Горнолыжный комплекс «Юрманка» объявил дату открытия: аренды домиков не будет

Новосибирский горнолыжный комплекс «Юрманка» объявил дату открытия сезона. 2 декабря состоится техническое открытие, а с 3 декабря комплекс будет работать в обычном режиме.
— Мы рады сообщить, что горнолыжный комплекс «Юрманка» возобновляет свою работу, — сообщила администрация комплекса на официальной странице во «ВКонтакте». — Трассы и подъемники подготовлены для сезона 2022–2023. С первого дня будет работать прокат, кресельный и бугельный подъемники, прокат тюбинга, кафе. К сожалению, в этом году не предусмотрена аренда домиков.
В ноябре комплекс «Юрманка» объявил субботник, чтобы подготовить трассы к предстоящему сезону. Желающих просили взять с собой пилы или топоры, чтобы убрать пеньки и сучья. Тогда же министр спорта Сергей Ахапов сообщил, что в этом сезоне собственник «Юрманки» действительно решил запустить подъемники, но по-прежнему прорабатывается вопрос передачи комплекса на баланс муниципалитета Маслянинского района.
По информации Минспорта, ООО СК «ВИРА-строй» — основной собственник имущественного комплекса. Компания «ВИРА-строй» — один из крупных застройщиков в Новосибирске. Компания построила большую часть домов в Южно-Чемском жилмассиве: ЖК «Матрешкин двор», ЖК «Новые матрешки». В 2020 году застройщик ввел в эксплуатацию жилой дом на улице Аэропорт, 1/1, после чего начались судебные разбирательства с силовиками и мэрией на предмет законности строительства здания вблизи войсковой части.
Осенью планировали запустить подъемники в режиме выходного дня. 25 ноября стало известно, что подъемники будут работать с 10 до 17 часов каждый день, кроме понедельника. На сайте горнолыжного комплекса опубликован прайс на новый сезон: разовый подъем стоит 100 рублей в будни и 150 — в выходные. Также есть абонементы на день (700 рублей в будни, 900 — в выходные) и на полдня (1200 рублей в будни и 1500 — в выходные).
В Шерегеше горнолыжный сезон открылся 13 ноября — как это было, читайте в подробном репортаже.