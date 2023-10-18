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Дряблая погоня и напрасный топлес: самая откровенная рецензия на фильм «Гардемарины 1787. Мир»

Если выпивать стопку каждый раз, когда на экране говорят «Россия», то вы умрете на пятнадцатой минуте (зато не увидите продолжение этого эпоса)

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Гардемарины и правда выглядят так, как будто спешно сбежали на миссию из очереди к кардиологу

Гардемарины и правда выглядят так, как будто спешно сбежали на миссию из очереди к кардиологу

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5 октября в России состоялась премьера фильма «Гардемарины 1787. Мир» режиссера Светланы Дружининой. По сюжету «международные интриганы воспользовались временной слабостью России, использовали бесстыдные сплетни, темные слухи и лживые статьи в газетах». Не путать с сегодняшней международной повесткой, все совпадения сугубо случайны. Разрубить этот узел зла Екатерина Великая поручает, конечно же, гардемаринам. Не беда, что за 20 лет они успели значительно поистрепаться и потеряли былую легкость. Автор журнала «Maxim» посмотрел кино и написал откровенную рецензию. Далее публикуем его мнение от первого лица.

Оригинальная трилогия о трех русских мушкетерах… гардемаринах то есть, выходила в 1988–1992 годах, то были фильмы «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины-3». Нынешнее кино — не китайская подделка, а легальный гардемариносодержащий продукт. Актеры те же, режиссер все та же Светлана Дружинина, то бишь «Гардемарины 1787. Мир» — отнюдь не контрабанда, хотя выглядит именно так.

Древние оригинальные «Гардемарины» были сугубо нишевым продуктом — их надо было смотреть именно тогда, именно тут и исключительно из романтических побуждений. Сейчас бы подобное назвали не фильмом, а аттракционом для домохозяек… но в СССР домохозяек не было, вместо них были школьницы, студентки и рабоче-крестьянские женщины. От гардемаринов все три категории сходили с ума одинаково счастливо.

О чем новая лента, сказать сложно, ибо она ни о чем. В начале нам показывают, как Екатерина Великая на фоне золотых дождей дворцовых фонтанов вызывает к себе старенького гардемаринчика и просит его спасти из басурманского плена незаконнорожденного сына царицы. Сынишка — вспыльчивый пьяница и картежник, так что даже не особо вдумчивому зрителю понятно, что в тюрьме ему самое место.

Однако гардемарины без споров решают вмешаться в ход басурманского правосудия, собираются в команду «неудержимых» и отправляются бастарда выручать. К ним присоединился молодой мускулистый блондин с хорошо помытыми длинными волосами.

Роковую даму сыграла актриса Анастасия Макеева

Роковую даму сыграла актриса Анастасия Макеева

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Затем в дело вступает главное оружие киногероев — монтаж. В новых «Гардемаринах» цель монтажа — сбить со следа врагов, шпионов, а главное — зрителей. Ибо понять, кто эти люди, зачем влезли в кадр, почему вдруг оказались в кустах или на вражеском корабле, решительно невозможно. Фильм-хаос, документальное кино про броуновское движение.

А еще время от времени из тени вылезает черный злодей Михаил Боярский. Его убили в конце ленты «Виват, гардемарины!», однако тут решили загадочно воскресить и наделить всеми чертами джеймс-бондовского суперзлодея. Он плетет неописуемо тупые интриги и валится с одышкой и геморроем при любой попытке поднять шпагу. При этом экшена, драк, перестрелок и поединков на шпагах практически ноль. Первая дряблая погоня возникла на экране через час после начала, и ее хватило секунд на сорок.

Кривую драматургию по замыслу авторов должен с лихвой окупить патриотизм. Кино держится на патриотизме, как на балалаечном клее. Лишь только возникает тихая пауза (а весь фильм состоит из тихих пауз), заводятся речи о том, что Россия — наша, кузькина мать — тоже наша. Русские своих не бросают и пить тоже не бросают. «Кто владеет Россией — владеет миром», — говорят попавшие в кадр англичане.

За весь фильм сопереживаешь только двум персонажам. Это актер Дмитрий Харатьян, который выглядит так, будто сбежал в Россию из группы Deep Purple и не понимает, в каком окошке платят пенсию. Второй — актриса Ника Здорик, красота которой здесь пропадает зря: ее выход топлес никто не увидит в безлюдном кинозале, можно было и дальше раздеться.

И правда, такая красота пропадает

И правда, такая красота пропадает

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А ведь через месяц в прокат выкатят продолжение «Гардемарины 1787. Война». Бегите из кинотеатров, глупцы! Как говорит герой Боярского, «русские умеют побеждать»… но не умеют делать кино.

Вердикт: ★★★☆☆. Как будто смотришь чужой отпуск в Турции, только снятый в Крыму.

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