Полный джинглбелс: 11 крутых мест для новогодних фото (например, пряничный домик)

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит», — об этом кричат витрины буквально на каждом углу. Город сияет тысячами огней, и кажется, будто их становится всё больше с каждым годом. Заведения масштабно украшают фасады, пробегая мимо, невольно останавливаешься и ахаешь: настолько волшебно вышло. В этом году праздничное оформление получилось особенно сказочным — сдаем все явки и пароли для ваших будущих новогодних фотографий.



Пряничный домик на улице Ленина, 17

Начнем, пожалуй, самой необычной новогодней локации: такого в Новосибирске еще не было. Декораторы магазина «Цветочный» построили настоящий пряничный домик, подарив взрослым и детям иллюстрацию из книги сказок. Блогерам есть где развернуться, да и неблогерам тоже, кадры в любом случае получатся потрясающими — скорее бежим фотографироваться.