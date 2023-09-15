«Полицейский с Рублевки» Александр Петров внезапно женился. Смотрим фото его очаровательной избранницы

— 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она — понимаешь в секунду. Я публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее. Поэтому и делаю пост. Это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы еще не успели, — написал Петров.