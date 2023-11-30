Лидер рок-группы «Алиса» остался на лечение в Новосибирске. Концерт отменен

Об этом сообщили в официальном аккаунте «Алисы» в телеграм-канале. Заявление появилось в 14:38 — за почти пять часов до начала концерта. Причиной произошедшего стала болезнь лидера группы Константина Кинчева.



— Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет, — указано в сообщении.

