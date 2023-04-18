Живи как Киркоров: сколько стоят номера в лучших отелях Новосибирска — с бассейнами, спа и видом на театр

Рассмотрим средний вариант отдыха в пятизвездочном отеле. Двухместный номер категории Standart (с видом на театр) стоит плюс-минус 8 тысяч: в наборе все стандартно — от кровати King Size и вайфая до телевизора. Вряд ли телевизор — важный бонус в такой вечер, но о вкусах ведь не спорят, кто-то на морских курортах предпочтет бассейн. Главный «телевизор» здесь — вид из окна. С такого ракурса НОВАТ выглядит иначе.

У отеля есть несколько специальных предложений, например «Вечер в театре, ночь в отеле» для двоих. В пятизначную сумму (стандартный пакет — 14 900 ) входит: проживание в номере, завтрак в ресторане отеля, 2 билета на спектакль в НОВАТ, а также ваучер в ресторан отеля, хамам, бассейн.