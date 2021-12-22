22 декабря среда
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 6/10
usd 73.82
eur 83.32
Тема дняВ Новосибирске утвердили бюджет на 2022 год
Все новости
Все новости

Полный джинглбелс: 11 крутых мест для новогодних фото (например, пряничный домик)

Встаем в очередь за медведями, елками и конфетами в человеческий рост — такого в нашем городе еще не было

304
2Обсудить

Поделиться

Осторожно: после просмотра появляется неудержимое желание фотографироваться

Осторожно: после просмотра появляется неудержимое желание фотографироваться

Поделиться

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит», — об этом кричат витрины буквально на каждом углу. Город сияет тысячами огней, и кажется, будто их становится всё больше с каждым годом. Заведения масштабно украшают фасады, пробегая мимо, невольно останавливаешься и ахаешь: настолько волшебно вышло. В этом году праздничное оформление получилось особенно сказочным — сдаем все явки и пароли для ваших будущих новогодних фотографий.

Пряничный домик на улице Ленина, 17

Начнем, пожалуй, самой необычной новогодней локации: такого в Новосибирске еще не было. Декораторы магазина «Цветочный» построили настоящий пряничный домик, подарив взрослым и детям иллюстрацию из книги сказок. Блогерам есть где развернуться, да и неблогерам тоже, кадры в любом случае получатся потрясающими — скорее бежим фотографироваться.

Кстати, елочные ветки в крафтовом пакете стали трендом этой зимы: попробуйте сделать такой кадр, и шквал лайков вам обеспечен.

Семья плюшевых медведей на Декабристов, 41


В позапрошлые выходные около этой локации собралась очередь — прохожие не понимали, в чем дело, почему столько людей у входа в кондитерскую Bisquit House. Оказалось, всех привлекли огромные плюшевые медведи, которые поселились там в честь Нового года. В прошлом году главным объектом внимания в этой кондитерской был огромный пряник, в этом году в полку прибыло: если желаете фото с мягкими плюшевыми медведями — вам на улицу Декабристов, дом 41.

Прихватите с собой стакан кофе и какую-нибудь сладость или любой другой праздничный атрибут, чтобы снимки получились еще более инстаграмными.

Вывеска «Всё сбудется», ресторан Morricone, улица Ленина, 6


Вывеска светится круглый год, меняется только оформление согласно сезону. В этом году мы также наблюдаем медведей (видимо, это какой-то новый тренд, о котором мы не знаем). C игрушками или без них — надпись вдохновляет, а снимки получаются одинаково красивыми.

Вечером картина меняется. Возьмите с собой бенгальские огни, чтобы добавить атмосферы праздника (советуем брать большие, для улицы, которые горят несколько минут).

Витрина магазина La Rose, улица Ленина, 3


Да, та самая, рядом с которой теряется всё остальное. Цветочники не скупились на оформление, и как результат мы видим толпы желающих сделать памятное фото. Мопед в этом году заменили на праздничные сани, поместив рядом золотого оленя.

И в дневное, и в вечернее время с лихвой можно насладиться красотой и праздничной атмосферой

И в дневное, и в вечернее время с лихвой можно насладиться красотой и праздничной атмосферой

Поделиться

Снежные фигуры у магазина Achers, Ленина, 9


В прошлом году медведи заползали на стену магазина с подарками в лапах, а в этом мы видим тех же персонажей, но уже не из плюша (зачем повторяться?), а из снега: скульптуры расположились с обеих сторон. Правда, на фото снежные мишки получаются немного плоско, а в живую выглядят просто потрясающе — приходите посмотреть.

Как вам такое оформление?

Как вам такое оформление?

Поделиться

Неоновая надпись «Чудеса случаются», ресторан «Жан Хуан Лу»,

Ленина, 11

Локация небольшая, но это не делает ее невзрачной. Фотосессию не устроишь, а для одного-двух кадров она вполне подходит. Само здание старого особняка так же привлекательно в вечернее время вместе с оформлением двора у входа в ресторан. Даже если вы не являетесь гостем заведения, забежать на пару минут для фото всё равно можно, не стесняйтесь.

Вот так надпись выглядит вечером.

Дворик за гостиницей «Центральная», улица Ленина, 3


Вот где настоящее волшебство, особенно вечером. На этот раз вместо одной большой елки в центре организаторы установили сразу несколько: получился елочный коридор с фотозоной в конце. Правда, надпись выбрана довольно странная: «Тебя любят. Это точно». Ну да ладно, не будем придираться, локацию это не портит.

Вечером симпатичнее, имейте в виду

Вечером симпатичнее, имейте в виду

Поделиться

«Чашка кофе», улица Ленина, 12


Много елок, коробки с подарками, лавочка с красным вязаным пледом и подушки. «Чашка кофе» — одна из первых выставила праздничное оформление, поэтому ажиотаж к локации уже поутих, по крайней мере, мы больше не наблюдаем очередей.

Притягательно в любое время суток, плюс площадка позволяет развернуться на полноценный фотосет — если не знаете, с чего начать, приходите в «Чашку».

Цветочная лавка Art Flower, улица Каменская, 22

Не отстает от своих цветочных коллег и лавка на улице Каменская, оформив у входа весьма внушительную фотозону. На этот раз вместо полумесяца мы наблюдаем елку, украшенную классической красно-белой карамельной конфетой в форме крючка. Рядом — небольшая деревянная лестница, как в домике эльфа (посмотрите одноименный фильм, хороший).

Ресторан La Maison, улица Советская, 25

Вам сюда, если хочется фотографий в стиле фильмов «Реальная любовь» или «Дневник Бриджит Джонс». Частичка Европы на улице Советской без лишней мишуры и блеска. Лаконичное оформление в минималистичном стиле смотрится дорого, красиво, со вкусом.

Вход на Центральный рынок с улицы Крылова


Неожиданно, но на рынке есть праздничное оформление. Оно с легким уклоном в СССР, классическое: «Не трогай, это на Новый год», елка, привязанная на крышу багажника красного «Запорожца», — так и веет ностальгическими чувствами. Однако полагаем, что полноценно пофотографироваться на Центральном рынке из-за толпы не получится, но пару кадров сделать успеете.

Помним, что сквер у Оперного театра также красиво украшен, есть елка в Центральном парке, каждая вторая витрина вдоль Красного проспекта украшена елками, а можно вообще никуда не ходить и не фотографироваться, правда?

Что еще интересно почитать

Звезды TikTok и Instagram: кто из новосибирцев собирает миллионы просмотров и что это за ролики.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

места для фотосессий в НовосибирскеНовый год — 2022 в Новосибирскеновогодние локации для фотосессийгде сфотографироваться в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter