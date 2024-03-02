Изменял обеим женам, был чиновником, пытался уйти в бизнес: (экс)муж певицы Нюши — кто он и почему за встречу с ним платят миллионы

После успешно пережитой Универсиады Сивов получает билет прямиком в казанский Исполком. Там он становится «руководителем аппарата». Для понимания: чиновник в этой должности курирует комитет по туризму, городской общественный центр, следит за транспортом власть имущих и работает с прессой.

Два года просидел Сивов в казанском Исполкоме, а в 2016-м стал главным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

На этом заканчивается история обычного казанского парня Игоря Сивова и начинается история мужа Нюши, многодетного отца, коуча, гуру и наставника, за встречу с которым нужно платить миллионы.