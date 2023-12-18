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Сибирячка стала победительницей на всемирном конкурсе красоты — смотрим ее фото

Екатерина работает стоматологом и воспитывает двух малышей

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Ранее Екатерина побеждала в конкурсе «Корона Алтая»

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Екатерина Григорян-Серебрякова из Барнаула стала победительницей на всемирном конкурсе красоты Miss & Mrs United Nation — 2023. В своих социальных сетях красотка рассказала, как завоевала самый престижный титул Mrs Devotion to United Nation. Конкурс завершился в Нью-Дели 17 декабря.

К выступлению Екатерину готовила Натали Пашинина

К выступлению Екатерину готовила Натали Пашинина

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Екатерина живет в Барнауле, работает стоматологом и воспитывает двоих малышей-погодок. В финале конкурса она обошла 11 представительниц других стран в категории до 35 лет.

Екатерина победила в категории до 35 лет

Екатерина победила в категории до 35 лет

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К участию в конкурсе Екатерину готовила ее землячка Наталья Пашинина, финалистка «Мисс Вселенная — 2023». Победу на Miss & Mrs United Nation Натали считает совместным достижением.

— Еще одна победа в нашу копилку. В финале конкурса была феерия красоты и элегантности. Участницы продемонстрировали свою индивидуальность через наряды, танцы и выступления перед жюри. Екатерина Григорян-Серебрякова произвела яркое впечатление на зрителей и жюри своим образом и стилем, — поделилась в соцсетях Натали Пашинина.

Активно участвовать в конкурсах красоты Екатерина стала только в этом году

Активно участвовать в конкурсах красоты Екатерина стала только в этом году

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Екатерина воспитывает двоих малышей-погодок

Екатерина воспитывает двоих малышей-погодок

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Накануне она становилась победительницей другого конкурса, где было сделано это фото

Накануне она становилась победительницей другого конкурса, где было сделано это фото

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До этого Екатерина Григорян-Серебрякова становилась победительницей конкурса красоты «Корона Алтая». А ее наставница Натали Пашинина в октябре получила звание Mrs Devotion to Tradition («Преданность традициям»).

Ранее в Академгородке выбрали «Мисс НГУ». Победительницей стала студентка 4-го курса факультета естественных наук. Показываем фотографии всех красоток.

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