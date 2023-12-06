«Будут силы выбраться из апатии»: через несколько часов закончится период ретроградного Нептуна

6 декабря планета Нептун выходит из ретроградного движения. Новосибирский астролог Анастасия Першина объяснила, на что могут повлиять эти изменения.
Ретроградным движением называют период, когда планета меняет свое видимое направление. Нептун был ретроградным с 30 июня, он вернется в обычное положение около 19:22 по новосибирскому времени.
— Эта планета отвечает за загадки, скрытые тайны, оказывает влияние на подсознание и глубокие слои души, вдохновение, мечты, фантазии, творчество, искусство, все виды зависимостей. Люди, у которых хорошо развит Нептун — талантливые, творческие, с богатым воображением. У них развита интуиция, они глубоко воспринимают все происходящее вокруг, — объяснила Анастасия Першина.
По мнению астролога, в период ретроградности увеличивался риск того, что эмоциональные реакции будут более острыми и интенсивными. С 6 декабря энергия начинает меняться, люди могут почувствовать облегчение и освобождение.
— Мы чувствуем, как наши фантазии и интуиция становятся более ясными. Кроме того, выход Нептуна из ретрограда способствует новому этапу духовного развития. Если кто-то хотел заниматься духовными практиками — йогой, медитациями — то сейчас сильнее ощутит значимость этих желаний. Могут появиться новые идеи, возможности, можно будет глубоко погрузиться в свою интуицию, появится больше уверенности в себе и здравомыслия. Затуманенность уйдет, ее заменит здравомыслие, — говорит астролог.
Если кто-то совершил ошибки в период ретроградности, то сейчас можно уделить этому внимание и все исправить. Если человек долго находился в своих фантазиях, и это мешало его жизни, то сейчас, возможно, он решит все поменять.
— Выход Нептуна из ретрограда даст силы выбраться из апатии, возможность для перемен. В первые дни выхода из ретрограда появится возможность увидеть новые потрясающие идеи. Их нужно обязательно записать, чтобы мотивироваться и воплощать в жизнь, — добавила Анастасия Першина.
С 13 декабря начнется период ретроградного Меркурия. Новосибирский астролог Марина Шумкина объяснила, что стоит успеть сделать до этого момента.