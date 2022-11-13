«Слабое открытие», облом с вечерним катанием и любимые песни: как начался сезон в Шерегеше

Сегодня в Шерегеше закрывается фестиваль, давший старт новому горнолыжному сезону. Основные мероприятия прошли накануне, все их посетил корреспондент NGS42.RU Игорь Епифанцев. Какие минусы обнаружились на празднике и что особенно запало в душу гостям курорта — в нашем материале.

Открытие сезона 2022/2023 в Шерегеше, прошедшее 12 ноября, немногим отличалось от аналогичных мероприятий нескольких последних лет. В центре программы — неизменный обряд кормления огня с участием шамана и чиновников, затем — выступления артистов и творческих коллективов на сцене, работа нескольких тематических площадок и интерактив со зрителями.