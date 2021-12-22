Полный джинглбелс: 11 крутых мест для новогодних фото (например, пряничный домик)

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит», — об этом кричат витрины буквально на каждом углу. Город сияет тысячами огней, и кажется, будто их становится всё больше с каждым годом. Заведения масштабно украшают фасады, пробегая мимо, невольно останавливаешься и ахаешь: настолько волшебно вышло. В этом году праздничное оформление получилось особенно сказочным — сдаем все явки и пароли для ваших будущих новогодних фотографий.
Пряничный домик на улице Ленина, 17
Начнем, пожалуй, самой необычной новогодней локации: такого в Новосибирске еще не было. Декораторы магазина «Цветочный» построили настоящий пряничный домик, подарив взрослым и детям иллюстрацию из книги сказок. Блогерам есть где развернуться, да и неблогерам тоже, кадры в любом случае получатся потрясающими — скорее бежим фотографироваться.
Кстати, елочные ветки в крафтовом пакете стали трендом этой зимы: попробуйте сделать такой кадр, и шквал лайков вам обеспечен.
Семья плюшевых медведей на Декабристов, 41
В позапрошлые выходные около этой локации собралась очередь — прохожие не понимали, в чем дело, почему столько людей у входа в кондитерскую Bisquit House. Оказалось, всех привлекли огромные плюшевые медведи, которые поселились там в честь Нового года. В прошлом году главным объектом внимания в этой кондитерской был огромный пряник, в этом году в полку прибыло: если желаете фото с мягкими плюшевыми медведями — вам на улицу Декабристов, дом 41.
Прихватите с собой стакан кофе и какую-нибудь сладость или любой другой праздничный атрибут, чтобы снимки получились еще более инстаграмными.
Вывеска «Всё сбудется», ресторан Morricone, улица Ленина, 6
Вывеска светится круглый год, меняется только оформление согласно сезону. В этом году мы также наблюдаем медведей (видимо, это какой-то новый тренд, о котором мы не знаем). C игрушками или без них — надпись вдохновляет, а снимки получаются одинаково красивыми.
Вечером картина меняется. Возьмите с собой бенгальские огни, чтобы добавить атмосферы праздника (советуем брать большие, для улицы, которые горят несколько минут).
Витрина магазина La Rose, улица Ленина, 3
Да, та самая, рядом с которой теряется всё остальное. Цветочники не скупились на оформление, и как результат мы видим толпы желающих сделать памятное фото. Мопед в этом году заменили на праздничные сани, поместив рядом золотого оленя.
Снежные фигуры у магазина Achers, Ленина, 9
В прошлом году медведи заползали на стену магазина с подарками в лапах, а в этом мы видим тех же персонажей, но уже не из плюша (зачем повторяться?), а из снега: скульптуры расположились с обеих сторон. Правда, на фото снежные мишки получаются немного плоско, а в живую выглядят просто потрясающе — приходите посмотреть.
Неоновая надпись «Чудеса случаются», ресторан «Жан Хуан Лу»,
Ленина, 11
Локация небольшая, но это не делает ее невзрачной. Фотосессию не устроишь, а для одного-двух кадров она вполне подходит. Само здание старого особняка так же привлекательно в вечернее время вместе с оформлением двора у входа в ресторан. Даже если вы не являетесь гостем заведения, забежать на пару минут для фото всё равно можно, не стесняйтесь.
Вот так надпись выглядит вечером.
Дворик за гостиницей «Центральная», улица Ленина, 3
Вот где настоящее волшебство, особенно вечером. На этот раз вместо одной большой елки в центре организаторы установили сразу несколько: получился елочный коридор с фотозоной в конце. Правда, надпись выбрана довольно странная: «Тебя любят. Это точно». Ну да ладно, не будем придираться, локацию это не портит.
«Чашка кофе», улица Ленина, 12
Много елок, коробки с подарками, лавочка с красным вязаным пледом и подушки. «Чашка кофе» — одна из первых выставила праздничное оформление, поэтому ажиотаж к локации уже поутих, по крайней мере, мы больше не наблюдаем очередей.
Притягательно в любое время суток, плюс площадка позволяет развернуться на полноценный фотосет — если не знаете, с чего начать, приходите в «Чашку».
Цветочная лавка Art Flower, улица Каменская, 22
Не отстает от своих цветочных коллег и лавка на улице Каменская, оформив у входа весьма внушительную фотозону. На этот раз вместо полумесяца мы наблюдаем елку, украшенную классической красно-белой карамельной конфетой в форме крючка. Рядом — небольшая деревянная лестница, как в домике эльфа (посмотрите одноименный фильм, хороший).
Ресторан La Maison, улица Советская, 25
Вам сюда, если хочется фотографий в стиле фильмов «Реальная любовь» или «Дневник Бриджит Джонс». Частичка Европы на улице Советской без лишней мишуры и блеска. Лаконичное оформление в минималистичном стиле смотрится дорого, красиво, со вкусом.
Вход на Центральный рынок с улицы Крылова
Неожиданно, но на рынке есть праздничное оформление. Оно с легким уклоном в СССР, классическое: «Не трогай, это на Новый год», елка, привязанная на крышу багажника красного «Запорожца», — так и веет ностальгическими чувствами. Однако полагаем, что полноценно пофотографироваться на Центральном рынке из-за толпы не получится, но пару кадров сделать успеете.
Помним, что сквер у Оперного театра также красиво украшен, есть елка в Центральном парке, каждая вторая витрина вдоль Красного проспекта украшена елками, а можно вообще никуда не ходить и не фотографироваться, правда?
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