«Преступления — как сюжетная зацепка»: Леонид Каневский — о легендарном «Следствие вели...», отношении к мемам и театре

Актер театра и кино, постоянный ведущий документального цикла «Следствие вели…» Леонид Каневский приехал в Новосибирск с гастролями — 5 сентября вместе с актерами Даниилом Спиваковским и Кларой Новиковой он выступил во Дворце культуры железнодорожников со спектаклем «Поздняя любовь». Артисты задержатся и дадут еще несколько спектаклей: 6 сентября в Барнауле, а 7-го на сцене Дома ученых в Академгородке. Каневский рассказывает, что ему нравится в столице Сибири — здесь приятная атмосфера и чуткие зрители. В Новосибирске актер не впервые: он неоднократно бывал здесь с женой и на гастролях. О жизни, документальных детективах и спектакле с 16-летней актер поговорил с корреспондентами НГС.
Сказал: «Буду актером» — и сделал
Леонид Каневский родился в Киеве. В 11 лет друг уговорил его пойти в драмкружок при клубе МВД. Вернувшись оттуда с первого занятия, мальчик заявил родителям, что хочет стать актером. На протяжении учебы в школе Леонид не отказывался от мечты. После окончания десятого класса в сопровождении мамы отправился в Москву на вступительные экзамены в театральный.
Каневский поступил в Щукинское училище и попал на курс театрального педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР Веры Львовой. Вместе с ним учились легенды советского кино Андрей Миронов («12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Человек с бульвара Капуцинов»), Василий Ливанов («Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», мультфильм «Чебурашка») и Ольга Яковлева («Таня», «Борис Годунов», «О любви»).
Любовь в 82 года или тайный язык чувств
Каневский снялся в десятках фильмов. В культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» актер получил эпизодическую роль контрабандиста. У нее есть своя «изюминка»: по сюжету, жулик разговаривает на несуществующем языке. Киношный контрабандист отчетливо произносит: «Березина каманит!» Но это вовсе не абракадабра, а зашифрованное предложение руки и сердца возлюбленной Каневского Анне — дочери комика Штепселя (да-да, того самого, из дуэта с Тарапунькой). Березина — это фамилия избранницы, а «каманит» значит «Каневский манит». Что ж, изобретательно.
Девушка согласилась на предложение, и после свадьбы пара поехала в медовый месяц в Сибирь. Каневский рассказывает, что тогда вместе с женой он побывал в нескольких городах, в том числе в Барнауле. Сюда же Леонид Каневский поехал и сегодня со спектаклем «Поздняя любовь» по пьесе Валерия Мухарьямова. Но уже не с супругой, а с коллегами по цеху — Кларой Новиковой и Даниилом Спиваковским. Артист поделился воспоминаниями о том, как появилась театральная постановка:
— История спектакля непростая, немного чудесная и сказочная. 16 лет назад я работал в театре «Гешер» в Израиле — там, по-моему в Беэр-Шеве, жила женщина, о которой говорили, что она предсказательница. Лечила травами и так далее. Мы с женой решили поправить здоровье и поехали к ней. Предсказательница говорит: «Вы знаете, что впереди вас ждет предложение от коллеги-артистки играть в спектакле?» Мы возвращаемся домой, а через два дня звонит Клара Новикова из Москвы: «Леня, вот есть такая пьеса Мухарьямова, я тебе высылаю». Когда пьеса появилась у меня в руках, я сказал: «Вперед, мы должны сыграть эти роли».
Каневский отмечает, что сценарий «Поздней любви» написан по рассказу Нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера «В тени виноградника». Сюжет у спектакля романтический:
— Сам рассказ «черноватый», а Мухарьямов написал замечательную пьесу — грустную, веселую, с шутками, жизненными проблемами и тремя потрясающими ролями. Я вот играю 82-летнего, капризного, одинокого и желчного миллионера. Героиня Клары становится моей соседкой, поселяется в нашем доме и заходит познакомиться. Начинается история… Мой герой, замечательный тип, делает кувырок в своей жизни: он понимает, что любовь правит миром, и молодеет.
Это уже совсем другая история
Многим поколениям актер известен по роли Александра Томина, инспектора уголовного розыска в детективном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». Герой Леонида — один из тех, кто расследует уголовные дела, разоблачает злоумышленников и шпионов. По задумке, он артистичный импровизатор и смелый боец незримого фронта, который не носит милицейскую форму. Томин не пустослов, хотя ему и приходится втираться в доверие к преступникам. За службу он отмечен государственными наградами: орденом Красной звезды, медалями «За доблестный труд», «50 лет советской милиции» и «За безупречную службу» III степени.
Сериал, выходивший с 1971-го, был создан по инициативе советского Министерства внутренних дел и подвергался цензуре. В нем почти нет погонь и сделал упор на этические проблемы, которые возникают при расследованиях преступлений.
И, конечно же, Каневский — бессменный ведущий документального цикла «Следствие вели…», который выходит на НТВ с 2006 года и насчитывает больше 590 выпусков. Авторские передачи, в которых рассказывается о самых громких преступлениях СССР и современной России, буквально сделали актера символом отечественного тру-крайм — жанра, исследующего криминальные истории, — и кумиром молодежи.
Меткие фразы легендарного ведущего стали сюжетом для множества мемов и вообще «завирусились» в соцсетях. Наиболее популярные его цитаты: «Но это уже другая история», сопровождающая концовку большинства выпусков «Следствие вели…», а также «Знаменитая ночная бабочка Ляля Колобок на работу собирается днем. Чтобы привлечь внимание клиентов, нужно быть изысканной и элегантной».
На то, что звуки с высказываниями Леонида используются в видео, опубликованных в интернете, он с юмором ответил уже не на камеру: «Не знаю. Это не мое, ребят». И продолжил:
— Меня в программе больше волнуют мои рассказы про время, в которое мы жили, а не преступления. Преступления — это как сюжетная зацепка, а вот главное — о том, как шутили, как развлекались, как вместе встречались, собирались с соседями. Мне приятно, что это нравится и увлекает молодых людей. Преступления есть на любом канале, они переключают и могут смотреть. А мою программу они выбирают, потому что им интересно, как жили их бабушки, дедушки, мамы папы. Так и говорят: «Ой, вот мне папа рассказывал. Ой, вот мне бабушка рассказывала». А еще мне нравится в моей программе, что я могу кого-то из осужденных даже оправдывать. Допустим, был такой директор Елисеевского гастронома Соколов. Фронтовик, потрясающий дядька, я его знал. Его подставили за какие-то взятки и приговорили к высшей мере наказания. Жуть! Хотя он этого не заслуживал, и его обожали все сотрудники.
Заядлый «новосибирец»
Леонид Каневский говорит, что ему нравится в Новосибирске. С гастролями он бывает здесь с 1960-х. По его словам, здесь чуткие, внимательные зрители.
— Приезжал с Театром Ленинского комсомола, потом с Театром на Малой Бронной, потом с этим нашим спектаклем были уже несколько раз у вас. С удовольствием приезжаем.
Корреспондент НГС также рассказала историю Дмитрия Никулина, актера культовой команды КВН, который живет в Барнауле и пока не стремится переезжать в Москву. А там у него пробы и съемки.