Мобильный квест про мистический Академгородок создают резиденты Технопарка в Новосибирске

Резиденты Технопарка разрабатывают мобильную игру ACDM GAME, посвященную новосибирскому Академгородку. Это мистическая игра в жанре квест. Сюжет разворачивается в параллельной реальности, где Академгородком правит Сибирское отделение наук. Об этом рассказали в пресс-службе Технопарка.
Антагонист, юноша с именем Дримс, занимается расследованием серии мистических происшествий в научном городке.
— В основу игры легла история, пропитанная эстетикой научного центра Сибири, мистикой и экзистенциальным кризисом. В качестве примера могу привести квест, где Дримс должен найти все детали от мотоцикла самого Михаила Алексеевича Лаврентьева и собрать его. Также в сюжет войдет история строительства нового корпуса НГУ, — рассказал Млад Травков, CEO проекта.
Разработчики вдохновлялись квестом Full Throttle от LucasArts. Они уже представили видеофрагмент из игры и ряд графических образов:
Сейчас сформирован прототип и готова история вселенной игры. Она разбита на 10 глав, релиз первых трех запланирован на осень 2023 года.
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