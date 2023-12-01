Что нужно успеть сделать до ретроградного Меркурия? Объясняет новосибирский астролог

13 декабря начнется период ретроградного Меркурия — так называют время, когда планета меняет свое видимое направление. Астрологи считают, что он может повлиять на работу, финансы и другие сферы жизни. Новосибирский астролог Марина Шумкина объяснила, как можно подготовиться к этому периоду.