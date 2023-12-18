Сибирячка стала победительницей на всемирном конкурсе красоты — смотрим ее фото

Екатерина Григорян-Серебрякова из Барнаула стала победительницей на всемирном конкурсе красоты
Екатерина живет в Барнауле, работает стоматологом и воспитывает двоих малышей-погодок. В финале конкурса она обошла 11 представительниц других стран в категории до 35 лет.
К участию в конкурсе Екатерину готовила ее землячка Наталья Пашинина, финалистка «Мисс Вселенная — 2023». Победу на
— Еще одна победа в нашу копилку. В финале конкурса была феерия красоты и элегантности. Участницы продемонстрировали свою индивидуальность через наряды, танцы и выступления перед жюри. Екатерина Григорян-Серебрякова произвела яркое впечатление на зрителей и жюри своим образом и стилем, — поделилась в соцсетях Натали Пашинина.
До этого Екатерина Григорян-Серебрякова становилась победительницей конкурса красоты «Корона Алтая». А ее наставница Натали Пашинина в октябре получила звание Mrs Devotion to Tradition («Преданность традициям»).
Ранее в Академгородке выбрали «Мисс НГУ». Победительницей стала студентка 4-го курса факультета естественных наук. Показываем фотографии всех красоток.