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Увидеть и остолбенеть: поезд «Хогвартс-Экспресс» отправился в первый рейс до Бердска — смотрим, как это было

Мы выяснили, как попасть на платформу 9 и 3/4, выучили пару заклинаний и сразились с Волан-де-Мортом

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Первый рейс «Хогвартс-Экспресса» в Новосибирске

Первый рейс «Хогвартс-Экспресса» в Новосибирске

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Необычный поезд проехал по маршруту Новосибирск — Бердск — Новосибирск 15 января. Сотня людей собралась на пригородном вокзале, чтобы прокатиться на «Хогвартс-Экспрессе» — поезде из серии книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере, созданном британской писательницей Джоан Роулинг. Поезд возил студентов-магов из Лондона в магическую школу Хогвартс с платформы 9 и 3/4, на которую можно было попасть, пройдя через стену. В нашем случае поезд отходил от платформы № 8А, о чём было объявлено в громкоговоритель, на табло с расписанием высветилась надпись «Хогвартс-Экспресс» и немало удивила людей в зале ожидания вокзала. Корреспонденты НГС тоже прокатились на удивительном поезде — рассказываем, как это было.

Предлагаем посмотреть небольшое видео, чтобы проникнуться атмосферой чародейства и волшебства.

Тесной группой пассажиры волшебного рейса отправились на платформу, где их встретили персонажи из сказки.

На платформе и в поезде присутствовали полицейские, которых шутливо называли дементорами Азкабана (стражи тюрьмы для волшебников)

На платформе и в поезде присутствовали полицейские, которых шутливо называли дементорами Азкабана (стражи тюрьмы для волшебников)

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Первой мы увидели Минерву МакГонагал — преподавателя трансфигурации в школе чародейства и волшебства Хогвартс, а у входа в поезд гостей ждал Альбус Дамблдор, вызвав восторг у детей.

Альбус Дамблдор весело приветствовал пассажиров поезда

Альбус Дамблдор весело приветствовал пассажиров поезда

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Еще больше эмоций вырвалось (у всех, независимо от возраста) при виде лесничего Хагрида, над костюмом которого организаторы особенно постарались — вылитый полувеликан.

Полувеликан Хагрид удивлял своими размерами

Полувеликан Хагрид удивлял своими размерами

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По вагонам туда-сюда сновали остальные герои сказки: Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер, Драко Малфой и Северус Снегг, Полумна Лавгуд, профессор Трелони (преподаватель прорицаний) и даже Плакса Миртл — привидение девочки, которая по сюжету книги жила в туалете.

Если вдруг вы не узнали, то слева направо: Полумна Лавгуд, профессор Снегг, Плакса Миртл

Если вдруг вы не узнали, то слева направо: Полумна Лавгуд, профессор Снегг, Плакса Миртл

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Видели мы и внушительных размеров домовика Добби, чей костюм с первого взгляда выглядел немного пугающе, требовалось время, чтобы привыкнуть.

Для фотографии с Добби люди выстраивались в очередь

Для фотографии с Добби люди выстраивались в очередь

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На путешествие действует возрастное ограничение 4+. Дети от 8 лет могут принять участие в шоу-программе без сопровождения родителей. Одна из мам с улыбкой спросила, возможно ли ей забрать своего ребенка в июне (согласно правилам обучения в магической школе).

А вот и гвоздь программы — Гарри Поттер, мальчик, который выжил

А вот и гвоздь программы — Гарри Поттер, мальчик, который выжил

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Стоимость билета на одного человека — 2500 рублей; в эту сумму входят поездка и подарки: волшебная палочка, билет на поезд, письмо о принятии ученика в Хогвартс.

Первым делом всем участникам путешествия раздали подарки

Первым делом всем участникам путешествия раздали подарки

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Ровно в 11:00 в вагонах зазвучала главная тема из фильма о Гарри Поттере, и путешествие началось. Пассажиры заняли три вагона, в каждом из которых происходила своя программа. Аниматоры разделились на пары и перемещались из вагона в вагон, каждый со своей порцией фокусов и развлечений.

Не обошлось и без Сириуса Блэка

Не обошлось и без Сириуса Блэка

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Так, Минерва МакГонагал и Альбус Дамблдор распределяли маленьких учеников по факультетам, рассказывали про омут памяти (вымышленный предмет из серии книг про Гарри Поттера, использующийся для хранения и просмотра мыслей. — Прим. ред.) и пускали огромные мыльные пузыри на радость зрителям.

Лица взрослых говорят сами за себя

Лица взрослых говорят сами за себя

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Гарри Поттер учил маленьких гостей поезда заклинаниям.

Обязательными в списке к изучению были защитные заклинания

Обязательными в списке к изучению были защитные заклинания

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Хагрид демонстрировал улитку, ящерицу и пушистого кролика с эффектным именем Пухлый Заглот.

Хагрид объяснил, что кролик только с виду кажется милым, на самом деле он плотоядный и опасный

Хагрид объяснил, что кролик только с виду кажется милым, на самом деле он плотоядный и опасный

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Особой популярностью (судя по звукам) пользовался факультет Слизерин в лице Северуса Снегга и Драко Малфоя — они показывали детям фокусы с зельями, по очереди то впадая в сон от сонного зелья, то просыпаясь, с позволения юных зрителей.

Мы тоже не сразу узнали Драко Малфоя

Мы тоже не сразу узнали Драко Малфоя

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Гермиона Грейнджер в паре с Полумной Лавгуд лихо проделывали опыты с сухим льдом, не забывали они и раздавать сладости.

Овации не заставляли себя ждать

Овации не заставляли себя ждать

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Был урок по квиддичу от мадам Трюк: сидя на метле, нужно было забросить мяч в кольцо.

Осторожно, опасный трюк

Осторожно, опасный трюк

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Профессор Трелони предсказывала будущее.

Как вам учитель предсказаний Сивилла Трелони?

Как вам учитель предсказаний Сивилла Трелони?

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Мы попросили взрослых пассажиров поезда поделиться впечатлениями (дети настолько были увлечены происходящим, что не хотелось выдергивать их из сказки и задавать вопросы).

Мария ехала на поезде вместе с сыном Кириллом, который сообщил, что его любимый персонаж — это Гарри Поттер

Мария ехала на поезде вместе с сыном Кириллом, который сообщил, что его любимый персонаж — это Гарри Поттер

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— Мы читали книгу и смотрели с сыном все фильмы, шоу-программа нравится, ребенок доволен — это главное, — поделилась пассажирка.

Еще одна пассажирка поезда, Вероника, считает иначе: на ее взгляд, ничего необычного не происходит, стоимость завышена, в поезде не хватает атрибутики, смотреть программу мешают фотографы и операторы.

Минута славы одной улитки

Минута славы одной улитки

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Виктория тоже поделилась мнением:

— Мы с дочерью ждали этого события, спасибо создателям и организаторам, что дарят детям сказку, происходящее их завораживает. На мой взгляд, стоимость билета вполне приемлема: это и транспортные расходы, и организация, и реквизит, работа актеров, так что цена адекватная.

Виктория наслаждалась поездкой

Виктория наслаждалась поездкой

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— Для меня это необычный формат, участие в подобном мероприятии мне нравится своей уникальностью — ты можешь прокатиться в поезде на небольшое расстояние, это не занимает много времени. Дети, которые являются поклонниками Гарри Поттера, имеют возможность поближе посмотреть на любимых персонажей, поближе познакомиться с ними, пообщаться, задать вопросы — это здорово. Билеты, конечно, дорогие, но мы уже привыкли, что в нашем городе отдохнуть где-то меньше, чем за полторы-две тысячи, невозможно, — делится Анастасия. Женщина едет на поезде с двумя своими детьми и с двумя крестниками, на поездку они потратили 12 500 рублей.

Елена едет на поезде вместе с дочерью и ее подругой

Елена едет на поезде вместе с дочерью и ее подругой

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— Для первого раза вполне неплохо, нам нравится. Сегодня только первый рейс, в последующие мероприятие будет более организованным с учетом накладок. Главное — детям нравится, они в восторге, да и взрослые тоже, хочется больше таких мероприятий, — говорит Елена.

Стало известно, что в одном из вагонов появился Волан-де-Морт

Стало известно, что в одном из вагонов появился Волан-де-Морт

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На подходе к Бердску дети совсем позабыли о реальном мире, с головой окунувшись в волшебный: шум и гам стоял невообразимый. Повсюду происходили бои на волшебных палочках, сыпались заклинания — аниматоры не терялись и подстраивались под детские игры.

Юный волшебник мог составить достойную конкуренцию местному Гарри Поттеру

Юный волшебник мог составить достойную конкуренцию местному Гарри Поттеру

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Стоит отметить, что костюмы были не только у аниматоров, гости тоже пришли нарядные: у кого-то — шарф с символикой Гриффиндора, кто-то надел круглые очки, мантии волшебника тоже мелькали среди толпы, как и остроконечные шляпы; атрибутика из вселенной о мальчике, который выжил, пользуется большой популярностью.

Лорд Волан-де-Морт выглядел весьма устрашающе

Лорд Волан-де-Морт выглядел весьма устрашающе

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В последний вагон просочилась информация о том, что был-таки замечен темный волшебник Волан-де-Морт, его имя дети дружно скандировали так, будто зовут Деда Мороза. Темный лорд появился в сопровождении ручной змеи и своей самой преданной по сюжету книги последовательницы — Беллатрисы Лестрейндж.

Беллатриса с первой секунды завоевала любовь маленьких зрителей

Беллатриса с первой секунды завоевала любовь маленьких зрителей

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Завершающая часть программы — сражение Гарри Поттера и Волан-де-Морта. Шум стоял такой, что заклинание «Оглохни» и не требовалось вовсе. Темный волшебник, признавший поражение, бежал с места событий, и на этой позитивной ноте поезд приблизился к станции Новосибирск-Главный.

Альбус Дамблдор и Минерва МакГонагал следили за порядком

Альбус Дамблдор и Минерва МакГонагал следили за порядком

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Напомним, что необычный проект придумала жительница города Южно-Сахалинска Зоя Быстрова. Женщина заключает договор с пригородными пассажирскими компаниями, которые предоставляют поезд в аренду.

— Идея с «Хогвартс-Экспрессом» — это реализация моей детской мечты. Как и многие дети того времени, я увлекалась книгами о Гарри Поттере. Мне захотелось вернуться в мир волшебников и дать другим такую же возможность, — говорит Зоя Быстрова, автор проекта и сценарист квест-игр. Проект начал свое существование в Южно-Сахалинске с февраля 2021 года. На подготовку одного рейса уходит около месяца, в каждом городе работает своя команда аниматоров и приглашенных актеров. Проект существует на средства южносахалинской компании по организации праздников «Море», директором которой является сама Быстрова.

В Новосибирске проект курировала Марина Шиянь, она рассказала, что подготовить рейс удалось за 2,5 недели с учетом поиска команды и договоренностей с пассажирской компанией «Экспресс-Пригород». Поезд будет ходить в Новосибирске до конца января: следующий рейс запланирован на 22 января (дальнейшие даты — 23, 29 и 30 января, а также 13 и 27 февраля).

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