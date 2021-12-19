Звёзды TikTok и Instagram: кто из новосибирцев собирает миллионы просмотров и что это за ролики

На просторах TikTok и Instagram много забавных и интересных видео, есть среди них и снятые жителями Новосибирска. На чём они собирают миллионы просмотров? Может ли кого-то заинтересовать нарезка лука? Или кормление коршуна? А огромная лужа? Собрали для вас ролики новосибирцев, которые набрали миллионы просмотров. И там есть ответы на эти вопросы.



Матрасное домино — 12,7 миллионов просмотров

Новосибирец Максим Дулимов в мае этого года снял смешное видео, которое посмотрели уже больше 12,7 миллиона раз в TikTok. Участники ролика в пижамах и ночнушках, как домино, падают друг на друга на матрасах.

