Кормят семьи и ездят по миру, купаясь в роскоши. Как дети зарабатывают на YouTube миллионы долларов

Чуть позже — в 2021 году — Россия, а потом и весь мир, узнали про Влада и Никиту, им 9 и 11 лет. На канале Vlad and Niki сейчас 106 миллионов подписчиков. У них больше 20 каналов, видео которых переводят на 18 языков. Суммарно там сейчас больше 230 миллионов подписчиков. Самые популярные ролики уже собрали больше миллиарда просмотров. В видео на 1,1 миллиарда мама награждает мальчиков конфетами за работу по дому.

Мальчиков продюсируют их родители Сергей и Виктория Вашкетовы. Сергей был руководителем среднего звена в московской компании по производству пищевой продукции, а Виктория — в прошлом гимнастка. Сейчас живут в Майами.