплиментов от членов жюри.
В конкурсе она не победила, но зато после открыла свою школу танцев в Казани. Алена редко комментирует отношения бывшего супруга, но когда всё же решается что-то сказать — получается метко.
Вот, например, как-то несколько лет назад, общаясь с подписчиками, она намекнула, будто бы после расставания продолжала с экс-супругом интимные отношения.
— Ну супружеский долг платежом красен, — говорила Алена.
Несколько лет спустя она признала: тяжело далось расставание после стольких лет брака, но теперь они с Игорем в хороших отношениях и вместе продолжают растить двух сыновей.
— Мы с Игорем прошли вместе большой путь: становление, взросление, совместные цели, планы и развитие. В какой-то момент мужчина и женщина в паре готовы к новому этапу. Они могут войти в него вместе, а могут разойтись — каждый своей дорогой. И здесь любой выбор заслуживает уважения, — говорила Алена, называя экс-супруга прекрасным отцом.
Игорь — муж Нюши
Универсиада в Казани, 2013 год. Грандиозных масштабов событие, непосредственной участницей которого стала Нюша. Она вместе с другими артистами закрыла Универсиаду. Вот так это было почти 11 лет назад:
Ну а за кулисами уже развивался роман Сивова и Шурочкиной. Несмотря на это, в 2015 году всё еще законная жена Алена узнает, что ждет ребенка. В 2016 году она рожает сына. Спустя шесть месяцев Игорь всё же уходит к Нюше.
В том же году артистка и экс-чиновник начинают вместе появляться на публике. Высшему обществу Шурочкина презентовала жениха в мае 2017 года на закрытии сезона КХЛ. Они вручили одну из наград. Откровенно говоря, вышло неловко.
Причем фанаты Нюши яро протестовали: Сивова они называли «стариком» и настаивали на том, что певица должна вернуться к экс-бойфренду — Егору Криду. Некоторые поклонники пары Крида и Нюши до сих пор надеются на их воссоединение, особенно на фоне разговоров о разводе артистки. К слову, разница в возрасте Игоря и Анны — 10 лет.
Уже в августе 2017 года Сивов и Нюша играют скромную свадьбу на Мальдивах. На церемонии были только самые близкие, о торжестве пара громко не заявляла. Чуть больше года спустя, в ноябре
Несколько лет после брака Нюша продолжала отмалчиваться о том, когда вообще начался ее роман с Сивовым. Но потом призналась: да, Игорь был еще в браке и она об этом знала.
— Он ради меня переехал в Москву и поменял работу — начал всё с чистого листа. Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать... Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь, — говорила артистка.
Но тут же объяснялась: она сразу поняла, что нашла своего человека и «время остановилось». Позже сама Алена объяснит, что развод-то она давала, только вот документами занимался сам Сивов, потому что на женщине было двое детей, один из которых был новорожденным.
— Я занималась детьми, своим эмоциональным и физическим здоровьем после родов и смерти мамы. А «технические вопросы» мужчина взял на себя. Но там есть вопросы к законодательству, ведь развод не дают сразу — ждут, когда младенцу исполнится год. А потом еще время на примирение дают, — рассказывала Алена.
Брак Сивова и Шурочкиной казался идеальным, и многие называли его счастливым. Пара регулярно появлялась вместе в обществе, часто радовала поклонников совместными фото и видео в соцсетях. И если Нюша делилась со своей многомиллионной аудиторией снимками с супругом изредка, то Сивов делал это крайне щедро. Чуть ли не каждый день в его аккаунте в запрещенной ныне соцсети появлялись фото с певицей.
Игорь нежно признавался в любви супруге, посвящал ей стихи, открыто говорил, что наконец-то нашел своего человека. Сивов когда-то писал, что больше трех дней не может быть в разлуке с любимой, дальше начинается ломка.
Более того, всё чаще и чаще в соцсетях Сивова стали появляться фото с его детьми от первого брака и Нюшей. Сначала на фото фигурировал только старший сын от экс-супруги, а потом и оба ребенка. Счастливая семья продолжала позировать и в более расширенном составе: после рождения детей у Игоря и Анны.
В недавнем интервью Нюши рассказала, что сначала познакомилась со старшим сыном Игоря, потом с младшим. Отношения у нее с детьми супруга хорошие. Они вместе проводят время, Алена не возражает, чтобы пара брала с собой мальчиков на совместный отдых.
Что забавно, Игорь предпочел не представлять Нюшу своей экс-супруге. Как говорит артистка, они не знакомы с Аленой. Но она хотела бы с ней подружиться.
Образ идеальной семьи разбила сама Нюша. В сентябре 2022 года она дает интервью, в котором признается: Игорь ей изменял, когда она вынашивала их второго ребенка.
— В прошлом году, несмотря на то, что у нас было много трансформаций, много всего очень положительного, безусловное чудо — малыш, который у нас появился. На самом деле, мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, но тем не менее я хотела бы сказать, я думаю, важно говорить об этом, не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизнях миллионов людей, — сказала Нюша.
Тогда артистка шокировала поклонников рассуждениями, что это просто испытание, которое выводит «на новый уровень саморазвития».
— Когда ты проходишь через такую ситуацию — ты сталкиваешься с огромным количеством боли. Но в первую очередь ты взвешиваешь ситуацию и думаешь, что дальше. Ты готов оставить всё, что было, пожертвовать этим? Хотя давайте будем откровенными — это происходит достаточно часто, — рассуждала Нюша.
Сам же Сивов чуть позже практически обвинил саму певицу в своей измене. В своем аккаунте в запрещенной соцсети он размышлял о том, что ревность — это диагноз, с которым нужно работать. Его последователи поинтересовались у гуру, а можно ли снова доверять человеку, который изменил.
— Каждый человек может ошибиться! Часто нас предают, потому что мы сами себя предаем во многом. И такие люди [нужны нам], чтобы вернуть нам веру в себя, — сказал Сивов.
Сивов — гуру
Вернемся непосредственно к Сивову. Спустя полгода после свадьбы с Нюшей он заводит аккаунт в запрещенной соцсети. И первый пост — с супругой. Они поздравляют подписчиков Игоря с новым, 2018 годом.
Само собой, не без помощи звездной супруги Сивов начинает набирать аудиторию. Первое время часто публикует с ней фото/видео, а страницу свою ведет на английском языке. Потом в профиле начинают появляться фото со знаменитостями, например, Константином Хабенским, и чиновниками разных уровней.
Игорь активно ищет себя, чтобы не быть в тени звездной супруги. В какой-то момент он смещает акцент на семью и детей. Начинает рассказывать о детях от предыдущего брака, показывать их в блоге. Параллельно с этим начинает зарождаться Сивов-гуру: осенью 2018 года он начинает рассказывать подписчикам о духовных практиках и публиковать фото с медитаций.
И на этих двух темах, собственно, следующие много лет Сивов будет делать себе имя. Многократно при этом подчеркивает: он многодетный отец и точно знает, как воспитывать детей. В 2019 году Сивов читает лекции о бизнесе и отцовстве, росте и развитии, готовя аудиторию к просветлению.
Летом
Несмотря на звездность Нюши, дело не пошло. Компания просуществовала чуть больше года и к концу
А вечеринка была летом 2022 года. Тогда Игорь Сивов громко презентовал свою книгу про осознанное родительство «Ненавредители». Мероприятие вышло громким. Помимо Нюши, вечеринку Сивова посетили актриса Анна Хилькевич, женщина года по версии читателей Glamour Раксана Самохвалова, модель Виктория Лопырева.
Ни книга, ни косметика успеха не возымели. Но получилось в другом —
инфоцыганстве наставничестве. Здесь стоит отметить, что еще в 2019 году Сивов публиковал фото со своими «хорошими друзьями» — семьей Блиновских. На снимке сам Игорь, королева марафонов желаний Елена Блиновская и ее супруг. Под этим фото Сивов рассказал, что он с Нюшей регулярно проходит марафоны Блиновской. Более того, они дружат семьями.
Теперь же королева марафонов Блиновская сидит в СИЗО за сокрытие многомилионных доходов и налогов на них, а Сивов продолжает
ее дело работу. К слову, в поддержку подруги ни Сивов, ни Шурочкина после задержания не высказались.
Вернемся к Игорю. Кто он теперь? Сам бывший чиновник называет себя международным коучем, магистром психоанализа, основателем сообщества «Пробуждение» и тренером по энергодыханию. Если кратко: он учит правильно дышать, привлекать в жизнь желаемое, находить истинного себя, быть в гармонии с собой, с миром и всё прочее остальное.
Сивов — специалист по ретритам. Так называемые встречи для духовных практик на дорогих курортах. Но чтобы провести время с самим гуру, придется заплатить немало. В 2023 году прайс на время Сивова был в открытом доступе. Из программы одного из ретритов мы узнали, что гуру присутствует в жизни желающих духовно обогатиться недолго: только на завтраке. Но снова условие: только небольшой группе удастся лично пообщаться с просветленным.
Цена участия в таком мероприятии — больше одного миллиона рублей. Это стоимость ретрита с Сивовым в середине 2023 года. Потом он стал прайс скрывать, а по запросу его команда теперь цены не озвучивает. Там говорят, что Игорь лично общается с кандидатами, так сказать, проводит собеседование, и только после этого желающему научиться правильно дышать озвучивают цену.
Тем не менее, судя по соцсетям Сивова, бизнес процветает: ему платят и его благодарят. При этом большую часть жизни экс-чиновник проводит на Бали и в ОАЭ. В Россию изредка после отдыха возвращается только Нюша. И то последний отпуск пара провела врозь. Она — на Мальдивах, он — на Бали.
Сейчас же экс-чиновник проводит время в Мексике, зазывая там на свои пробуждения желающих. Сам он уже, к слову, очистил душу и тело шаманскими практиками.
Несмотря на то, что за жизнью Сивова в запрещенной соцсети наблюдают больше 500 тысяч человек, назвать его успешным блогером вряд ли можно. Его публикации набирают мало одобрительных лайков, еще меньше комментариев. В последнее время гуру публикует только видео, в которых дает ответы на сакральные вопросы. Но и их просмотры не впечатляют, учитывая аудиторию в полмиллиона человек.
Сивов — холостяк?
В ноябре 2023 года Нюша полностью удаляет все фото в запрещенной соцсети, в том числе с супругом и детьми. И презентует на свою аудиторию в пять миллионов человек новую песню — «Заново».
— Я дарю эту песню каждому слышащему сердцу и начинаю новую главу, заново, — подписала видео артистка.
Ну а песня, вероятно, послание. Нюша поет, что устала от обмана, но дает еще одну попытку возлюбленному, хотя и боится.
Поклонники артистки тут же стали настаивать: ее брак развалился. Ну и припомнили историю измены Сивова. Подогревали разговоры о разрыве пары и новые фото Шурочкиной. Она сменила стиль, стала по-другому вести соцсети и, главное, — сняла обручальное кольцо. Нюша делится с подписчиками снимками, делая акцент на руках без кольца.
После первого снимка без кольца директор артистки Денис Орлов заверил: всё у пары в порядке, Нюша сняла кольцо для фотосессии, оно не подходило к образу и всего-то.
После этого Нюша опубликовала обычное домашнее фото с котом. И снова без кольца.
Фанаты артистки кинулись ее поздравлять, отмечая, как же она похорошела, когда «прогнала нахлебника». Среди подписчиков артистки найти защитников Сивова нам не удалось.
Могут ли неоднозначные намеки пары быть просто пиар-ходом для продвижения первого за долгое время альбома Нюши — вполне вероятно. Пока Сивов и Шурочкина отписались друг от друга в запрещенной соцсети и разговоры о разрыве не комментируют. Но Игорь по старой памяти продолжает лайкать фото Нюши.
Не так давно Сивов, вероятно, тоже решил подбросить дровишки в разговоры о разводе. Он опубликовал видео, в котором поразмышлял, как пережить расставание с любимым человеком. Если кратко: не стоит грустить, появится новый.
* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.