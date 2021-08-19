Новосибирец кидает мясо коршуну из окна 13-го этажа и постит тиктоки на миллион просмотров. Публикуем впечатляющее видео

Новосибирец кормит дикого коршуна из окна многоэтажки
Житель Шлюза прославился в «ТикТок» из-за того, что почти каждый день устраивает соседям представление: он кидает мясо в окно, а дикая птица ловит. Мужчина признался, что всегда восхищался коршунами, несколько раз пытался приручить, но удалось только в прошлом году. Он так привязался к птице, что даже дал ей имя — Солнце, своего коршуна узнаёт сразу, она всегда кружит около окна на 13 этаже. Птица тоже запомнила Николая: когда проголодается — садится на крышу соседнего дома и кричит, чтобы ее покормили. Как мужчина приручил птицу, стал популярным в «ТикТок» и чем кормит — в материале НГС.
Знаменитость из «ТикТока» — 37-летний Николай Белозёров в обычной жизни занимается деревом: создает и реставрирует мебель на заказ, иногда из меди, бронзы или нержавейки делает адресники для собак, чтобы любимый питомец при пропаже нашелся. Птица и популярность появились у мужчины прошлым летом. Коршун прилетает к Николаю с начала апреля и всё лето обедает мясом, а после улетает зимовать в другое место. Мужчина всегда восхищался хищными птицами, даже несколько раз пытался приручить, но безуспешно. Однажды он увидел видео, как орнитологи приманивали коршуна мышью, поэтому тоже решил попробовать прикормить местных птиц.
— Я использовал вместо мыши говядину, в первый раз положил на оконный козырек кусочки мяса, и несколько дней они просто лежали. Как-то раз коршун попытался их взять, я просто помог: подкинул, а птица и словила.
Так Николай Белозёров за один день покормил птицу 4-мя кусочками, коршун хватал мясо, улетал, а затем снова возвращался — с этого момента между мужчиной и животным завязалась дружба. Николай сначала имитировал бросок, показывая птице, что сейчас кинет мясо, она начинала пикировать, и за 5 метров до клюва мужчина выкидывал говядину в окно. Он пробовал давать разное мясо: говядину и курицу.
— Курицу особо не любит, ей больше говядина нравится. Сейчас кормлю куриными желудками, вроде бы не жалуется — это самый оптимальный вариант. За день птица может съесть 200 грамм, то есть ужин у коршуна стоит примерно 50 рублей.
Коршунов рядом с домом героя летает несколько, но мясо забирает в основном один — тот, что побольше. Птица прилетает, берет мясо, улетает на 5 минут и возвращается, пока не наестся. Обычно коршун появляется за пару часов до заката, на выходных бывает днем. В неделю может прилететь на обед примерно 5 раз, но если хорошо поест, то несколько дней не появляется.
— Я прочитал, что большая — это самка, она всегда берет мясо и тащит в лес, в гнездо. Потом начал замечать нескольких птенцов, они видят, как мать добывает мясо, и тоже ловят, но редко.
Коршун прилетает к своему другу уже второе лето; как-то раз около дома Николая появились другие хищные птицы, он пытался их покормить, но они не обратили внимания ни на мясо, ни на мужчину. Этой весной житель Шлюза гулял с собакой и заметил птицу около своего окна. Оказалось, что девочка-коршун запомнила дом Николая и прилетела снова.
— Раньше мы никак ее не называли, а теперь я имя дал — Солнце. То, что птица прилетела, понять просто — она меня зовет. Садится на крышу соседней многоэтажки и начинает кричать. Как только достаешь кусочек мяса — подлетает. Я даже с рук пытался ее покормить, но не получилось: пролетает близко, а мясо не берет.
Один раз Николай достал палку, чтобы птица села на нее, но Солнце после этого не появлялась несколько дней, тогда мужчина узнал, что коршуны боятся палок. На подоконник и балкон она тоже не садится, поэтому житель Шлюза планирует попробовать использовать перчатку.
Первое видео, которое стало популярным в «ТикТок», собрало 800 тысяч просмотров. Николай выложил 3 ролика, через 5 дней у него было 10 тысяч просмотров. За прошлое лето на мужчину подписалось
Встречаются люди, которые хотят отправить деньги Николаю на еду для птицы, иногда поступают странные предложения:
— Кинь целую курицу, я отправлю деньги.
Но мужчина отказывается, потому что это опасно не только для птицы, но и для машин, припаркованных под окнами. Николай признался, что ему неловко, когда у птицы не получается поймать еду и кусочки падают вниз, если мясо свалилось на машину, то он всегда убирает и протирает.
— Раньше когда Солнце упускала мясо, то старалась поднять с земли, а теперь уже даже не пытается. Я настолько прикормил птицу, что она перестала гонять голубей. Раньше замечал, как Солнце курсирует по периметру соседней девятиэтажки — там как раз голуби живут, сейчас так не делает.
Николай и его Солнце заинтересовали даже зарубежное СМИ, а нескольким британским агентствам он продал ролики за 100 долларов и за 64 евро. Недавно один из роликов мужчины собрал больше миллиона просмотров.
— Я вообще люблю животных, хотел бы себе домой сову или того же коршуна, — говорит Николай.
Возможно, если птица появится у него дома, популярность «ТикТока» новосибирца вырастет еще больше. В Академгородке в прошлом году прославился одноногий сокол Феникс, который однажды потерялся. Ручной сокол после потери сам вернулся домой, но не без приключений — он пережил преследование коршунов.