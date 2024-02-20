Бывший парень Насти Ивлеевой приезжает в Сибирь — что о нем известно

Выпускник «Фабрики звезд», экс-участник группы «Челси» Арсений Бородин выступит в Сибири. Мероприятие состоится в Бийске.
На своей странице во «ВКонтакте» певец написал, что с 20 по 24 февраля в Бийске пройдет первенство Сибирского Федерального округа по боксу среди юношей 15–16 лет. Арсений Бородин выступит на торжественном открытии в 18:00 на ледовой арене «Прогресс».
— Я вас буду ждать с удовольствием, с моей потрясающей, невероятной командой. Сыграем огромное количество прекрасных песен, суперхитов. Будем очень рады вас видеть, — приглашает певец.
Арсений Бородин родился в Барнауле в 1988 году в семье известного в крае музыканта-аранжировщика и с шести лет занимался в театре. В 2006 году барнаульцы впервые увидели своего земляка в эфире Первого канала. Арсений исполнял песню Стаса Пьехи в вечернем шоу «Фабрика звезд — 6». Тогда одиннадцатикласснику Бородину было всего 17 лет.
Наши коллеги из NGS22.RU решили вспомнить, чем занимался певец до и после «Фабрики звезд». О творческом пути, звездных шоу и расставании с Настей Ивлеевой — в профайле NGS22.RU.
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