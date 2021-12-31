«Хогвартс-Экспресс» решили пустить по маршруту из Новосибирска в Бердск — где будет платформа 9 и 3/4

Экскурсионный поезд под символическим названием «Хогвартс-Экспресс» поедет из Новосибирска 15 января. Необычный проект придумала жительница города Южно-Сахалинска Зоя Быстрова. Женщина заключает договор с пригородными пассажирскими компаниями, которые предоставляют поезд в аренду, — в ее планах запустить «Хогвартс-Экспресс» в 30 городах страны.
В Новосибирске первый рейс стартует 15 января (последующие даты — 16 января, 22, 23, 29, 30 января) и отходит от платформы «Новосибирск-Главный» в 11 часов утра по маршруту до Бердска и обратно, в общей сложности поездка занимает 2 часа. Стоимость — 2500 рублей, дети младше 4 лет не допускаются к путешествию.
— Идея с «Хогвартс-Экспрессом» — это реализация моей детской мечты. Как и многие дети того времени, я увлекалась книгами о Гарри Поттере. Мне захотелось вернуться в мир волшебников и дать другим такую же возможность, — говорит Зоя Быстрова, автор проекта и сценарист квест-игр.
«Хогвартс-Экспресс» — поезд из серии книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере, созданном британской писательницей Джоан Роулинг. Поезд возил студентов-магов из Лондона в магическую школу Хогвартс с платформы 9 и 3/4, на которую можно было попасть, пройдя через стену.
Проект начал свое существование в Южно-Сахалинске с февраля 2021 года. На подготовку одного рейса уходит около месяца, в каждом городе работает своя команда аниматоров и приглашенных актеров. Проект существует на средства южносахалинской компании по организации праздников «Море», директором которой является сама Быстрова.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Зоя Быстрова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Южно-Сахалинске. Она встала на учет в 2006 году. Занимается зрелищно-развлекательной деятельностью, дополнительным образованием, уходом за детьми и предоставлением прочих услуг. Получала госконтракты на организацию шоу мыльных пузырей, мастер-классов, работы ростовых кукол и интерактивных зон.
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