«У меня была корона весом в 5 кг»: Софья Зайка сыграла роль Екатерины Великой в новом мини-сериале — смотрим ее образ

Актриса Софья Зайка — уроженка Новосибирска — снялась в новом мини-сериале «Смешная история» — она сыграла роль Екатерины Великой. Сюжет построен вокруг приключений известных исторических личностей в наши дни. Первый сезон состоит из 8 эпизодов.
— Я всегда хотела окунуться в эпоху того времени, тем более в такого персонажа. Сниматься было интересно, красивые локации, дворцы, декорации, костюмы. У меня была корона весом в 5 кг — в ней было невозможно ходить, но я тренировалась, приспособилась, научилась держать баланс, и потом уже спокойно бегала, прыгала в ней, — делится Софья Зайка.
Для отработки персонажа Екатерины II были взяты общеизвестные факты — ее любвеобильность, тяга к роскоши, их обыграли на современный лад. Актриса уверена, что зритель оценит проект, по ее мнению, истории и персонажи правда получились очень смешными.
В начале лета Софья Зайка прилетала в Новосибирск на 5-ю Народную Премию НГС. Актриса пообщалась с журналистами и рассказала о съемках в сериале «Фитнес» и об экстремальном похудении.
Известный актер Леонид Каневский приехал в Новосибирск на гастроли и дал эксклюзивное интервью для НГС — о легендарном «Следствие вели...», отношении к мемам и театре.
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