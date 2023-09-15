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«Полицейский с Рублевки» Александр Петров внезапно женился. Смотрим фото его очаровательной избранницы

По иронии судьбы молодые расписались в Барвихе

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Свадьба актера стала внезапной для многих поклонников

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Известный российский актер Александр Петров женился — об этом он сообщил в соцсетях. Новость о свадьбе 34-летнего актера стала внезапной для всех его поклонников. Его избранницей стала 22-летняя Виктория Антонова, с которой, по словам актера, он познакомился «случайно на улице».

— 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она — понимаешь в секунду. Я публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее. Поэтому и делаю пост. Это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы еще не успели, — написал Петров.

Александр Петров познакомился со своей будущей женой «случайно на улице»

Александр Петров познакомился со своей будущей женой «случайно на улице»

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По словам Петрова, свадьба произошла буквально после нескольких свиданий

По словам Петрова, свадьба произошла буквально после нескольких свиданий

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Артист подробно рассказал о своей жене:

— Мы познакомились случайно на улице. И, в общем-то, через несколько встреч просто поженились. Сразу всё поняв. Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга.

По словам Петрова, его жена не привыкла к публичности

По словам Петрова, его жена не привыкла к публичности

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О своей жене Петров говорит, что у нее есть «высшее образование и полноценная прекрасная семья»

О своей жене Петров говорит, что у нее есть «высшее образование и полноценная прекрасная семья»

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В июле девушка отметила 22-летие

В июле девушка отметила 22-летие

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По словам Петрова, «по иронии судьбы» они с Викторией расписались в Барвихе — именно там происходит действие сериала «Полицейский с Рублевки», в котором снимался актер.

«По-моему, первая фотка, где я улыбаюсь во все 32» — подписала фотографию Виктория

«По-моему, первая фотка, где я улыбаюсь во все 32» — подписала фотографию Виктория

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На личных страничках Виктории можно заметить множество снимков с отдыха

На личных страничках Виктории можно заметить множество снимков с отдыха

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Свадьба стала неожиданной для поклонников Александра Петрова еще и потому, что он до этого несколько лет встречался с другой девушкой — актрисой Стасей Милославской. Девушка не скрывала, что хотела выйти замуж за Петрова. Об отношениях Стаси и Александра стало известно в 2019 году. Артисты познакомились на съемочной площадке фильма «Стрельцов», они играли на экране пару — Петров был советским футболистом, а Милославская — его женой. Петров стал встречаться с девушкой после расставания с Ириной Старшенбаум.

Об отношениях Петрова и Стаси Милославской стало известно в 2019 году

Об отношениях Петрова и Стаси Милославской стало известно в 2019 году

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К слову, Старшенбаум уже успела поздравить Александра, лаконично написав в комментариях «Поздравляю, Саня!» Стася Милославская пока никак не комментировала разрыв с Петровым.

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