Ваши лучшие каникулы: чем заняться в Новосибирске на январских выходных, если есть QR-код

Новогодние выходные — это время посетить места, куда в будни сложно попасть, а также пообщаться с друзьями и семьей в интересной обстановке. Для тех, кто не хочет проводить новогодние праздники, лежа перед телевизором и объедаясь оливье, мы составили афишу самых интересных событий в Новосибирске. Во второй части мы расскажем о событиях, которые могут посетить люди с QR-кодом, то есть о мероприятиях с Covid-free-зоной. Проведите лучшие новогодние каникулы благодаря нашему списку!
Театры
В Новосибирске в театре «Глобус» на спектакли пускают в основном без QR-кодов. Лишь на одном детском спектакле на новогодних выходных вход только для вакцинированных.
«Снежная принцесса» будет идти каждый день со 2 по 9 января в 10:30, 13:00, 15:30 и 18:00. Описание у спектакля довольно сексистское — про то, что каждая девочка мечтает быть настоящей принцессой, и Снегурочка в спектакле выставлена капризной внучкой, которой помогает Дед Мороз. Но думаю, каждый может по-настоящему оценить спектакль сам.
И куда в новогодние праздники без «Щелкунчика» Новосибирского оперного театра! В этом году сходить на него можно только с QR-кодами, хотя на сайте об этом не сообщается. Цены на него, правда, невероятные, а мест осталось немного.
В «Красном факеле» начиная со 2 января каждый день будут показывать новый спектакль в Большом зале в 18:30. Так, в список спектаклей на новогодние праздники попадают комедия «Только для женщин» 2 января, забавный спектакль про свадьбу «Агенты праздников» — 3 января, «Безумный день Фигаро» — 4 января, «Ночной таксист» — 5 января, «Шут Балакирев» — 7 января.
Для детей в «Красном факеле» показывают спектакль «Лисичка-сестричка и Серый Волк». Для посетителей с QR-кодами его будут показывать со 2 по 4 января в 12:00.
Концерты и не только
Большинство концертов из-за пандемии отменено, но любителям музыки и драйва все-таки можно что-то найти. Так, 5 января в Rooks будет мероприятие «Klaster 5.01 || МИШУРА», на котором, как нам обещают, вы сможете послушать музыку в стиле хаус. Вход бесплатный. Также 8 января будет «Эхо фест», на котором выступят 4 местные рок-группы.
В «Подземке» 4 января пройдет концерт рок-группы «Голос Омерики». Как нам сказали организаторы, «желательно» иметь QR-код. В BlaBlaBar 6 января будет выступать электронный проект музыкантов-продюсеров Astero. Ребята приедут из Санкт-Петербурга. 7 января выступит DJ Chippon из Москвы, а 8 января M. Hastler, официальный диджей Мари Краймбрери.
СЮЖЕТ
Кроме концертов можно посетить дегустацию самогонных напитков в руин-пабе «Типография». Шеф-бармен расскажет о тонкостях дистилляции и традициях самогоноварения в разных странах. Дегустация стоит 1200 рублей, потому что предлагают попробовать русский и американский самогон и другое.
В ресторане «Гуси», который находится в Академгородке, 6 января пройдет CraftMagicNight2022. На фестивале будет представлено пиво из 30 лучших пивоварен России.
Мы также собрали для вас огромное количество развлечений для детей, платных и бесплатных. Там в том числе есть список, где ребенок может пообщаться с животными. А параллельно с хождением по мероприятиям вы можете сделать красивые новогодние фотографии. Для этого мы сделали подборку крутых мест для новогодних фото (например, пряничный домик).
В Новосибирске открылся традиционный ежегодный каток на Михайловской набережной. Для любителей зимних развлечений в Новосибирске работают 11 снежных горок. Мы опубликовали карту с адресами.