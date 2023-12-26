Новый год с веником и в парилке: как будут работать новосибирские бани в праздники

Так «Федоровские бани» на улице Советская, 36 в новогоднюю ночь будут работать с 09:00 до 19:00. 1 января новосибирцы смогут попариться с 14:00 до 23:00.



Общественная баня «Паровозовъ» на улице Дуси Ковальчук, 20а будет работать по следующему графику: 31 декабря мужское отделение будет работать с 09:00 до 19:00, женское отделение — с 09:00 до 13:00. 1 января мужское отделение работает с 14:00 до 23:00, женское отделение не работает.

