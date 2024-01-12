Пропустили куранты в Таиланде и офигевали от цен в Колорадо: как провели праздники сибирские звезды

К большому сожалению многих, январские каникулы закончились. И пока одни сидели за праздничным столом, катались с горок и мерзли из-за похолодания, другие отдыхали на шикарной вилле в Таиланде или в Париже. Кто? Конечно, кузбасские звезды и блогеры. Подробнее, как они встречали 2024 год — в материале корреспондента NGS42.RU Валерии Городецкой.
С катка в Таиланд
На льду в утепленной куртке и шапке встретила 2024 год и блогерша из Кемерова Евгения Искандеров, которая недавно выиграла 5 млн рублей в шоу «Новые звёзды в Африке» (16+). Ранее девушка рассказала нам, куда потратила деньги и что было самым сложным на съемках. В интервью девушка поделилась, что ей не хватает времени на спорт, сон и отдых. Видимо, загруженный график не дал девушке и выехать за пределы Москвы. Куранты она встретила на катке с милым гримом на лице. В социальных сетях уроженка Кемерова делилась своими умениями кататься на коньках. Компанию ей составлял, кстати, ее директор.
Зато январские выходные Искандерова решила проводить не в России и улетела в Таиланд. Обо этом свидетельствуют ее фотографии возле знаменитой на весь мир статуи «Большой Будда».
— Вот только сейчас, когда я отдыхаю, понимаю, как сильно устала! У кого так же? — пишет блогер в личном телеграмм-канале.
А вот блогер-миллионник с ником «Арина из Магазина» не только не улетела из страны на каникулы, но и осталась в Кемерове. В новогоднюю ночь мама двух дочек показывала свою прогулку по набережной и площади Советов.
— Мы решили пойти гулять, а тут чего-то такой ветер сильный. Дети орут, что им ветер в лицо дует, — пожаловалась на погоду родительница.
Домашний вайб
Многие кузбасские звезды в этот Новый год решили выбрать домашнюю обстановку вместо шумных вечеринок. Исключением не стал популярный блогер и музыкант Эльдар Джарахов, о творчестве которого тепло отзывался сам Баста. В своих соцсетях он опубликовал лишь одну фотографию, как встречал бой курантов, лежа на диване с чашкой чая.
— У меня сегодня такое похмельное состояние, несмотря на то, что я не пил алкоголь и ничего не употреблял. Состояние такое — реальное первое января. Поздравьте меня, позади первый за 15 лет, то есть за всю мою осознанную жизнь, трезвый Новый год, который прошел восхитительно в кругу близких и приятных мне людей, — рассказывал в «кружочке» блогер на следующий день.
Позже парень поделился, что 2024 год он встречал в Сочи, где у него должны были проходить съемки нового проекта. Уже четвертого января он вышел на работу, несмотря на то, что ночь перед этим провел с друзьями в стриптиз-клубе. Недавно рэп-исполнитель сообщил подписчикам, что улетает «в большое путешествие», но не сообщил — куда именно.
На малую родину на новогодние праздники решила прилететь бывшая певица популярной группы «Мохито» Александра Ерофеева. Девушка решила провести январские каникулы в Кемерове и в соцсетях поделилась новогодним подарком от Деда Мороза. Получила она мечту многих девушек — стайлер «Dyson» от мужа, который в прошлый Новый год сделал ей предложение руки и сердца.
За домашним столом отпраздновал приход Нового года и многократный чемпион России по тайскому боксу и кикбоксингу из Прокопьевска Артем Вахитов и обладательница титула «Миссис Земной шар — 2020» из Кемерова Ксения Кривко.
Кстати, в прошлом году актриса и юмористка Алла Михеева, которая свое детство провела в Междуреченске, устраивала у себя дома девичник. В этом году ее очаг был наполнен друзьями, вместе с которыми заполночь она водила хороводы. Отдыхать долго она не смогла, и уже со второго января выступала в ледовом шоу.
Под жарким солнцем
Несколько знаменитостей не выдержали суровую зиму и отправились праздновать в другие страны. К примеру, блогер из Кузбасса Анастасия Созоник улетела с парнем в Таиланд, где должна была встретить праздник вместе с друзьями на дорогостоящей вилле. В итоге, согласно ее рассказам в Telegram, вся компания передумала и улетела на Бали, а пара осталась на тайском острове Пханган.
— Пока наряжались, мы пропустили куранты, тупо не успели срастить, как включить их в Таиланде. Но мы не расстроились и загадали желания в тишине, это было волшебно. Сережа снял гигантскую виллу на горе, и мы видели все салюты. Я восхищена, как мы его встречали, четко ощущали, что мы уже настоящая семья, — писала девушка после празднования.
Четвертого января она должна была улететь в Кузбасс к семье, но решила остаться под жарким тайским солнцем до 22 января.
YouTube-блогер из Новокузнецка Кирилл Петров (Варпач) на Новый год тоже оказался далеко от родных, а именно в Америке. Кузбасская звезда во время большого путешествия решила переждать праздничные дни в Колорадо, который известен шикарным горнолыжным курортом.
Кирилл Петров родился в Заводском районе Новокузнецка. Популярность приобрел благодаря видеообзорам на игры, а позже — на электронные машины. На начало 2024 года на YouTube-канале Варпача более 4 млн подписчиков.
— Оказывается, я в Аспене — это Американский Куршевель. Я офигел, чё тут всё так дорого, — жалуется стример.
Несмотря на разницу во времени, в канун Нового года он дозвонился до родных и поздравил их с праздником.
Провести праздничные дни за границей решила модель и финалистка шоу «Холостяк» Наталья Горожанова, которая родилась в Ленинске-Кузнецком. В социальных сетях в ночь на 1 января девушка выложила фотографии рядом с Эйфелевой башней. Как оказалось, известная модель встретила 2024 год в Париже — в одном из самых дорогих и модных клубов Франции.
Популярность девушка обрела после участия в телевизионном проекте «Холостяк» на ТНТ. В
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