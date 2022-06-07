Что интересного будет в Новосибирске в День России? Публикуем программу
Праздничные мероприятия пройдут в городе и области
Главные мероприятия ко Дню России в Новосибирске пройдут на Михайловской набережной. Об этом сегодня, 7 июня, на пресс-конференции в ТАСС рассказал
— Мероприятие посвящено году культурного наследия народов России, юбилею Новосибирской области, — сказал Зимняков.
С 12 до 16 часов на основной сцене набережной пройдет тематическая детская концертная программа «Дети России».
С 14 до 16 также будет проходить концерт с участием солистов творческих коллективов Новосибирской области. Среди них будут «Чалдоны» и «Дружина».
С 16 до 20 состоится большая концертная программа «Россия — это мы». В концерте примут участие солисты филармонии и ансамбль МВД на транспорте.
С 12 до 20 часов на набережной будет работать около 20 разных площадок. Среди них диджитал-фотозоны «В гости по России».
— Можно сделать фото на фоне хромакея, затем подставится фон видов России и Новосибирской области, — пояснил Юрий Зимняков.
Там же пройдут спортивные мероприятия и конкурс на лучшее поздравление России.
Кроме того, в филармонии пройдет музыкально-театральное действо «Петр I». На мероприятие нужно регистрироваться на сайте филармонии.
В деревне Большой Оеш пройдет фестиваль реконструкции «Сибирский Огонь». Подробную программу можно посмотреть на сайте мероприятия.
Напомним, что 12 июня — нерабочий день. Следующие затяжные выходные будут ждать нас лишь в ноябре. Праздничной станет пятница, 4 ноября, — это День народного единства.
В последнее воскресенье июня в Новосибирске пройдет День города. О программе праздника мы писали здесь.