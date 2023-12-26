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Новый год с веником и в парилке: как будут работать новосибирские бани в праздники

Многие заведения изменили график работы

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Пять мест где можно встретить Новый год

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Традиция ходить в баню 31 декабря сохраняют многие сибиряки. В последний день уходящего года многие собираются с друзьями чтобы попариться. Редакция НГС узнала, как будут работать парные в новогоднюю ночь.

Так «Федоровские бани» на улице Советская, 36 в новогоднюю ночь будут работать с 09:00 до 19:00. 1 января новосибирцы смогут попариться с 14:00 до 23:00.

Общественная баня «Паровозовъ» на улице Дуси Ковальчук, 20а будет работать по следующему графику: 31 декабря мужское отделение будет работать с 09:00 до 19:00, женское отделение — с 09:00 до 13:00. 1 января мужское отделение работает с 14:00 до 23:00, женское отделение не работает.

Банный комплекс «Сандуны Сибирь» на улице Каменская, 19а в Новый год, 31 декабря, будет работать с 08:00 до 20:00. 1 января комплекс работает с 13:00 до 00:00.

Баня «Тридевятое царство» на улице Волочаевской, 64 в новогодние праздники будет работать круглосуточно. Как сообщила НГС сотрудница заведения, на 31 декабря и 1 января свободных мест нет.

Общественная баня «Берлога» на 5-й Трикотажный переулок, 23 в новогоднюю ночь будет работать с 11:00 до 20:00. 1 января в бане объявлен выходной. С 2 января баня будет работать с 16:00 до 23:00.

Ранее в Новосибирске отремонтировали три муниципальные бани. В мэрии рассказали, что в будущем отремонтируют еще несколько бань.

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