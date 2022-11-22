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В Кузбассе толпы собрались на встречу Деда Мороза — зрители остались недовольны давкой

Проблемы наблюдались в трех городах

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В трех из четырех городов, где побывал Дед Мороз, люди оказались в толпе и не увидели главного героя Нового года

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Новогодний поезд с Дедом Морозом побывал в нескольких городах Кемеровской области и вызвал массу возмущений на качество организации встречи сказочного персонажа с жителями населенных пунктов. Больше всего негодуют жители Белова, сообщает NGS42.RU, где на мероприятие через дыры в заборах лезли пьяные, а из-за давки люди сначала не могли добраться до перрона.

В понедельник вечером сказочный поезд посетил три города: Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Белово.

Жители Белова опубликовали несколько десятков видео со встречи, в которых жалуются как на организаторов, так и на мэрию города, которые, по их мнению, не соблюдали банальных правил безопасности и плохо контролировали ситуацию. Несмотря на то, что станция окружена забором, через дыры на пути якобы пролезали пьяные люди со стеклянными бутылками алкоголя. При этом они расталкивали других гостей мероприятия и не давали детям подойти к Деду Морозу.

Горожане отмечают, что перроны не предназначены для подобных встреч, и из-за того, что никто не контролировал передвижения толпы, случались давки. Ряд беловчан опроверг информацию о травмировании ребенка, которого якобы увезли на скорой помощи после того, как его затоптала толпа. Официальных комментариев со стороны Кузбасского центра медицины катастроф пока не поступало, но эту информацию NGS42.RU опровергли в пресс-службе ЗСЖД.

— В Белово никаких нештатных ситуаций не было. Дежурила машина скорой помощи, к ним за помощью никто не обращался. В больницу также никто не поступал. Это информация на вчера, 23 часа, когда мероприятие закончилось, — сообщил собеседник портала.

В Ленинске-Кузнецком горожане также остались недовольны. По словам местных жителей, для встречи с Дедом Морозом ГИБДД перекрыла ближайшую улицу, из-за чего начали образовываться заторы. Из-за большого скопления на перроне там тоже началась давка, и многие просто не смогли пробиться ближе к вагонам, рядом с которыми шло представление.

Такие же проблемы наблюдались и в Прокопьевске. Горожане жалуются на толпы взрослых, которые не давали детям подойти ближе к вагонам. Также жителям не понравились образовавшиеся из-за перекрытий дорог пробки.

В Новокузнецке, где в понедельник утром поезд делал остановку, горожане в целом остались довольны встречей. Связывают это с тем, что Дед Мороз со своей компанией прибыл на станцию рано утром, в рабочие часы, поэтому огромного скопления там не было.

Сегодня, 22 ноября, поезд Деда Мороза посетит Юргу, а завтра — Кемерово и Тайгу. В Новосибирске поезд ждут 24 ноября, из-за его прибытия в регионе изменится расписание электричек.

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