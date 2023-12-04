«Разбито было много морд»: новосибирцы вспомнили, как выходили на массовые уличные драки — они обсуждают «Слово пацана»

В 80-е годы уличная жизнь в Новосибирске кипела от массовых драк и потасовок, уверяют читатели, обсуждая статью НГС про нашумевший сериал «Слово пацана». Некоторые в красках рассказывают о своих боевых похождениях.
Читатели отмечают, что молодёжь группировалась в «Нахаловке», на «Затоне» и «Затулинке», в «Ленинке» и «Первомайке». Конфликты, по их словам, нередко возникали между жителями левого и правого берегов Новосибирска. Сразу несколько человек отметили жёсткость курсантов речного училища, которых называли «ракушки».
— Хорошо помню «ракушек»: как они толпой шли по городской ёлке и дубасили всех подряд, кто ниже ростом. Все мечтали отлупить «ракушек», но у них была хорошая организованность. Помню были дискотеки на Каменской, 26, в 80-е годы. Там как-то обидели «ракушку», и через 15 минут было всё черно от «ракушек», и было побоище, — рассказал один из читателей, имеющий отношение к правоохранительным органам.
Он добавил, что наряд милиции с молодежью справиться не смог, поэтому пришлось вызывать пару дополнительных машин ППС. Многих курсантов, по его словам, после инцидента отчислили из училища.
Другой читатель вспомнил, что он с «пацанами» постоянно бились с «Ленинградкой», «Нижней и Верхней Инюшкой». По всей видимости, речь идёт о жилмассивах в Октябрьском районе.
— Помню случай. Мы пацанами с Большевички на пляж пошли (где сейчас «Европейский берег»), это наше место считалось, постоянно там пересекались с пацанами с «Нижней Инюшки», но между нами какое-то перемирие, было. Там появились мужики с Ленинградской, им по 25–45 лет, и давай нас гонять. Вернулись на «Турист», сказали старшим, собралась толпа человек 50, тех тоже человек 30 было и понеслось: разбито было много морд, — рассказал участник событий.
Ещё один читатель отметил, что в 80-е нередко молодёжь «ходила район на район», вооружившись палками, цепями, кастетами. В один из таких походов, по его словам, перевернули милицейскую машину с сотрудниками внутри.
— У меня ощущение, что я один чаще дрался, чем сейчас драк во всей школе моих сыновей. А уж с моим братом, мы бы смогли обеспечить работой всю новосибирскую милицию. А в СССР мы были обычными пацанами, — характеризует обстановку другой «пацан» из 80-х.
Некоторые читатели поностальгировали об ушедшей моде. Они вспомнили, что 35–40 лет назад в тренде у молодёжи были фуфайки: чтобы казаться ещё «круче», необходимо было пришить к ней меховой воротник.
— Мы рисовали краской через трафарет Adidas и Nike. Притом спереди могло быть написано одно, а на спине другое. Помню родители купили новое пальто, так оно почти всю зиму провисело в шкафу — ходил в модной фуфайке, — рассказал один из читателей.
Другой поддержал его, отметив, что в фуфайках ходили девочки и «даже очень приличные».
В оценках сериала «Слово пацана» читатели ожидаемо разделились на два лагеря. При этом количество противников фильма и его увлеченных зрителей оказалось примерно одинаковым.
Ранее исполнитель одной из главных ролей в сериале, новосибирец Никита Кологривый в интервью НГС рассказал о планах превратить Новосибирск в столицу кино и любви к злодеям.