Новосибирец кидает мясо коршуну из окна 13-го этажа и постит тиктоки на миллион просмотров. Публикуем впечатляющее видео

Знаменитость из «ТикТока» — 37-летний Николай Белозёров в обычной жизни занимается деревом: создает и реставрирует мебель на заказ, иногда из меди, бронзы или нержавейки делает адресники для собак, чтобы любимый питомец при пропаже нашелся. Птица и популярность появились у мужчины прошлым летом. Коршун прилетает к Николаю с начала апреля и всё лето обедает мясом, а после улетает зимовать в другое место. Мужчина всегда восхищался хищными птицами, даже несколько раз пытался приручить, но безуспешно. Однажды он увидел видео, как орнитологи приманивали коршуна мышью, поэтому тоже решил попробовать прикормить местных птиц.

— Я использовал вместо мыши говядину, в первый раз положил на оконный козырек кусочки мяса, и несколько дней они просто лежали. Как-то раз коршун попытался их взять, я просто помог: подкинул, а птица и словила.

Так Николай Белозёров за один день покормил птицу 4-мя кусочками, коршун хватал мясо, улетал, а затем снова возвращался — с этого момента между мужчиной и животным завязалась дружба. Николай сначала имитировал бросок, показывая птице, что сейчас кинет мясо, она начинала пикировать, и за 5 метров до клюва мужчина выкидывал говядину в окно. Он пробовал давать разное мясо: говядину и курицу.