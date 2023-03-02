Велосипедистов ждут на фестиваль в Петербурге: участники проедут по самой красивой трассе России

В этом году у фестиваля юбилей, поэтому проходит он в обновленном формате. Если раньше участие принимали и велосипедисты, и бегуны, то в этом июне дороги перекроют только для спортсменов на велосипедах. Выйти на дистанцию можете и вы, если вам уже есть 18 лет — или даже 14 (всё зависит от заезда, который вы выберете). Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля. А за ходом подготовки к празднику можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».