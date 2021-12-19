Звёзды TikTok и Instagram: кто из новосибирцев собирает миллионы просмотров и что это за ролики

На просторах TikTok и Instagram много забавных и интересных видео, есть среди них и снятые жителями Новосибирска. На чём они собирают миллионы просмотров? Может ли кого-то заинтересовать нарезка лука? Или кормление коршуна? А огромная лужа? Собрали для вас ролики новосибирцев, которые набрали миллионы просмотров. И там есть ответы на эти вопросы.
Матрасное домино — 12,7 миллионов просмотров
Новосибирец Максим Дулимов в мае этого года снял смешное видео, которое посмотрели уже больше 12,7 миллиона раз в TikTok. Участники ролика в пижамах и ночнушках, как домино, падают друг на друга на матрасах.
Получилось очень веселое видео, которое точно поднимет вам настроение. Никто из участников во время съемок не пострадал.
Нарезка лука на 6 миллионов просмотров
До сих пор заводской повар продолжает набирать обороты в «ТикТоке». В августе она рассказала нам о своих кулинарных предпочтениях, мужском внимании и о том, как борется с хейтерами и как изменилась ее жизнь.
Кормит коршунов на камеру
Мужчина покормил птицу, и теперь она прилетает к нему в гости и, если голодна, громко требует угощение. Коршуну Николай дал имя Солнце. Первое видео, которое стало популярным в «ТикТоке», собрало 800 тысяч просмотров. Сейчас оно набрало уже более 5 миллионов просмотров.
Котята стоимость в 100 тысяч рублей
В нашу подборку просто не могли не попасть котята из новосибирского питомника. Их хозяйка Вероника Акульева снимает малышей на видео. Самый популярный ролик собрал 2,3 миллиона просмотров.
На видео котята породы британская золотая шиншилла пытаются вскарабкаться на дерево. Кстати, стоят такие немало — от 40 до 100 тысяч рублей и даже больше.
Таймс-сквер на Октябрьском мосту
Собирают просмотры новосибирцы и в Instagram. Шуточное видео с отремонтированной дорогой на Октябрьском мосту набрало уже 2,1 миллиона просмотров. Автор ролика наложил на кадры популярную озвучку про Таймс-сквер.
Само видео новосибирец подписал так: «То чувство, когда едешь по новому асфальту на Коммунальном мосту». Такой популярности ролика он не ожидал.
Сняла, как отдает ребенка бабушке, и получила 1,7 миллиона просмотров
Жительница Новосибирска Елена Арешкова опубликовала видео в TikTok, которое набрало 1,7 миллиона просмотров. На нём она под веселую музыку отдает дочку бабушке. Ребенка привезли погостить к родственнице.
— Увидела задумку и решила ее адаптировать под себя и свою ситуацию. Ева тогда была на грудном вскармливании, и я не могла от нее никуда уехать. А тут сестра позвала в Томск и пришло время отучать, поэтому оставили Еву у бабушки в гостях, — рассказывала корреспонденту НГС Елена Арешкова.
Тонущая в луже машина
Боль новосибирцев от качества дорог и отсутствия ливневок разделяют тысячи людей по всему миру. Иначе никак не объяснишь успех видео, где смелый мужчина за рулем седана не рассчитал свои силы, когда решил преодолеть огромную лужу на улице Сакко и Ванцетти.
Мужчина буквально утонул в дождевой воде. В итоге ролик с попавшим в огромную лужу новосибирцем собрал более 870 тысяч просмотров. Но у владельца аккаунта Дениса Абрамова есть ролики, собравшие и больше миллиона.
Собирает просмотры на капусте и картошке
Жительница Оби Мария Рожкова посвятила аккаунт в «ТикТоке» своему увлечению садом и огородом. Она снимает шутливые и полезные видео для своих подписчиков. Как вырастить капусту, когда и что поливать, как получить гигантский урожай — всеми секретами она делится в своих видео.
Собрать больше 300 тысяч на рассказе про грядки? Для Марии это легко!
Блогер из Новосибирска Алина Андриенко снимает короткие видео, которые особенно сильно откликаются женской половине ее подписчиков, да чего греха таить, и мужской тоже. Яркая внешность Алины привлекает зрителей, ролики набирают миллионы просмотров, а популярность неумолимо растет. Наш корреспондент узнала у блогера, в чём секрет ее успеха.