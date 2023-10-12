Поляки сделали игру-симулятор про жизнь сибирского машиниста: он стреляет по медведям из поезда и страдает от похмелья

В онлайн-магазине компьютерных игр Steam появилась игра про машиниста, который едет на электровозе по железной дороге в Сибири. Он выполняет маршрут со станции Новосибирск-Западный в Красноярск, указано на странице симулятора в сервисе.
Речь идет об игре под названием Trans-Siberian Railway Simulator (Симулятор Транссибирской магистрали). На сайте разработчика приложения Pentacle уточняется, что демо-версия игры появилась 9 октября, ее выпустила польская компания. Издателем симулятора стало PlayWay S.A.
В описании симулятора сказано, что игроку предстоит сесть за пульт управления электровоза.
— …проверьте, смогут ли вас остановить дикие звери, злодеи, лютые морозы и постоянно ломающийся электровоз, — сообщается в описании. — Попробуйте выжить на самой протяжённой железной дороге в мире.
В ключевые особенности приложения вошли симуляция железнодорожного движения, система работы, в том числе выполнение заказов на перевозку и другое. В них также указаны системы мафии, стрельбы, охоты, а также выживания со статистикой «голода, жажды, алкоголя, похмелья, болезни и переохлаждения».
— Система полиции — за тобой следит продажная милиция, — сообщил разработчик.
Игра доступна в онлайн-сервисе в раннем доступе. На странице не указана дата выпуска симулятора, указано, что «скоро выйдет».
В феврале этого года стало известно, что резиденты Технопарка разрабатывают мобильную игру, посвященную новосибирскому Академгородку. Главный герой приложения расследует серию мистических происшествий в научном городке.