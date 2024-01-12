Пропустили куранты в Таиланде и офигевали от цен в Колорадо: как провели праздники сибирские звезды

— У меня сегодня такое похмельное состояние, несмотря на то, что я не пил алкоголь и ничего не употреблял. Состояние такое — реальное первое января. Поздравьте меня, позади первый за 15 лет, то есть за всю мою осознанную жизнь, трезвый Новый год, который прошел восхитительно в кругу близких и приятных мне людей, — рассказывал в «кружочке» блогер на следующий день.



Позже парень поделился, что 2024 год он встречал в Сочи, где у него должны были проходить съемки нового проекта. Уже четвертого января он вышел на работу, несмотря на то, что ночь перед этим провел с друзьями в стриптиз-клубе. Недавно рэп-исполнитель сообщил подписчикам, что улетает «в большое путешествие», но не сообщил — куда именно.