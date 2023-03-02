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Велосипедистов ждут на фестиваль в Петербурге: участники проедут по самой красивой трассе России

Регистрация на «ЗСД Фонтанка Фест» уже началась

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Примерно так велосипедисты делают, когда устают крутить педали

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В Петербурге началась регистрация на пятый фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест», который пройдет 3 июня. Организаторы подготовили три велопробега. Спортсменам предлагают проехать от фестивального городка на Богатырском проспекте до выезда с трассы ЗСД на набережной Екатерингофки. Общая длина маршрута составит 15 километров.

На время фестиваля движение автомобилей по трассе ограничат

На время фестиваля движение автомобилей по трассе ограничат

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Такую красивую картину смогут увидеть все участники заездов

Такую красивую картину смогут увидеть все участники заездов

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Маршрут будет один, но велопробеги пройдут в разное время. Первым будет «Семейный», в нем смогут поучаствовать в том числе подростки от 14 лет. Потом — «Наш оранжевый», и уже в совсем романтичной обстановке, на закате, велосипедисты смогут поучаствовать в велопараде «Засвети скоростной диаметр».

В этом году у фестиваля юбилей, поэтому проходит он в обновленном формате. Если раньше участие принимали и велосипедисты, и бегуны, то в этом июне дороги перекроют только для спортсменов на велосипедах. Выйти на дистанцию можете и вы, если вам уже есть 18 лет — или даже 14 (всё зависит от заезда, который вы выберете). Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля. А за ходом подготовки к празднику можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».

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