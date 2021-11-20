«Да, это я, а это мой целлюлит, и я прекрасна». История модели plus size, принявшей себя с пышными формами

Лишних килограммов в России принято стесняться: пытаться скрыть, нося балахоны, бояться раздеться на пляже. Пермячка Ксения Стрелкова обладает пышными формами, но она не из скованных комплексами людей. Девушка стала plus size моделью, блогером и основала собственный бренд одежды для полных девушек. Журналисты 59.RU встретились с Ксенией и поговорили о принятии себя и бодипозитиве.
Ксения Стрелкова — руководитель административного департамента в крупной пермской IT-компании. Девушка координирует делопроизводство и командирование, организует корпоративные мероприятия и делает всё, чтобы работа коллег в офисе была комфортной. При этом Ксения ведет блог в Instagram, где публикует фото в стильных образах, рассказывает о своей жизни и о том, как смогла полюбить и принять себя. Девушка не стесняется публиковать фото в купальниках и рассказывать о своих объемах груди, талии и бедер. Но так было не всегда.
— Я с детства была крупной. Роль тут сыграла и генетика, и огрехи в питании. В школьные годы полнота была моей болью, я чувствовала себя гадким утенком, — признается Ксения. — У меня были торчащие уши, я была толстая. Я сильно комплексовала, даже прилепляла уши к голове на лейкопластырь или скотч, закрывала их волосами. Все это длилось класса до восьмого. Моя лучшая подружка была красавицей, а я — «плюс один» к ней. Меня обзывали жирной, у меня было погоняло «чебуратор». При этом я была душой класса, всегда была на арене, старалась принимать участие во всех мероприятиях, громче всех хохотала. Никогда не плакала на людях — это происходило только дома. Старалась переводить обидные слова в шутку и не показывала обидчикам, что они ранили меня.
«Важно, чтобы родители привили такое отношение с детства»
Увереннее в себе Ксения стала в восьмом классе, когда резко «вытянулась» и съездила отдохнуть в санаторий.
— Мама вспоминает, что, вернувшись оттуда, я сказала: «Так, я Звезда», — смеется героиня. — Тогда я резко стала увереннее в себе. Поняла, что я красивая и всё могу. Я не знаю, откуда это. Может быть, это сцена, игра в КВН, первые знаки внимания от мальчика так повлияли. Я до сих пор говорю, что я звезда. По большей части, это стеб, но я действительно в это верю. Я и дочерей своих так воспитываю, говорю им: «Ты самая красивая, ты самая лучшая». Уверена, что каждая девочка должна ощущать себя так — быть для себя самой классной. Очень важно, чтобы родители прививали детям такое отношение к себе с детства.
Тем не менее попытки похудеть Ксения не оставляла. Девушка говорит, что перепробовала практически все возможные методы: разные диеты, голодание, таблетки, терапию озоном, иглоукалывание, электросон, скандинавская ходьба, танцы и изнуряющие занятия спортом. Оба раза во время беременностей Ксения сильно набирала вес. Дважды после родов ей удавалось сбросить по 60 килограммов, но она всё равно осталась девушкой plus size.
Однажды, чтобы казаться стройнее, пермячка пошла на занятия с педагогом по речи. Запрос был такой — «сделать легкий и звонкий голос, как у русалочки Ариэль, чтобы казаться тонче и звонче».
— Сейчас я понимаю, насколько это было странно, как сильно в этом выражалось мое непринятие себя, насколько я была закомплексована, — рассуждает Ксения. — В том числе и благодаря этому случаю я поняла, что менять что-то нужно, прежде всего, в голове — можно похудеть, но ментально так и остаться «толстой», недовольной собой. К тому же, если бы мне правда нужно было похудеть, я бы похудела. Раз этого не происходит, значит, я этого недостаточно сильно хочу.
«Бодипозитив не должен предполагать пищевой разврат»
Приостановить гонку за стройностью Ксения смогла во время пандемии коронавируса. Из-за ограничений она перестала посещать спортзал. Освободившееся время девушка потратила на налаживание отношений с самой собой.
— Я всегда любила себя, но за этот год очень продвинулась в этом вопросе, — рассказывает Ксения. — После начала пандемии у меня, как и у многих, произошел творческий кризис. Я начала работать над собой. Выписала достоинства и недостатки, написала, чего я достигла в карьере, чем я могу быть полезна, в чем хотела бы развиваться, что мне нравится. Стала применять и другие практики. Например, танцевать перед зеркалом с закрытыми глазами под любимую музыку. Это очень полезно — двигаться так, как хочешь, чувствовать свое тело, волей-неволей подглядывать за собой сквозь ресницы, проявлять интерес к себе — к коленкам, к локоточкам. Кстати, это полезно не только девушкам с роскошными формами! После того, как я начала регулярно танцевать, у меня даже походка изменилась — захотелось идти как кошечка, появилась женственность, манкость.
Сейчас Ксения в гораздо большей степени принимает себя и старается совершенствоваться не из желания исправиться, убрать недостатки, а из любви и стремления позаботиться о себе.
— Я очень люблю массажи, люблю ухаживать за своим телом и всем девчонкам рекомендую, — делится девушка. — Я сейчас даже стала добавлять в график несколько часов для заботы о себе, потому что иначе не нахожу на это времени. Тело у нас одно, другого не будет, оно нас носит. Нужно о нём заботиться. В последний год я временно оставила спорт, но приняла, полюбила себя и увидела, что тело начало меняться, благодарить меня за это.
Ксения за бодипозитив, но только в том, что касается принятия себя и любви к себе. Девушка уверена, что бодипозитив не должен предполагать пищевой разврат и отсутствие ухода за собой. Пермячка старается есть вкусную и полезную еду, а если соблазнилась на что-то вредное, ограничить себя в питании на следующий день.
Уже несколько лет Ксения — модель plus size. Она снимается для рекламы пермских магазинов, в том числе предлагающих одежду больших размеров. Однажды ездила в Москву, чтобы сняться для каталога нижнего белья. В каких-то случаях заказчики находят Ксению сами, в каких-то — она предлагает им свои услуги.
Моделинг присутствует в жизни Ксении не так часто, поэтому не приносит большого дохода. Но благодаря этому опыту пермячка научилась позировать и выгодно преподносить себя. Получилось побывать и с другой стороны камеры — героиня закончила курсы по фотографии и проводила фотосессии для полных девушек.
Ксюша признается, что работа получалось очень личной, во время съемок на поверхность выходили комплексы, со многими из которых удавалось справляться благодаря фото. «Я стремилась, чтобы каждая девушка смогла сказать себе — «Да, это я, а это мое тело, мой целлюлит, и я прекрасна», — заявила Ксения.
«Посмотрите на пожилых европейцев: они не стесняются»
Со временем Ксения поняла, что ей есть что рассказать девушкам, которые, как и она, имеют особенности фигуры. Для этого она завела блог в Instagram, где рассказывает о своем мировоззрении и отношении к себе. А недавно девушка стала дизайнером — у нее появился собственный бренд одежды под названием +SVOBODNO. Купить ее можно в Instagram или на Wildberries.
— Решение основать свой бренд одежды связано в том числе с личной проблемой. Я не могла найти себе вещи в магазинах Перми. Покупала в основном, когда ездила в командировки в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву. В Перми не было достаточного выбора, — объясняет собеседница. — Многим приходится носить одежду обычных марок из масс-маркета, которая не подходит им по размеру, или надевать правильные по размеру, но внешне не устраивающие их вещи. Я убеждена, что каждая девушка вне зависимости от размера должна иметь возможность одеться красиво и комфортно, иметь возможность чувствовать себя свободно и уверенно в своей одежде. Именно поэтому я и выбрала название +SVOBODNO.
Сейчас в ассортименте +SVOBODNO есть яркие и теплые спортивные костюмы, нарядные атласные юбки, уютные пуловеры, эффектные платья, подходящие для полных ножек высокие сапоги, рубашки и блузки и так далее. Дизайн одежды Ксения придумывает сама, а пошив заказывает на предприятиях Перми и Турции. В будущем девушка мечтает открыть свой шоу-рум, а пока отправляет заказы по почте, по Перми доставляет их курьером.
— Главное, что я хочу сказать своим блогом и одеждой, это то, что любовь к себе не должна быть условной и зависеть от внешнего вида. Она должна быть на базовом уровне, вне зависимости от обстоятельств. Посмотрите на пожилых европейцев. У них морщины, седые волосы, лишний вес, но они совершенно не стесняются — живут и кайфуют, путешествуют и не заворачиваются на пляже в парео. Я буду счастлива, если мое творчество поможет кому-то принять и полюбить себя.