«Преступления — как сюжетная зацепка»: Леонид Каневский — о легендарном «Следствие вели...», отношении к мемам и театре

Девушка согласилась на предложение, и после свадьбы пара поехала в медовый месяц в Сибирь. Каневский рассказывает, что тогда вместе с женой он побывал в нескольких городах, в том числе в Барнауле. Сюда же Леонид Каневский поехал и сегодня со спектаклем «Поздняя любовь» по пьесе Валерия Мухарьямова. Но уже не с супругой, а с коллегами по цеху — Кларой Новиковой и Даниилом Спиваковским. Артист поделился воспоминаниями о том, как появилась театральная постановка:



— История спектакля непростая, немного чудесная и сказочная. 16 лет назад я работал в театре «Гешер» в Израиле — там, по-моему в Беэр-Шеве, жила женщина, о которой говорили, что она предсказательница. Лечила травами и так далее. Мы с женой решили поправить здоровье и поехали к ней. Предсказательница говорит: «Вы знаете, что впереди вас ждет предложение от коллеги-артистки играть в спектакле?» Мы возвращаемся домой, а через два дня звонит Клара Новикова из Москвы: «Леня, вот есть такая пьеса Мухарьямова, я тебе высылаю». Когда пьеса появилась у меня в руках, я сказал: «Вперед, мы должны сыграть эти роли».

