Красотка из Сибири набирает миллионы просмотров на шутках про бывших — ее критикуют за стервозность

— Я и сама этого хотела. Мне было интересно попробовать себя в этом, испытать свои силы, стать публичным человеком, если можно сейчас так сказать. А когда в тебя верят, это даёт силы и дополнительную уверенность, — говорит Алина.



Каждодневных постов и бесконечных историй у Алины не найти, блогер взяла за основу недавно появившуюся в Instagram функцию, которая называется Reels — короткие 15-секундны е ролики под музыку и звуковые сопровождения. Reels — аналог известной социальной сети TikTok. Продвигая новый инструмент, Instagram щедро раздает бесплатные просмотры, огромные охваты и новых подписчиков. Если всё делать правильно, то добиться успеха и популярности в этом деле будет несложно.