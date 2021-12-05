Красотка из Сибири набирает миллионы просмотров на шутках про бывших — ее критикуют за стервозность

Шутки про бывших, разговоры о нем, и не забыть обсудить ту странную, на которую он меня променял: «Да она же не очень!» — всё в лучших традициях девичьих посиделок. Именно такая обстановка царит в блоге Алины Андриенко. Девушка снимает короткие видео, которые особенно сильно откликаются женской половине ее подписчиков, да чего греха таить, и мужской тоже. Яркая внешность Алины привлекает зрителей, ролики набирают миллионы просмотров, а популярность неумолимо растет. Наш корреспондент Алёна Золотухина спросила у блогера, в чем секрет ее успеха.
Алине Андриенко 22 года. Девушка получает высшее образование в СИУ РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление», а в свободное от учебы время работает бровистом и ведет блог. Активно вести аккаунт Алина начала всего 4 месяца назад, говорит, ее молодой человек подсказал ей начать снимать видеоролики, уверял, что у нее обязательно получится.
— Я и сама этого хотела. Мне было интересно попробовать себя в этом, испытать свои силы, стать публичным человеком, если можно сейчас так сказать. А когда в тебя верят, это даёт силы и дополнительную уверенность, — говорит Алина.
Каждодневных постов и бесконечных историй у Алины не найти, блогер взяла за основу недавно появившуюся в Instagram функцию, которая называется Reels — короткие
Темой блога Алина выбрала вполне насущную проблему — отношения. Обсудить бывших парней, пошутить, разыграть жизненную ситуацию, которая разворачивается дома едва ли не у каждой второй пары. Публике тема пришлась по душе, парни и девушки узнают себя в роликах, чем охотно делятся с Алиной. Первый видеоролик набрал аж 3 миллиона просмотров — это действительно успех.
— В блоге я такая же, как и в жизни: много улыбаюсь, шучу, делюсь событиями из жизни и стараюсь быть открытой, насколько это возможно. Но с рилсами другая история, там я немного в образе, — делится Алина.
Сибирячка признается, что отыгрывать дерзкую девчонку со стервозным прищуром и частым закатыванием глаз ей не сложно, ведь частичка стервозности в ней итак есть, просто слегка преувеличенная на видео.
— Бывают сложности с обратным откликом на эту стервозность в виде злых и грубых комментариев, — говорит блогер. — На видео я показываю и свои случаи из жизни, есть сильно преувеличенные или выдуманные ролики, к сожалению, не все это понимают и могут очень некрасиво высказываться в мою сторону. Если говорить о друзьях, то, конечно, никто не обижается, если я беру за основу их историю. Большинство ситуаций из роликов случаются со многими, и все всё понимают. Если говорить просто о реакции на видео, многие пишут «О, это же я», «У меня такое было», и это заряжает меня делать ещё и ещё.
Алина старается снимать каждый день по 2–3 часа. Она может снять один ролик за 15 минут, а может и провозиться часами, пока не решит, что вот сейчас правда получилось хорошо.
— Если честно, я сама не знаю в чем секрет. Может, во внешности, может, в том, что люди узнают себя в историях на видео, и им это нравится. Раньше я действовала интуитивно, сейчас понимаю, к чему мне нужно идти, что нужно менять, в чём расти, в общем, сейчас есть намеченная стратегия, — рассказывает Алина.
В шутку у Алины в профиле написано — замуж не предлагать, но мужчины все равно предлагают. Привлекательная внешность сибирячки не оставляет их равнодушными. Такие данные у Алины от природы, но это не избавляет девушку от занятий в спортзале, она говорит, что физические нагрузки — залог ее хорошего настроения.
— Я слежу за питанием, но не скажу, что прям строго держу себя в руках, всё с умом. Конечно, в приоритете нежирное, поменьше сладкого, больше фруктов и овощей. Фастфуд тоже есть в моей жизни, но в разумном количестве. Процедуры делаю очень редко, это пилинг и чистка несколько раз в год. Никаких операций, ботокса или силикона во мне нет, что часто во мне видят. Я надеюсь, что люди идут не только на яркую внешность, а ещё и потому, что я им интересна как человек, — откровенничает Алина.
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