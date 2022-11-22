В Кузбассе толпы собрались на встречу Деда Мороза — зрители остались недовольны давкой

Жители Белова опубликовали несколько десятков видео со встречи, в которых жалуются как на организаторов, так и на мэрию города, которые, по их мнению, не соблюдали банальных правил безопасности и плохо контролировали ситуацию. Несмотря на то, что станция окружена забором, через дыры на пути якобы пролезали пьяные люди со стеклянными бутылками алкоголя. При этом они расталкивали других гостей мероприятия и не давали детям подойти к Деду Морозу.