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Толпа новосибирцев устроила бой снежками — видео сражения

Студенты так отпраздновали свой праздник

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На территории университета установили баррикады

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В Новосибирске прошел бой снежками среди студентов. Первый межвузовский турнир по снежному бою организовали в честь Дня российского студенчества.

Как рассказали на сайте НГТУ НЭТИ, в сражении приняли участие 12 студенческих команд из четырех вузов Новосибирской области: НГТУ НЭТИ, Сибирского государственного университета геосистем и технологий, Новосибирского государственного университета экономики и управления и Сибирского университета потребительской кооперации.

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Видео: НГТУ НЭТИ

— Главным оружием студентов были снежки, а трофеем — флаг противника. Победа в снежном сражении была разделена между тремя командами из НГТУ НЭТИ: «Бойцы», «Ъ (Твердый знак)» и «Пироженки», — рассказали в пресс-службе университета.

Помимо снежного боя, в университете устроили соревнования по перетягиванию каната, саночные забеги, прыжки в мешках и упражнения с гирей.

Новосибирский государственный университет в честь Дня студента опубликовал архивные фотографии.

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