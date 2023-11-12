«Выскочка Маша»: блогер из Новосибирска сразилась с главным стилистом страны в модном телешоу — кто победил

Маркетолог и модный инфлюенсер из Новосибирска Мария Баскакова появилась в шоу «Кто круче Рогова?» — выпуск с ее участием вышел на канале СТС Love в субботу 11 ноября. Сибирячка сразилась в фэшн-баттле с главным стилистом страны Александром Роговым: им нужно было одеть моделей-близнецов в стиле русских народных сказок. Корреспондент НГС поговорила с Марией Баскаковой и попросили рассказать о том, как это было.
Марии Баскаковой 24 года. Она не практикующий стилист, но это не мешает ей интересоваться модой и нестандартно одеваться. Заявку на участие в шоу она заполнила еще в конце мая, но ответили ей лишь в сентябре: пригласили на мини-интервью и дали тестовое задание — подобрать несколько образов для участия в программе.
Мария ведет фэшн-блог, в котором рассказывает о самых ярких, оригинальных и классных вещах, которые можно найти в магазинах нашей страны. Девушка не приемлет черные и белые цвета, потому что считает, что жизнь должна быть яркой.
— Так вот она какая, эта дерзкая, наглая выскочка Маша, — прокомментировал Александр Рогов героиню. В эфире мы увидели сибирячку в эффектной укороченной зеленой куртке, розовой футболке и светло-зеленого цвета прямой юбке макси.
Формат шоу строится из нескольких этапов: встреча и знакомство, мини-интервью, где герои рассказывают Александру Рогову о себе.
— Я хочу попросить у тебя прощения за то, что я в черно-белом, — внезапно сказал Александр Рогов. — Я знаю, что ты не признаешь черное и белое в своих образах, я очень перед тобой извиняюсь, просто так вышло.
Стилист решил устроить девушке небольшой экзамен по истории моды и заявил, что сегодня она проиграет. Мария слегка растерялась, но Рогов ее успокоил: заверил, что шутит и пытается вывести ее из себя, потому что хочет выиграть.
Следом стилисты крутят модное колесо фортуны, где обозначены темы, в которых нужно будет одевать моделей. Далее — час на шопинг, сборка образа и финальное голосование — победителя определяют посетители ТЦ «Метрополис», где проходят съемки шоу.
— Мне выпала интересная тема. Образ мы собирали в ТЦ, который в три раза больше нашей «Ауры». Вначале я немного поплыла, но взяла себя в руки. На шоппинг у нас был всего один час, у меня все получилось, но в момент, когда я собирала уже последние детали, потерялись слова — получилось неловкое молчание. Задача была не только собрать образ, но еще и прокомментировать свои действия, — делится Мария.
Участие в шоу Мария Баскакова приняла, чтобы не упускать интересные возможности для своего развития. Процесс съемки ей очень понравился.
— От шоу только одно название — это полноценный рабочий день, за которым стоит огромная команда профессионалов. Мы начали в 9:30 утра и закончили только к 22:00 часам, — говорит Мария Баскакова. — Александр Рогов оказался очень простым и приятным в общении. К моменту встречи я уже пережила первые эмоции, от того не переживала, понимала, что буду сниматься с самим Роговым. На шоу я хотела кайфануть и поработать с Александром — у меня получилось.
Сибирячка описала получившийся образ как интеллектуальный. Участникам фэшн-батла нужно было собрать образы в стиле русских народных сказок. Мария выбрала концепцию «Курочки рябы»: одела модель в лаконичное красное платье в пол и дополнила образ золотой сумкой-яйцом. Александр Рогов решил воссоздать образ царевны-лебедя, опираясь на сюжет картины Михаила Врубеля: выбрал белое платье в пол с большим цветком в портретной зоне и дополнил образ кокошником.
По итогам зрительского голосования победа досталась стилисту Александру Рогову.
— Я не расстроилась, потому что быть здесь — для меня уже победа, — поделилась эмоциями Мария Баскакова.
Образ фэшн-блогера из Новосибирска понравился Рогову: он высоко оценил работу Марии и отметил ее как лучшую в сравнении с другими участницами.
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