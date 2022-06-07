Что интересного будет в Новосибирске в День России? Публикуем программу

С 16 до 20 состоится большая концертная программа «Россия — это мы». В концерте примут участие солисты филармонии и ансамбль МВД на транспорте.



С 12 до 20 часов на набережной будет работать около 20 разных площадок. Среди них диджитал-фотозоны «В гости по России».