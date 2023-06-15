Блогеры Kara Kross и Дмитрий Масленников приедут на VK Fest в Новосибирск. Кто еще из знаменитостей там будет?

24 июня в Новосибирске на территории парка «Арена» пройдет масштабный open-air фестиваль — VK Fest (0+). Более 50 инфлюенсеров (лидеров мнений) присоединятся к мероприятию — в нашем городе гостями программы станут блогеры Kara Kross и Дмитрий Масленников.
Kara Kross (Карина Лазарьянц) — видеоблогер, певица, ведущая и основательница бренда косметики Kross Cosmetic. В 2020 году Карина запустила на YouTube собственный молодежный комедийный веб-сериал под названием «Бездатая жизнь». Карина также принимала участие в шоу «Звезды в Африке» и «Маска. Танцы» на СТС.
Дмитрий Масленников — видеоблогер, музыкант и ведущий. Публикует на YouTube ролики — лайфхаки, охота за привидениями и экстрим видео, ведет канал «Просто масло». Входит в топ-12 самых богатых ютьюберов России.
Хедлайнером музыкальной программы в нашем городе станет рэпер Баста — об этом cообщила пресс-служба VK Fest. Другими именитыми гостями VK Fest в Новосибирске станут шоумейкер и музыкант Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD, Леонид Руденко и дип-хаус-проект Filatov&Karas. Мероприятие рассчитано на
Помимо выступлений и автограф-сессий зрителей VK Fest ждет множество активностей: мастер-классы по изобразительному искусству и парфюмерии, творческие и инженерные мастер-классы для детей, выставка спортивных автомобилей, бросковая зона от хоккейного клуба «Сибирь», турнир по баскетболу 3×3 и многое другое.
Первый месяц лета богат событиями — публикуем большую афишу на июнь: найдите интересные для себя.