«Просто раздеться — это не про меня»: сибирячка с шестым размером груди зарабатывает на эрокосплее — 15 горячих фото

В 2023 году девушке удалось воплотить очень много сложных образов, за которые раньше она не бралась.

— Из запомнившихся — Эшли из ремейка Resident Evil 4, Люси из аниме Cyberpunk, Гвен паук, Пауэр (я пока сделала ее версию медсестры, а каноничный образ впереди), Шедоухарт из игры Baldurs Gate 3, — объяснила Алиса Арефьева. — С Шедоухарт тоже еще много съемок впереди, пока что я сделала новогоднюю версию и версию по красивому арту.

Предлагаем вам полюбоваться на образы, которые девушка воплотила в этом году.