«Будут силы выбраться из апатии»: через несколько часов закончится период ретроградного Нептуна

По мнению астролога, в период ретроградности увеличивался риск того, что эмоциональные реакции будут более острыми и интенсивными. С 6 декабря энергия начинает меняться, люди могут почувствовать облегчение и освобождение.



— Мы чувствуем, как наши фантазии и интуиция становятся более ясными. Кроме того, выход Нептуна из ретрограда способствует новому этапу духовного развития. Если кто-то хотел заниматься духовными практиками — йогой, медитациями — то сейчас сильнее ощутит значимость этих желаний. Могут появиться новые идеи, возможности, можно будет глубоко погрузиться в свою интуицию, появится больше уверенности в себе и здравомыслия. Затуманенность уйдет, ее заменит здравомыслие, — говорит астролог.

