Увидеть и остолбенеть: поезд «Хогвартс-Экспресс» отправился в первый рейс до Бердска — смотрим, как это было

— Идея с «Хогвартс-Экспрессом» — это реализация моей детской мечты. Как и многие дети того времени, я увлекалась книгами о Гарри Поттере. Мне захотелось вернуться в мир волшебников и дать другим такую же возможность, — говорит Зоя Быстрова, автор проекта и сценарист квест-игр. Проект начал свое существование в Южно-Сахалинске с февраля 2021 года. На подготовку одного рейса уходит около месяца, в каждом городе работает своя команда аниматоров и приглашенных актеров. Проект существует на средства южносахалинской компании по организации праздников «Море», директором которой является сама Быстрова.

В Новосибирске проект курировала Марина Шиянь, она рассказала, что подготовить рейс удалось за 2,5 недели с учетом поиска команды и договоренностей с пассажирской компанией «Экспресс-Пригород». Поезд будет ходить в Новосибирске до конца января: следующий рейс запланирован на 22 января (дальнейшие даты — 23, 29 и 30 января, а также 13 и 27 февраля).



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