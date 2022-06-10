Концерт на набережной, соревнования по серфингу и рыцарский фестиваль: как провести длинные выходные

12 июня в окрестностях села Большой Оёш пройдет десятый военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь — 2022». В этом году организаторы ожидают более 500 реконструкторов десяти эпох и 40 тысяч зрителей. Впервые за два года пандемии он пройдет в привычном офлайн-формате. Исторический опен-эйр в Оёше входит в топ-200 лучших событий России. На огромной площади в несколько квадратных километров реконструируются события, быт и культура из разных исторических периодов России и мира.

