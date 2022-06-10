Концерт на набережной, соревнования по серфингу и рыцарский фестиваль: как провести длинные выходные
Подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС
Нас ждут три выходных дня с отличной, по-настоящему летней погодой. Поэтому в сегодняшнем обзоре от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой акцент будет сделан на события под открытым небом.
День России в этом году совпал с празднованием 350-летия Петра I. В театре «Глобус» по такому случаю устраивают #петровскиеассамблеи2.0. Участников мероприятия ждут концерты, мастер-классы, танцы и дефиле. Полную (и довольно обширную программу) можно посмотреть на сайте театра.
11 июня с 16:00 до 20:00.
Каменская, 1.
Вход свободный.
12 июня в окрестностях села Большой Оёш пройдет десятый военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь — 2022». В этом году организаторы ожидают более 500 реконструкторов десяти эпох и 40 тысяч зрителей. Впервые за два года пандемии он пройдет в привычном офлайн-формате. Исторический опен-эйр в Оёше входит в топ-200 лучших событий России. На огромной площади в несколько квадратных километров реконструируются события, быт и культура из разных исторических периодов России и мира.
Вход свободный.
12 июня на Михайловской набережной запланирован большой концерт. Будет несколько интерактивных фотозон с видами России и Новосибирской области и несколько спортивных площадок. А на набережной ОбьГЭС пройдет «Роллер Фест». Роллеры будут соревноваться на скорость по специально построенным трассам. Для зрителей подготовили мастер-классы, концерт и интерактивные площадки.
Начало в 12:00.
Вход свободный.
На территории пляжа «Старый Бердск» пройдут соревнования по серфингу в дисциплине «Доска с веслом». Можно будет взять доску напрокат и попробовать свои силы. Для зрителей пройдет мастер-класс по управлению доской с веслом и конкурсы с призами. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Время: с 11:00 до 16:00.
Бердск, ул. Морская, 18/2, к. 1.
Вход свободный, участие в гонках — 500 рублей, аренда сапборда для гонок — 500 рублей.
12 июня в Мира Парке пройдет Open AIR «Легенда Фест» — проект для влюбленных в первозданную природу, качественную музыку и творчество во всех его проявлениях. Заявлено несколько локаций: в амфитеатре будет звучать авторская музыка и пройдет поэтический стендап, в куполе пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству и музыкальные джемы, а аллею мастеров украсит красочная ярмарка и выставка ремесленников со своими мастер-классами.
НСО, Мошковский район, пос. Октябрьский, ул. Солнца, 2а, Мира Парк.
Начало в 12:00.
Цена билета: 800 рублей — взрослый, 500 — детский.
В Художественном музее открылась выставка «В стране Изумрудного Будды», посвященная 125-летию российско-таиландских отношений. Представлено более 130 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, созданных в ходе творческих экспедиций в Королевство Таиланд художниками России.
Кстати, 12 июня Художественный музей дарит горожанам свободный вход на все выставки! Всё, что нужно, — это взять бесплатный билет в кассе. В этот день оба входа в музей будут открыты с 12:00 до 20:00.
Неплохой репертуар на эти выходные у кинотеатров. Хочу особо выделить картину «Эннио. Маэстро» — блестящий документальный фильм об Эннио Морриконе, величайшем композиторе в истории кино. И масштабное кинопутешествие за полярный круг «Голоса Арктики». А для романтиков — повторный прокат нежного летнего фильма «Питер FM», фразой из которого и хочется закончить этот обзор: «Всё будет хорошо, я проверяла!»
Главные мероприятия ко Дню России пройдут на Михайловской набережной — программу можно посмотреть здесь.