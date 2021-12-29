Ваши лучшие каникулы: чем заняться в Новосибирске на январских выходных, если есть QR-код

Новогодние выходные — это время посетить места, куда в будни сложно попасть, а также пообщаться с друзьями и семьей в интересной обстановке. Для тех, кто не хочет проводить новогодние праздники, лежа перед телевизором и объедаясь оливье, мы составили афишу самых интересных событий в Новосибирске. Во второй части мы расскажем о событиях, которые могут посетить люди с QR-кодом, то есть о мероприятиях с Covid-free-зоной. Проведите лучшие новогодние каникулы благодаря нашему списку!



Театры

В Новосибирске в театре «Глобус» на спектакли пускают в основном без QR-кодов. Лишь на одном детском спектакле на новогодних выходных вход только для вакцинированных.