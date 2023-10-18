Дряблая погоня и напрасный топлес: самая откровенная рецензия на фильм «Гардемарины 1787. Мир»

Оригинальная трилогия о трех русских мушкетерах… гардемаринах то есть, выходила в 1988–1992 годах, то были фильмы «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины-3». Нынешнее кино — не китайская подделка, а легальный гардемариносодержащий продукт. Актеры те же, режиссер все та же Светлана Дружинина, то бишь «Гардемарины 1787. Мир» — отнюдь не контрабанда, хотя выглядит именно так.

Древние оригинальные «Гардемарины» были сугубо нишевым продуктом — их надо было смотреть именно тогда, именно тут и исключительно из романтических побуждений. Сейчас бы подобное назвали не фильмом, а аттракционом для домохозяек… но в СССР домохозяек не было, вместо них были школьницы, студентки и рабоче-крестьянские женщины. От гардемаринов все три категории сходили с ума одинаково счастливо.