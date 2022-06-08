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«Днем до +32 градусов»: в Новосибирск вернулись грозы и жара — свежий прогноз синоптиков

При этом ночью будет достаточно прохладно

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Жара заставит многих искать прохладные места

Жара заставит многих искать прохладные места

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В Новосибирскую область возвращается жара. Уже в ближайшие выходные в регионе воздух может прогреться днем до +32 градусов.

— Начинается прогрев воздуха, который продлится до 15 июня, и температуры ожидаются днем высокие. Тепло пришло со стороны Казахстана, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В Новосибирске 9 июня, в четверг, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дождь, гроза, ветер юго-восточный 5–10 м/с. Температура ночью ожидается +9... +11 градусов, в пригороде до +6... +8 градусов, днем — +21... +26 градусов.

10 июня, в пятницу, будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, ночью — 4–9 м/с, днем — 6–11 м/с. Ночью температура ожидается +11... +13 градусов. Днем — +26... +28 градусов.

В субботу, 11 июня, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, ночью — 5–10 м/с, днем — 7–12 м/с. Ночные температуры составят +14... +16 градусов, предполагается без заморозков. Днем ожидается +28... +30 градусов.

В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидаются температуры до +32 градусов, ночью +12... +17 градусов, в отдельных районах +3... +10 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. На утро 9 июня ждем туманы.

На прошлой неделе синоптики рассказали, каким будет лето в Новосибирске.

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