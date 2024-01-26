Полмиллиона в день. Как живет и чем зарабатывает самый популярный актер России Александр Петров

25 января свой 35-летний юбилей отпраздновал актер Александр Петров, звезда «Полицейского с рублевки» (16+) и фильма «Лед» (6+). Молодой артист известен не только своими ролями, но и пылкими романами, и бизнесом.
В этом материале наши коллеги из 76.RU рассказывают, сколько зарабатывает востребованный артист и чем владеет.
Полмиллиона за день
Александр Петров родился в 1989 году в Переславле-Залесском Ярославской области, его папа, Андрей Генрихович, работал электриком, а мама, Алевтина Анатольевна, — медсестрой. В детстве маленький Саша мечтал стать футболистом, но спортивная карьера не сложилась из-за травмы.
Будущая звезда российского кино окончил школу № 4 в Переславле, затем поступил на экономический факультет местного вуза, но уже после первого курса отчислился. Творческую карьеру начинал в студенческом КВНе и театральной студии, в 2008 году поступил на режиссерский факультет РАТИ-ГИТИСа в Москве. Александр учился вместе с другими популярными актерами Александром Палем и Александром Молочниковым.
В начале карьеры Александр Петров снимался в шоу и телевизионных сериалах, первая крупная роль пришла в 2012-м в сериале «Пока цветет папоротник» (16+), вскоре Петров снялся в сериале «Обнимая небо» (18+), фильме «Притяжение» (12+) и нескольких частях фильма «Гоголь» (16+).
Из последних громких премьер — «Дворец» (18+) режиссера Романа Полански и эротическая мелодрама «Непослушная» (18+). Помимо кинокарьеры Петров выступает на сцене, за последние годы он представил два крупных спектакля, где выступил режиссером — «#Зановородиться«(18+) и «Планета Максимус» (16+).
Сейчас в портфолио Александра 77 ролей, он считается одним из самых востребованных российских актеров, опыт международных съемок тоже присутствует. Вероятно, съемки в кино — его основной вид заработка.
По данным источника 76.RU, год назад Александр Петров на съемках сериала получал 500 тысяч рублей за смену. В этом году прайс актера может варьироваться от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
Помимо кинокарьеры, актер периодически появляется на сцене театра Ермоловой в Москве, в частности, там он показывает свои лирические постановки, числится в актерском составе и играет в постановке «Петя и волк» (0+). Источник 76.RU в театре пояснил, что актерам платят непосредственно «за выход» и сумма может достигать максимум 100 тысяч рублей. Кстати, стоимость билетов на спектакль «Планета Максимус» варьируется от 500 до 9 тысяч рублей, просмотр музыкальной сказки «Петя и волк» обойдется от 300 до 2500 рублей.
Также актер периодически появляется в рекламе, имел опыт сотрудничества с гигантами «Мегафон», Martini, «Балтика», Альфа-Банк и сетью фитнес-клубов World Class. В последние два года он не был замечен в больших рекламных кампаниях.
В 2020 году Александр Петров попал на 33-ю строчку в списке «40 самых успешных звезд России до 40 лет» журнала Forbes, оценив доход Петрова в год в $1,7 миллиона.
«Исполнил мечту»
На зарплату Александр прикупил себе пентхаус в центре столицы. В интервью AD Russia артист признавался, что с нуля проектировал квартиру.
— Я люблю и всегда любил играть в Симс (18+) (компьютерная игра, одна из особенностей которой строительство и обстановка интерьеров дома. — Прим. ред.), мне поэтому нравится строить разные вещи, и к этой квартире я относился именно так, — говорил он. — Я фанат бань и решил вместо гостевой комнаты сделать в ванной сауну. Исполнить свою большую-большую мечту.
Речь идет про двухкомнатную квартиру с собственной сауной и террасой на девятом этаже в элитном ЖК в Красносельском районе столицы. Еще одна особенность жилья актера — спальня, которая размещена на втором уровне.
В интервью Александр отмечает, что обставлял новое жилье вместе со своей девушкой, актрисой Стасей Милославской (на данный момент экс-девушкой. — Прим. ред.).
В начале 2024 года стало известно, что квартира, похожая на жилье Александра, выставлена на продажу. В объявлении двушку оценивают в 57 миллионов рублей.
По последним заявлениям, Александр живет вместе с новой женой в частном доме в Подмосковье. Расположение любовного гнездышка и его внутреннее убранство пока держится в секрете.
«Не забывает свой город»
Голубоглазый переславец всегда равнялся на Голливуд и говорил, что его мечта — получить «Оскар» за главную мужскую роль. И хоть главная награда киноиндустрии пока не досталась ярославскому актеру, свой киноуголок ему удалось открыть в родном Переславле.
Кинопремия «Оскар» — американская награда, созданная в 1929 году, традиционно вручается деятелям киноискусства за вклад в развитие индустрии и создания фильмов. Считается одной из престижнейших наград.
— Так как я здесь родился и очень люблю этот город, мне бы хотелось его развивать. У меня большое количество идей, и вот с одной из них я сегодня пришел к главе города. Речь идет о создании гостиницы, которая потом будет работать как некое арт-пространство в Переславле, со своим небольшим уютным кинотеатром, рестораном, возможностью проведения в будущем кинофестивалей и реализацией творческих проектов. Чтобы это место было ярким пятном в городе, — цитировали слова Петрова в администрации Переславля в 2017 году.
На улице Подгорная, 43, находится гостевой дом Petrov Avenue с рестораном «Кино и вино» при нем. Отель на девять номеров открылся в 2017 году и сразу со скандала. Общественники возмутились, что яркая постройка загородила вид на Горицкий Успенский монастырь. О владельце тогда сообщали в администрации города.
В гостевом доме Petrov Avenue с рестораном «Кино и вино», по данным сервиса «Яндекс.Карты», средний чек составляет полторы тысячи рублей.
— Молодой и талантливый актер не забывает свой город, видит перемены, которые в нем происходят, и хочет внести свой вклад в его развитие, — сообщали в декабре 7 лет назад в администрации Переславля-Залесского.
Кадастровая стоимость участка, где стоит отель, —
Интересный факт, ИП было открыто в день рождения Александра.
— Гостиница потом будет работать как некое арт-пространство в Переславле, со своим небольшим уютным кинотеатром, рестораном, возможностью проведения в будущем кинофестивалей и реализацией творческих проектов, — ранее делился именитый переславец.
Цена номера в зависимости от удобств и питания — от 3500 до 5 тысяч рублей. Предположительно, в год гостиница может приносить около 5,5 миллиона рублей. Чтобы посчитать выручку, мы взяли среднюю цену одного номера и умножили на количество пятниц и выходных в году.
Кстати, Новый год Александр вместе с молодой женой встречал в собственном отеле.
В середине сентября актер огорошил фанатов новостью о своей женитьбе. Его последней девушкой, представленной публике, была актриса Стася Милославская, о своем расставании пара публично не заявляла. Вот только в ЗАГС Петров пошел не с ней, а с 22-летней Викторией Антоновой. Александр сделал ей предложение спустя несколько дней после знакомства и сразу заявил: кольца не было, он покорил ее сердце веткой. 25 ноября пара сыграла пышную свадьбу в одном из московских заведений, а за несколько дней подружки устроили Вике девичник в любимом месте ее жениха — бане.
Подробнее о том, как переславец выбрался из провинции на столичную сцену, мы рассказывали в этом материале. Ранее мы также показывали, как менялись образы артиста.