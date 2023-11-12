«Выскочка Маша»: блогер из Новосибирска сразилась с главным стилистом страны в модном телешоу — кто победил

Мария ведет фэшн-блог, в котором рассказывает о самых ярких, оригинальных и классных вещах, которые можно найти в магазинах нашей страны. Девушка не приемлет черные и белые цвета, потому что считает, что жизнь должна быть яркой.



— Так вот она какая, эта дерзкая, наглая выскочка Маша, — прокомментировал Александр Рогов героиню. В эфире мы увидели сибирячку в эффектной укороченной зеленой куртке, розовой футболке и светло-зеленого цвета прямой юбке макси.

Формат шоу строится из нескольких этапов: встреча и знакомство, мини-интервью, где герои рассказывают Александру Рогову о себе.