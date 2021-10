Одни стали миллионерами, другие — уголовниками: как изменились герои «Гарри Поттера» за 20 лет

Взъерошенной Гермионе удалось невозможное: максимально деликатно показать миру свою проснувшуюся сексуальность, не уходя в отрыв, получить высшее образование в Брауновском университете, не забывая о кинокарьере, и развернуть глобальную кампанию за гендерное равноправие He for She, не теряя шарма и предложений съемок от журналов.