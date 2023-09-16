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Что было дальше? Попробуйте продолжить знаменитые садистские стишки

А вот и старое доброе ультранасилие

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Маленький мальчик с братом играл,
Свитером рот он ему завязал...

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Никто точно не знает, когда появились те самые стишки про маленького мальчика, который найдет то пулемет, то ананас, который окажется немецким фугасом. Некоторые исследователи говорят, что они зародились еще в дореволюционной России. У нас знакомых, которые застали те времена, определенно нет, зато есть тысячетомное наследие тех самых стишков, которые вы точно вспомните на раз-два, стоит только начать. Сдув пыль с этих сборников, мы решили проверить, сможете ли вы продолжить концовки знаменитых садистских стишков. У вас получится?

ТестРазвлечениеФольклорДетские стихи
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