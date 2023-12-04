«Разбито было много морд»: новосибирцы вспомнили, как выходили на массовые уличные драки — они обсуждают «Слово пацана»

Он добавил, что наряд милиции с молодежью справиться не смог, поэтому пришлось вызывать пару дополнительных машин ППС. Многих курсантов, по его словам, после инцидента отчислили из училища.



Другой читатель вспомнил, что он с «пацанами» постоянно бились с «Ленинградкой», «Нижней и Верхней Инюшкой». По всей видимости, речь идёт о жилмассивах в Октябрьском районе.



— Помню случай. Мы пацанами с Большевички на пляж пошли (где сейчас «Европейский берег»), это наше место считалось, постоянно там пересекались с пацанами с «Нижней Инюшки», но между нами какое-то перемирие, было. Там появились мужики с Ленинградской, им по 25–45 лет, и давай нас гонять. Вернулись на «Турист», сказали старшим, собралась толпа человек 50, тех тоже человек 30 было и понеслось: разбито было много морд, — рассказал участник событий.

