Поляки сделали игру-симулятор про жизнь сибирского машиниста: он стреляет по медведям из поезда и страдает от похмелья

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НГС обратился к создателям приложения Pentacle с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщил представитель компании Павел Цинцио, игра находится в разработке 4 года.



— Мы были вдохновлены на создание игры о железной дороге в Сибири из-за увлекательной и сложной среды, которую она представляет. Обширные, суровые ландшафты Сибири, экстремальные погодные условия и богатая история Транссибирской магистрали предоставили уникальную возможность для увлекательной и захватывающей игры на выживание, — сообщили НГС в компании.



В организации добавили, что стремились создать «захватывающий опыт, который отдает дань уважения Транссибирской магистрали» и предоставляет возможность исследовать «дикую красоту культового региона».