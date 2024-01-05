«Просто раздеться — это не про меня»: сибирячка с шестым размером груди зарабатывает на эрокосплее — 15 горячих фото

Алиса Арефьева прославилась далеко за пределами Новосибирска своими яркими эротическими косплеями. Девушка занимается этим профессионально уже шесть лет. Поклонники не жалеют десятки тысяч, чтобы получить эксклюзивные кадры. Мы поговорили с Алисой и узнали, как у нее прошел 2023 год, какие предложения чаще всего поступают девушке, что думают о ее работе родители и какую пластику она делала. Конечно, внутри много горячих фото.
В 2023 году девушке удалось воплотить очень много сложных образов, за которые раньше она не бралась.
— Из запомнившихся — Эшли из ремейка Resident Evil 4, Люси из аниме Cyberpunk, Гвен паук, Пауэр (я пока сделала ее версию медсестры, а каноничный образ впереди), Шедоухарт из игры Baldurs Gate 3, — объяснила Алиса Арефьева. — С Шедоухарт тоже еще много съемок впереди, пока что я сделала новогоднюю версию и версию по красивому арту.
Предлагаем вам полюбоваться на образы, которые девушка воплотила в этом году.
«Я против всего пошлого»
— Как вы начали заниматься косплеем? Почему выбрали именно это направление?
— Я достаточно часто участвовала как модель в съемках на тему фэнтези. В итоге образы эльфов и шаманов мне приелись. Меня позвали поучаствовать в проекте и сделать несложный косплей. Так я начала заниматься этим.
Из первых серьезных работ могу назвать Боузетту в 2018 году. Это фан-героиня. Художник нарисовал по играм «Марио» арт, что главный злодей Боузер надевает корону и превращается в сексуальную девушку — Боузетту. Ее все стали косплеить. И у меня она очень хорошо зашла.
— Косплей у вас очень сексуальный и откровенный. Почему именно такие образы?
— Косплей для меня — это не только самовыражение и творчество, но и работа. В этом случае зарабатывают или на фестивалях, работая на секциях и с игровыми компаниями, или второй вариант — эрокосплей.
С фестивалями у нас в Новосибирске очень сложно, а ездить куда-то я не могу. Раздеться ради того, чтобы раздеться — это не про меня, поэтому подошел именно эрокосплей. Я против всего пошлого. Никогда не снимаюсь ню или даже топлес. Мне нравятся именно красивые и будуарные версии.
— Не переживаете, что, купив набор, человек может это выложить в свободный доступ?
— Периодическое такое бывает. Пытаюсь бороться, отслеживать.
— Кто ваш покупатель? Кто готов платить за такой контент?
— В первую очередь это люди, которые хотят поддержать мое творчество. Можно что-то и бесплатное найти похожее, если искать, но смысл именно в поддержке моего творчества.
— Подвергались ли вы сталкингу со стороны поклонников?
— Такое было не раз, и это крайне неприятно. Писали навязчиво и настойчиво — встретиться, познакомиться. Раньше я пыталась что-то объяснить, но теперь просто блокирую слишком навязчивых. Это одна из причин, по которой я личную и рабочую жизни серьезно разграничиваю.
И была еще неприятная история. Только начинала заниматься косплеем и сделала образ девушки в стиле советского пин-апа. Фото опубликовали ко Дню Победы. И потом вышла статья, в которой написали, что девушка оскорбила откровенными снимками ветеранов. Это очень быстро разошлось, и мне писали с угрозами: «Как ты могла? Мы тебя найдем, повесим, отрежем голову». После этого я твердо решила, что нужно жизнь свою разграничивать.
Непристойные предложения периодически поступают — провести ночь, купить мои использованные трусики. Но, по-моему, всем моделям такое приходит.
«У меня своя была объемная, но захотелось, чтобы была еще больше»
— Сколько на косплее можно заработать?
— Какие-то конкретные цифры не могу назвать. Но если этим заниматься профессионально, то заработать можно. И не нужно уходить в порно и ню. Если делать качественно и с душой, то это найдет отклик. Я занимаюсь только косплеем, и мне хватает. Но приходится быть человеком-оркестром — продумывать образ, шить, договариваться о съемке и т. д.
— У вас очень пышные формы!
— Скрывать не вижу смысла, видно, что грудь сделана. У меня своя была объемная, но захотелось, чтобы была еще больше. Сейчас шестой размер. Захотела именно такие пропорции. По цене операции могу сказать, что она была стандартной для новосибирских клиник.
Бедра и ягодицы — тут уже без имплантов. Слежу за фигурой — ничего особенного. В спортзале делаю упор на приседания и выпады. На жестких диетах не сижу. Они мне ничего хорошего не давали.
— Как родители относятся к вашей работе? А молодой человек?
— Родителям нравится мое творчество. Просили раньше только без рогов сниматься, так как у них было стойкое представление, что рога у демонов. Но потом уже успокоились. Про личную жизнь говорить не хочу. У меня всего несколько близких друзей, и я совсем не открытый человек. В косплее я отыгрываю персонажа. Это всего лишь образ. И он отличается от того, какая я в жизни.
— Есть ли у вас любимая героиня? Как вы их выбираете?
— Смотрю, что сейчас актуально и чтобы персонаж мне нравился и подходил. Самый любимый персонаж — Морриган из серии файтингов Darkstalkers.
— Читаете комментарии к своим постам?
— Читаю, это забавно. И когда я только пришла в косплей, то не понимала, зачем люди гадости пишут и оскорбления. Но потом поняла, что такие комментарии есть и будут, и просто не обращаю на них внимание.
— Какие образы хотелось бы воплотить?
— Это достаточно сложные образы. Очень нравится из четвертой части Diablo образ Лилит. Начата немного, но нужно очень плотно заниматься крафтом — рога, крылья, платья. И мне не хочется заказывать, важно воплотить ее самой. Надеюсь, что успею к лету.