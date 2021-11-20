«Да, это я, а это мой целлюлит, и я прекрасна». История модели plus size, принявшей себя с пышными формами

Лишних килограммов в России принято стесняться: пытаться скрыть, нося балахоны, бояться раздеться на пляже. Пермячка Ксения Стрелкова обладает пышными формами, но она не из скованных комплексами людей. Девушка стала plus size моделью, блогером и основала собственный бренд одежды для полных девушек. Журналисты 59.RU встретились с Ксенией и поговорили о принятии себя и бодипозитиве.



Ксения Стрелкова — руководитель административного департамента в крупной пермской IT-компании. Девушка координирует делопроизводство и командирование, организует корпоративные мероприятия и делает всё, чтобы работа коллег в офисе была комфортной. При этом Ксения ведет блог в Instagram, где публикует фото в стильных образах, рассказывает о своей жизни и о том, как смогла полюбить и принять себя. Девушка не стесняется публиковать фото в купальниках и рассказывать о своих объемах груди, талии и бедер. Но так было не всегда.

