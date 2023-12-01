Что нужно успеть сделать до ретроградного Меркурия? Объясняет новосибирский астролог

13 декабря начнется период ретроградного Меркурия — так называют время, когда планета меняет свое видимое направление. Астрологи считают, что он может повлиять на работу, финансы и другие сферы жизни. Новосибирский астролог Марина Шумкина объяснила, как можно подготовиться к этому периоду.
До 4 декабря стоит наблюдать за своими снами и знаками, которые связаны с прошлыми отношениями. Это поможет понять, как прошлое влияет на ваше настоящее. Об этом астролог рассказала в своем Telegram-канале «Астрология для жизни и бизнеса Asprofy».
— Ретро Меркурий «включится» 13 декабря, поэтому все важные информационные процессы и новые сделки лучше завершить до этой даты, — пишет Марина Шумкина.
Со 2 декабря Меркурий перейдет в земной знак Козерога. Он будет находиться там до 23 декабря. По словам астролога, это подходящее время для тех, кто хочет начать обучение для развития карьеры. Также время подойдет для публичных выступлений или сложных переговоров.
Ранее новосибирский астролог Анастасия Першина подготовила прогноз для всех знаков Зодиака на декабрь. Читайте, кому придется много работать, а кого ждет прилив энтузиазма и вдохновения.