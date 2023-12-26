Новый год с веником и в парилке: как будут работать новосибирские бани в праздники

Традиция ходить в баню 31 декабря сохраняют многие сибиряки. В последний день уходящего года многие собираются с друзьями чтобы попариться. Редакция НГС узнала, как будут работать парные в новогоднюю ночь.
Так «Федоровские бани» на улице Советская, 36 в новогоднюю ночь будут работать с 09:00 до 19:00.
Общественная баня «Паровозовъ» на улице Дуси Ковальчук, 20а будет работать по следующему графику:
Банный комплекс «Сандуны Сибирь» на улице Каменская, 19а в Новый год,
Баня «Тридевятое царство» на улице Волочаевской, 64 в новогодние праздники будет работать круглосуточно. Как сообщила НГС сотрудница заведения, на
Общественная баня «Берлога» на 5-й Трикотажный переулок, 23 в новогоднюю ночь будет работать с 11:00 до 20:00.
Ранее в Новосибирске отремонтировали три муниципальные бани. В мэрии рассказали, что в будущем отремонтируют еще несколько бань.