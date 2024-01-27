Толпа новосибирцев устроила бой снежками — видео сражения

В Новосибирске прошел бой снежками среди студентов. Первый межвузовский турнир по снежному бою организовали в честь Дня российского студенчества.
Как рассказали на сайте НГТУ НЭТИ, в сражении приняли участие 12 студенческих команд из четырех вузов Новосибирской области: НГТУ НЭТИ, Сибирского государственного университета геосистем и технологий, Новосибирского государственного университета экономики и управления и Сибирского университета потребительской кооперации.
— Главным оружием студентов были снежки, а трофеем — флаг противника. Победа в снежном сражении была разделена между тремя командами из НГТУ НЭТИ: «Бойцы», «Ъ (Твердый знак)» и «Пироженки», — рассказали в пресс-службе университета.
Помимо снежного боя, в университете устроили соревнования по перетягиванию каната, саночные забеги, прыжки в мешках и упражнения с гирей.
Новосибирский государственный университет в честь Дня студента опубликовал архивные фотографии.