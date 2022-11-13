«Слабое открытие», облом с вечерним катанием и любимые песни: как начался сезон в Шерегеше
Гости горы Зеленой испытали полярные эмоции
Сегодня в Шерегеше закрывается фестиваль, давший старт новому горнолыжному сезону. Основные мероприятия прошли накануне, все их посетил корреспондент NGS42.RU Игорь Епифанцев. Какие минусы обнаружились на празднике и что особенно запало в душу гостям курорта — в нашем материале.
Открытие сезона 2022/2023 в Шерегеше, прошедшее 12 ноября, немногим отличалось от аналогичных мероприятий нескольких последних лет. В центре программы — неизменный обряд кормления огня с участием шамана и чиновников, затем — выступления артистов и творческих коллективов на сцене, работа нескольких тематических площадок и интерактив со зрителями.
О том, что не помешало бы попробовать начинать сезон как-нибудь по-другому, корреспонденту NGS42.RU неоднократно говорили посетители курорта. Не впечатлила церемония открытия и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
— Открытие и закрытие сезона — это шоу. Это серьезное мероприятие, оно, конечно, должно иметь более высокий уровень режиссирования. У нас есть свой режиссер, который штатно у нас работает, который делал и «Динотерру», и «Ночь Юрия Гагарина» и все наши большие мероприятия на высочайшем уровне. Он может принимать участие и режиссировать <...> Уже закрытие этого зимнего сезона и открытие предстоящего летнего должны быть срежиссированы. Это тоже влияет на позиционирование нашего курорта, на привлечение к нам туристов, — поделился мнением Цивилев во время деловой программы.
Власти Кемеровской области в преддверии старта сезона не раз акцентировали, что Шерегеш откроется раньше других горнолыжных курортов России. Это дало право повсеместно использовать слово «первый» применительно к Шерегешу, но была и обратная сторона. На горе Зеленой к середине ноября просто-напросто не выпало достаточно снега, в связи с чем большинство трасс и ведущих к ним подъемников не работали. А состояние тех участков, которые всё-таки открыли для катания, было не лучшим.
— В одном месте я [на сноуборде] попала в «кюветик» и застряла, провалилась по пояс. Потом вылазила, как лягушка. Вообще, торчит еще трава, сучки какие-то торчат, камней нет. В принципе, кататься можно с середины горы <...> Если бы на следующей неделе было официальное открытие, было бы вообще хорошо. А сейчас пока ничего не работает, ни на Мустаг, ни на Зеленую не залезешь, — посетовала туристка из Новокузнецка Татьяна.
Помимо ранней даты старта сезона, еще одним предметом гордости властей и руководства курорта являлся запуск первой в Шерегеше трассы для катания в темное время суток. Ее оборудовали на склоне «Запад» в секторе Б и торжественно открыли с участием губернатора. Вот только для катания к 12 ноября она оказалась непригодной, и несколько групп туристов, надеявшихся насладиться вечерним прокатом, не пропустили на гору. С этим столкнулись, например, отдыхающие из Барнаула, а также местные жители. Люди не скрывали разочарования.
Среди гостей открытия сезона было и немало тех, кому всё понравилось, особенно если они изначально приезжали не для катания, а ради развлекательной программы. На тематических площадках люди могли познакомиться с шорской культурой и пройти народные обряды, принять участие в розыгрыше призов, восполнить силы на полевой кухне, понаблюдать за турниром по бросанию снежков и эффектными прыжками фристайлеров.
Кульминацией стало вечернее выступление Сергея Бобунца — экс-лидера распавшейся в 2017 году группы «Смысловые галлюцинации». По данным организаторов, зрителями концерта стали около тысячи человек, которые подпевали артисту песни «Всё в порядке», «Зачем топтать мою любовь», «Вечно молодой» и другие хиты. Бобунец, как казалось, тоже получал удовольствие от происходящего.
Одновременно с развлекательной в Шерегеше проходила и деловая программа. Ее гостем стал в том числе известный знаток, магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. В присутствии четырехкратного обладателя «Хрустальной совы» и других участников форума губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев озвучил для Шерегеша задачу в течение четырех, максимум пяти лет войти в число лучших горнолыжных курортов мира.
Напомним, NGS42.RU рассказывал об открытии сезона в Шерегеше в режиме онлайн. Все материалы о курорте мы собираем в специальном разделе сайта.
Ранее мы писали о крупных проектах, которые власти и инвесторы рассчитывают реализовать в Шерегеше в течение нескольких лет. Так, например, рядом с курортом построят аэропорт, рассчитанный на 200 тысяч пассажиров в год, и более 30 апарт-комплексов на 7–8 тысяч номеров.