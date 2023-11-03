«У меня была корона весом в 5 кг»: Софья Зайка сыграла роль Екатерины Великой в новом мини-сериале — смотрим ее образ

— Я всегда хотела окунуться в эпоху того времени, тем более в такого персонажа. Сниматься было интересно, красивые локации, дворцы, декорации, костюмы. У меня была корона весом в 5 кг — в ней было невозможно ходить, но я тренировалась, приспособилась, научилась держать баланс, и потом уже спокойно бегала, прыгала в ней, — делится Софья Зайка.