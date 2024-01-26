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Полмиллиона в день. Как живет и чем зарабатывает самый популярный актер России Александр Петров

Артисту исполнилось 35 лет

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Рассказываем, чем владеет и на чем зарабатывает актер Александр Петров

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25 января свой 35-летний юбилей отпраздновал актер Александр Петров, звезда «Полицейского с рублевки» (16+) и фильма «Лед» (6+). Молодой артист известен не только своими ролями, но и пылкими романами, и бизнесом.

В этом материале наши коллеги из 76.RU рассказывают, сколько зарабатывает востребованный артист и чем владеет.

Полмиллиона за день

Александр Петров родился в 1989 году в Переславле-Залесском Ярославской области, его папа, Андрей Генрихович, работал электриком, а мама, Алевтина Анатольевна, — медсестрой. В детстве маленький Саша мечтал стать футболистом, но спортивная карьера не сложилась из-за травмы.

Будущая звезда российского кино окончил школу № 4 в Переславле, затем поступил на экономический факультет местного вуза, но уже после первого курса отчислился. Творческую карьеру начинал в студенческом КВНе и театральной студии, в 2008 году поступил на режиссерский факультет РАТИ-ГИТИСа в Москве. Александр учился вместе с другими популярными актерами Александром Палем и Александром Молочниковым.

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О романах Петрова — в нашем видео

Видео: Городские порталы

В начале карьеры Александр Петров снимался в шоу и телевизионных сериалах, первая крупная роль пришла в 2012-м в сериале «Пока цветет папоротник» (16+), вскоре Петров снялся в сериале «Обнимая небо» (18+), фильме «Притяжение» (12+) и нескольких частях фильма «Гоголь» (16+).

Из последних громких премьер — «Дворец» (18+) режиссера Романа Полански и эротическая мелодрама «Непослушная» (18+). Помимо кинокарьеры Петров выступает на сцене, за последние годы он представил два крупных спектакля, где выступил режиссером — «#Зановородиться«(18+) и «Планета Максимус» (16+).

Сейчас в портфолио Александра 77 ролей, он считается одним из самых востребованных российских актеров, опыт международных съемок тоже присутствует. Вероятно, съемки в кино — его основной вид заработка.

Александр Петров частенько жертвует деньги на благотворительность

Александр Петров частенько жертвует деньги на благотворительность

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По данным источника 76.RU, год назад Александр Петров на съемках сериала получал 500 тысяч рублей за смену. В этом году прайс актера может варьироваться от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Помимо кинокарьеры, актер периодически появляется на сцене театра Ермоловой в Москве, в частности, там он показывает свои лирические постановки, числится в актерском составе и играет в постановке «Петя и волк» (0+). Источник 76.RU в театре пояснил, что актерам платят непосредственно «за выход» и сумма может достигать максимум 100 тысяч рублей. Кстати, стоимость билетов на спектакль «Планета Максимус» варьируется от 500 до 9 тысяч рублей, просмотр музыкальной сказки «Петя и волк» обойдется от 300 до 2500 рублей.

Также актер периодически появляется в рекламе, имел опыт сотрудничества с гигантами «Мегафон», Martini, «Балтика», Альфа-Банк и сетью фитнес-клубов World Class. В последние два года он не был замечен в больших рекламных кампаниях.

В 2020 году Александр Петров попал на 33-ю строчку в списке «40 самых успешных звезд России до 40 лет» журнала Forbes, оценив доход Петрова в год в $1,7 миллиона.

«Исполнил мечту»

На зарплату Александр прикупил себе пентхаус в центре столицы. В интервью AD Russia артист признавался, что с нуля проектировал квартиру.

— Я люблю и всегда любил играть в Симс (18+) (компьютерная игра, одна из особенностей которой строительство и обстановка интерьеров дома. — Прим. ред.), мне поэтому нравится строить разные вещи, и к этой квартире я относился именно так, — говорил он. — Я фанат бань и решил вместо гостевой комнаты сделать в ванной сауну. Исполнить свою большую-большую мечту.

Речь идет про двухкомнатную квартиру с собственной сауной и террасой на девятом этаже в элитном ЖК в Красносельском районе столицы. Еще одна особенность жилья актера — спальня, которая размещена на втором уровне.

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Квартиру Александр показывал в 2021 году.

Видео: AD Russia / YouTube.com, Сергей Красюк

В интервью Александр отмечает, что обставлял новое жилье вместе со своей девушкой, актрисой Стасей Милославской (на данный момент экс-девушкой. — Прим. ред.).

В начале 2024 года стало известно, что квартира, похожая на жилье Александра, выставлена на продажу. В объявлении двушку оценивают в 57 миллионов рублей.

По последним заявлениям, Александр живет вместе с новой женой в частном доме в Подмосковье. Расположение любовного гнездышка и его внутреннее убранство пока держится в секрете.

«Не забывает свой город»

Голубоглазый переславец всегда равнялся на Голливуд и говорил, что его мечта — получить «Оскар» за главную мужскую роль. И хоть главная награда киноиндустрии пока не досталась ярославскому актеру, свой киноуголок ему удалось открыть в родном Переславле.

Кинопремия «Оскар» — американская награда, созданная в 1929 году, традиционно вручается деятелям киноискусства за вклад в развитие индустрии и создания фильмов. Считается одной из престижнейших наград.

— Так как я здесь родился и очень люблю этот город, мне бы хотелось его развивать. У меня большое количество идей, и вот с одной из них я сегодня пришел к главе города. Речь идет о создании гостиницы, которая потом будет работать как некое арт-пространство в Переславле, со своим небольшим уютным кинотеатром, рестораном, возможностью проведения в будущем кинофестивалей и реализацией творческих проектов. Чтобы это место было ярким пятном в городе, — цитировали слова Петрова в администрации Переславля в 2017 году.

На улице Подгорная, 43, находится гостевой дом Petrov Avenue с рестораном «Кино и вино» при нем. Отель на девять номеров открылся в 2017 году и сразу со скандала. Общественники возмутились, что яркая постройка загородила вид на Горицкий Успенский монастырь. О владельце тогда сообщали в администрации города.

В гостевом доме Petrov Avenue с рестораном «Кино и вино», по данным сервиса «Яндекс.Карты», средний чек составляет полторы тысячи рублей.

— Молодой и талантливый актер не забывает свой город, видит перемены, которые в нем происходят, и хочет внести свой вклад в его развитие, — сообщали в декабре 7 лет назад в администрации Переславля-Залесского.

Идею открыть отель Александр Петров в августе 2017 года обсуждал с бывшим главой Переславля Владимиром Волковым (позднее Волков перебрался в кресло мэра Ярославля, а затем в подмосковный город Люберцы)

Идею открыть отель Александр Петров в августе 2017 года обсуждал с бывшим главой Переславля Владимиром Волковым (позднее Волков перебрался в кресло мэра Ярославля, а затем в подмосковный город Люберцы)

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Кадастровая стоимость участка, где стоит отель, — 1 108 168 рублей, а самого отеля — 17 211 605 рублей. Правда, сразу отметим, что кадастровая цена зачастую ниже рыночной. Сам отель зарегистрирован как ИП на имя Екатерины Бобровой, по данным открытых источников, она является родственницей актера.

Интересный факт, ИП было открыто в день рождения Александра.

— Гостиница потом будет работать как некое арт-пространство в Переславле, со своим небольшим уютным кинотеатром, рестораном, возможностью проведения в будущем кинофестивалей и реализацией творческих проектов, — ранее делился именитый переславец.

Цена номера в зависимости от удобств и питания — от 3500 до 5 тысяч рублей. Предположительно, в год гостиница может приносить около 5,5 миллиона рублей. Чтобы посчитать выручку, мы взяли среднюю цену одного номера и умножили на количество пятниц и выходных в году.

Кстати, Новый год Александр вместе с молодой женой встречал в собственном отеле.

В середине сентября актер огорошил фанатов новостью о своей женитьбе. Его последней девушкой, представленной публике, была актриса Стася Милославская, о своем расставании пара публично не заявляла. Вот только в ЗАГС Петров пошел не с ней, а с 22-летней Викторией Антоновой. Александр сделал ей предложение спустя несколько дней после знакомства и сразу заявил: кольца не было, он покорил ее сердце веткой. 25 ноября пара сыграла пышную свадьбу в одном из московских заведений, а за несколько дней подружки устроили Вике девичник в любимом месте ее жениха — бане.

Подробнее о том, как переславец выбрался из провинции на столичную сцену, мы рассказывали в этом материале. Ранее мы также показывали, как менялись образы артиста.

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