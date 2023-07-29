Мы отправили российских звезд и политиков в мир Барби — угадаете, кто есть кто?

После выхода фильма «Барби» вокруг самой знаменитой куклы мира поднялся небывалый ажиотаж. Забавные видео, мемы, шутки... А теперь еще и целый нейросервис, который может перенести в Барбиленд кого угодно — от обычного человека до суперзвезды. Мы решили опробовать его на российских знаменитостях — политиках, актерах, музыкантах и певцах. Когда у них еще представится возможность стать подружкой Барби или приятелем Кена? Проверим, сможете ли вы отгадать, кто есть кто в этой идеальной игрушечной стране!