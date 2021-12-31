«Хогвартс-Экспресс» решили пустить по маршруту из Новосибирска в Бердск — где будет платформа 9 и 3/4

Экскурсионный поезд под символическим названием «Хогвартс-Экспресс» поедет из Новосибирска 15 января. Необычный проект придумала жительница города Южно-Сахалинска Зоя Быстрова. Женщина заключает договор с пригородными пассажирскими компаниями, которые предоставляют поезд в аренду, — в ее планах запустить «Хогвартс-Экспресс» в 30 городах страны.

В Новосибирске первый рейс стартует 15 января (последующие даты — 16 января, 22, 23, 29, 30 января) и отходит от платформы «Новосибирск-Главный» в 11 часов утра по маршруту до Бердска и обратно, в общей сложности поездка занимает 2 часа. Стоимость — 2500 рублей, дети младше 4 лет не допускаются к путешествию.