Полмиллиона в день. Как живет и чем зарабатывает самый популярный актер России Александр Петров

В этом материале наши коллеги из 76.RU рассказывают, сколько зарабатывает востребованный артист и чем владеет.

Полмиллиона за день

Александр Петров родился в 1989 году в Переславле-Залесском Ярославской области, его папа, Андрей Генрихович, работал электриком, а мама, Алевтина Анатольевна, — медсестрой. В детстве маленький Саша мечтал стать футболистом, но спортивная карьера не сложилась из-за травмы.