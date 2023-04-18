Живи как Киркоров: сколько стоят номера в лучших отелях Новосибирска — с бассейнами, спа и видом на театр

Недорогие путешествия остались где-то в другой жизни. Таиланд и Турция большинству уже не по карману. Так же, как Европа — попасть туда пока что можно, но вот путь будет тернистым. Есть, конечно, загородная природа, но в бело-серое межсезонье это удовольствие сомнительное. Так что выбираем из того, что есть, — например, из отелей в черте города. Это, конечно, не поездка в отпуск, но для смены обстановки — почему бы нет? Такой уик-энд можно расценивать и как экскурсию — посмотреть, как живут гости города и каким его видят из окна своего номера. Большинство отелей приглашают горожан сменить картинку всякими спецпредложениями — подробнее в обзоре НГС.
«Гранд Автограф»
Бывший отель сети Marriott сегодня называется Grand Autograph Hotel Novosibirsk. Наверное, это самое помпезное здание в центре города, и почему бы нет — должно же что-то радовать не только поклонников конструктивизма. Пятизвездочный отель с видом на оперный театр, в коридорах можно встретить знаменитость — здесь довольно часто останавливаются звезды, приезжающие на гастроли. Например, недавно в этих номерах жил сам Филипп Киркоров.
Рассмотрим средний вариант отдыха в пятизвездочном отеле. Двухместный номер категории Standart (с видом на театр) стоит плюс-минус 8 тысяч: в наборе все стандартно — от кровати King Size и вайфая до телевизора. Вряд ли телевизор — важный бонус в такой вечер, но о вкусах ведь не спорят, кто-то на морских курортах предпочтет бассейн. Главный «телевизор» здесь — вид из окна. С такого ракурса НОВАТ выглядит иначе.
У отеля есть несколько специальных предложений, например «Вечер в театре, ночь в отеле» для двоих. В пятизначную сумму (стандартный пакет —
«Аванта»
«Аванта» — небольшой четырехзвездочный отель, он далеко от оперного, но рядом с Березовой рощей, хотя смысл тут не в парках и прогулках. Обстановка спокойная, приятная, так же, как и цены, если сравнивать с пятизвездочным отелем в центре. В «Аванте» много специальных предложений: можно отметить день рождения, провести девичник. В стиле романтик есть акции для молодоженов и для тех, чей статус значения уже не имеет. Предложение Romantik Weekend (номер люкс или бизнес) включает ужин и завтрак для двоих, час сауны с утра, бутылочку вина. Любителям сауны понравится «Финская ночь» с двумя часами в финской сауне и завтраком. Удовольствие стоит 4500–5000 за вечер, ночь и утро (до 10:00).
Marins Park Hotel Novosibirsk (когда-то это была гостиница «Новосибирск») — конгресс-отель напротив вокзала Новосибирск-Главный. 400 номеров от категории стандарт до люкса, так что есть, из чего выбрать, к тому же есть спецпредложения.
Хит продаж на сайте Marins Park Hotel Novosibirsk — акция «Комплимент выходного дня». Самый демократичный вариант в этом спецпредложении — проживание в двухместном номере стандарт с улучшенной двуспальной кроватью по цене 6100 рублей. Завтрак включен.
River Park
Акция «Романтичный выходной» с привычным набором (номер, шампанское и завтрак на двоих), плюс закат над Обью стоит от 3500 до 4700 за сутки в зависимости от категории номера.
Романтик с детьми — это уже спецпредложение «Семейный weekend». Плюс в том, что рядом набережная, теплоходы, колесо обозрения и салюты — погулял с детьми — и дома. Две категории номеров: студия (4700) и бизнес студия (5300). Площадь номера — 30 квадратных метров, рассчитан на двух взрослых и двоих детей в возрасте от 2 до 17 лет. Завтрак — шведский стол, выехать можно после 16:00 при наличии свободных номеров.
Отель «Азимут» на Ленина (три звезды)
«Три счастливых дня» — спецпредложение рассчитано на приезжих, у которых в программу путешествия входит аквапарк (цена спецпредложения будет меняться в зависимости от количества билетов). Кроме непосредственно проживания входит завтрак — шведский стол. Пакет с проживанием в двухместном номере стоит от
— Все программы разработаны с учетом физиологии человека, передовых и классических методик оздоровления на основе лучших сибирских традиций и спа-культуры. Вы сможете выбрать отдых, который вам по душе: кедровая баня, фитобочка, расслабляющая ванна, фирменный пилинг и оздоровительный массаж, мы угостим вас травяным ароматным чаем с румяными баранками, — говорится на сайте отеля. Завтрак (шведский стол) включен.
Cosmos (бывший Park Inn)
— Уютный номер с большой и мягкой кроватью, чтобы наконец-то выспаться, — говорится в описании спецпредложения «Сибирские выходные в Cosmos Novosibirsk Hotel».
Это четырехзвездочный отель на Дмитрия Шамшурина. Вроде бы все так же: Bed and Breakfast (B&B), но маркетологи постарались:
— У нас можно начать утро по-французски: с насыщенного кофе и пышного круассана, — приглашают на завтрак в отеле по системе шведский стол.
В спецпредложение включены скидки в «Мира Термы», аквапарк, «Дельфинию» и Музей Солнца. Кроме того, обещают 50% скидку на вторую ночь в отеле.
DoubleTree by Hilton
Самое демократичное спецпредложение отеля — тариф «На отдыхе» (действует в пятницу, субботу, воскресенье). Проживание на двоих, завтрак в формате шведский стол, посещение сауны, бассейна и джакузи с 08:00 до 22:00 — 6000 рублей. В этом же пакете скидки в аквапарк и банный комплекс «Сандуны Сибирь», в «Мира Термы», дельфинарий, караоке-бар и Музей Солнца. Можно взять с собой ребенка — до 12 лет бесплатно.
Domina Novosibirsk
На момент публикации цены на номера в Domina Novosibirsk — от 5700 рублей. В разделе «Акции» десяток предложений. Например, спецпредложение «Spring Time»: проживание, бесплатный тренажерный зал, сауна, джакузи, десерт от кондитерской отеля, 50% скидка на подземный паркинг.
На 22–23 апреля предложение стоит 5700 рублей, если жить в уютном номере классик (с кроватью king size).
Возможно, вы запутались в названии отелей, и вам кажется, что их в Новосибирске стало больше. Нет, просто изменились их названия, потому что некоторые международные сети покинули Россию. В обзоре мы назвали далеко не все отели, и в Новосибирске явно больше мест, где можно отдохнуть. О чем еще вы бы хотели почитать — делитесь в комментариях.