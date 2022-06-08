«Днем до +32 градусов»: в Новосибирск вернулись грозы и жара — свежий прогноз синоптиков
При этом ночью будет достаточно прохладно
В Новосибирскую область возвращается жара. Уже в ближайшие выходные в регионе воздух может прогреться днем до +32 градусов.
— Начинается прогрев воздуха, который продлится до 15 июня, и температуры ожидаются днем высокие. Тепло пришло со стороны Казахстана, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В Новосибирске 9 июня, в четверг, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дождь, гроза, ветер юго-восточный
10 июня, в пятницу, будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, ночью —
В субботу, 11 июня, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, ночью —
В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидаются температуры до +32 градусов, ночью
На прошлой неделе синоптики рассказали, каким будет лето в Новосибирске.