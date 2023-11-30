Лидер рок-группы «Алиса» остался на лечение в Новосибирске. Концерт отменен

В Новосибирске отменили концерт рок-группы «Алиса». Музыкальный коллектив должен был выйти на сцену «Локомотив-Арены» 30 ноября, но выступление перенесли из-за болезни одного из артистов.
Об этом сообщили в официальном аккаунте «Алисы» в телеграм-канале. Заявление появилось в 14:38 — за почти пять часов до начала концерта. Причиной произошедшего стала болезнь лидера группы Константина Кинчева.
— Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет, — указано в сообщении.
В сообщении уточнили, что артист остался на лечение в Новосибирске, концерт перенесли на 10 февраля следующего года. Все купленные билеты на событие действительны на новую дату.
— Желающие сдать билет обращайтесь в места приобретения, — добавили музыканты.
НГС обратился к концертному директору группы с просьбой прокомментировать ситуацию.
В аккаунте музыкальной группы в соцсети «ВКонтакте» указано, что участниками коллектива являются Константин Кинчев, Петр Самойлов, Павел Зелицкий, Александр Пьянков, Дмитрий Парфенов, Aндрей Вдовиченко.
В середине октября Дима Билан отменил концерты в нескольких городах из-за болезни. При этом выступление артиста в Новосибирске пообещали провести.