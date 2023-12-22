Кормят семьи и ездят по миру, купаясь в роскоши. Как дети зарабатывают на YouTube миллионы долларов

Миллионы подписчиков, миллионы долларов на счетах, попадание в списки Forbes. Вы думаете, мы про звезд Голливуда? Мы про обычных российских детей, которые снимают ролики на Youtube. Им всем не больше 15 лет, но они кормят семьи, переезжают в другие страны и получают контракты с огромными корпорациями. Рассказываем подробнее, что это за малыши и почему они так популярны.
О ком вы вообще?
Сейчас детский блогинг становится всё популярнее, страницы в соцсетях заводят родители, семьи и сами дети с поддержкой родственников. Одной из первых стала обычная восьмилетняя девочка Настя Радзинская из Краснодара.
Она несколько раз попадала в списки Forbes. Например, в 2022 году ее назвали одной из самых высокооплачиваемых звезд Youtube. Первый в списке самый богатый и известный блогер Mister Beast, шестая — Nastya. На начало 2022 года ее годовой заработок составлял 28 миллионов долларов. Настя ведет англоязычный канал Like Nastya, ее семья переехала в Майями еще в 2018 году. Контракты с ней заключили компании Legoland и Danon.
История у Насти вдохновляющая: ей поставили диагноз ДЦП при рождении, родители долго боролись с болезнью, хотя врачи считали, что девочка не сможет пойти и не заговорит. В итоге к двум годам выяснилось, что Настя развивается как здоровый ребенок. У ее мамы Анны был свой свадебный салон в Краснодаре, а у отца Юрия — строительный бизнес.
На ее англоязычном канале сейчас 111 миллионов подписчиков, а самое популярное видео посмотрели почти миллиард раз. В нем они с папой идут на овечью ферму и пытаются не заснуть по дороге. Там есть анимация, звуковые эффекты храпа, милые кадры с животными и яркая картинка — в общем, для детей такое видео очень привлекательно. За него, кстати, с партнерской программы для блогеров на Youtube им заплатили не меньше двух миллионов долларов.
Чуть позже — в 2021 году — Россия, а потом и весь мир, узнали про Влада и Никиту, им 9 и 11 лет. На канале Vlad and Niki сейчас 106 миллионов подписчиков. У них больше 20 каналов, видео которых переводят на 18 языков. Суммарно там сейчас больше 230 миллионов подписчиков. Самые популярные ролики уже собрали больше миллиарда просмотров. В видео на 1,1 миллиарда мама награждает мальчиков конфетами за работу по дому.
Мальчиков продюсируют их родители Сергей и Виктория Вашкетовы. Сергей был руководителем среднего звена в московской компании по производству пищевой продукции, а Виктория — в прошлом гимнастка. Сейчас живут в Майами.
В видеороликах смесь из живых приключений ребят в разных местах, анимации, закадрового голоса и веселой музыки. Всё это очень привлекательно для детской аудитории. При этом, в отличие от Насти, мальчики активно говорят на английском в своих видео.
Сейчас популярность набирает канал Lady Milana&PAP. По данным Brend.Analytics за ноябрь 2023 года, девочка Милана на
— Я Милана, блогер, певица популярной песни «Моя кошка», модель. Снимаюсь с папой и сестрой Кристиной, — говорится в описании блога. Там же указана почта для рекламы.
Сейчас на ее канале больше двух миллионов подписчиков. Песню «Моя кошка» на Youtube послушали почти 300 тысяч раз. Самый популярный вертикальный ролик собрал 18 миллионов просмотров. У девочки есть также TikTok и Likee. На Likee подписалось 700 тысяч человек. Комментарии люди пишут очень позитивные. Рекламы у девочки гораздо меньше, чем у Насти или Влада и Никиты, но и ролики она начала снимать не так давно.
Почему они так популярны?
CEO креативного агентства и видеопродакшена SVETI AGENCY Татьяна Екимова рассказала MSK1.RU, что у популярности таких видеороликов есть сразу несколько причин.
— Во-первых, большинство детей до 12 лет смотрят все ролики без остановки, тыкая во все красивые картинки, которые видят в ленте рекомендаций. Из-за этого получается, что на такие ролики больше кликают и они больше продвигаются, — объяснила эксперт корреспонденту MSK1.RU.
Также она добавила, что эти ролики просматриваются одним человеком по несколько раз, потому что детям нравятся конкретные выпуски блогера.
Соответственно, у роликов высокая досматриваемость. Это в свою очередь также увеличивает продвижение в рекомендациях. А когда ролик чаще появляется в рекомендациях, его смотрит больше детей.
— В самих роликах много разноцветных материалов, монтажа, эффектов, дети одеты в разноцветную одежду. Это цепляет внимание и вызывает любовь к персонажам, которых эти блогеры играют, — добавила продюсер.
Также, по словам эксперта, один и тот же выпуск могут выложить несколько раз, монтируя его по-разному или переводя на разные языки. Так бренд будет распространяться по всему миру и еще больше монетизироваться.
Как блогинг может повлиять на психику ребенка?
Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко считает, что интернет позволяет людям гораздо быстрее найти и завоевать свою аудиторию, а в этом есть как плюсы, так и минусы. По ее словам, благодаря публичной деятельности ребенок может искать себя, исследовать мир, понимать свои интересы. При этом на ребенка оказывают гораздо больше давления, чем было бы без популярности.
— Это большая информационная нагрузка, это умение и необходимость в такой деятельности рефлексировать себя и свою деятельность, свое самочувствие. Дети не умеют этого делать, но их можно научить, — объяснила психолог MSK1.RU.
Овчаренко добавила, что важнее всего для детей, которые занимаются публичной деятельностью — поддержка родителей. Хотя иногда родители используют ребенка в таких ситуациях, чтобы получить ресурсы или закрыть собственные желания. Именно родитель должен помочь ребенку найти место в жизни и опоры, потому что детская популярность не длится вечно.
— Задача развития личности не решается, потому что ребенок зависим от своей аудитории. Это может мешать ему взрослеть и общаться с реальными людьми, реализовываться где-то еще, — добавила эксперт в разговоре с MSK1.RU.
В результате, по словам психолога, зависимость от аудитории может перетечь в другие зависимости — от людей, веществ и так далее. Существует очень много подобных примеров в публичном поле — будь то Рома Желудь, Макалей Калкин или Сергей Шевкуненко. Самое важное для детей — безусловная любовь и поддержка родителей, которые помогут справиться со славой.
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