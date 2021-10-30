Одни стали миллионерами, другие — уголовниками: как изменились герои «Гарри Поттера» за 20 лет

1 ноября самому первому фильму про Гарри Поттера исполняется 20 лет. Долгое десятилетие фанаты и другие зрители могли и сами видеть, как подрастают и меняются главные герои, но с момента последней части «поттерианы» прошло достаточно времени, чтобы потерять некоторых из них из виду. Восстанавливаем справедливость и рассказываем, что сегодня стало с актерами, которые сыграли главных и второстепенных персонажей.
Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор
Известность пришла к Гэмбону в 1980-х, когда он сыграл в постановке «Жизнь Галилея». С тех пор он регулярно появлялся на сцене Королевского национального театра, где сыграл короля Лира, Отелло и Марка Антония.
Майкл Гэмбон был женат на британской актрисе Энн Миллер, в 1967 году у пары родился сын. С 2004 года актер живет с кинодекоратором Филиппой Харт, которая моложе его на 25 лет. У пары есть два сына — 2007 и 2009 года рождения.
Недавно Майклу Гэмбону исполнился 81 год, он спокойно себе снимается в телевизионных фильмах и мини-сериалах, озвучивает кино и время от времени появляется на большом экране. Вы могли видеть его в эпизодах фильмов «Kingsman: Золотое кольцо», «Виктория и Абдул», «Да здравствует Цезарь!», «Джуди».
Гэмбон — один из самых уважаемых британских актеров и командор ордена Британской империи.
Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер
После сказочной эпопеи главный герой фильма никуда не делся и продолжил карьеру в кино. И роли-то все как на подбор: от хорроров («Женщина в черном») до сериала по рассказам Булгакова («Записки юного врача»), от хитровыдуманного злодея в сиквеле «Иллюзии обмана» до вполне себе милого и душевного трупа в фильме «Человек — швейцарский нож». Ну а одни только «Пушки Акимбо» чего стоят?
Впрочем, Дэниел Рэдклифф может позволить себе выбрать любой проект, какой только захочется. Роль Гарри Поттера принесла ему больше 100 миллионов долларов, так что теперь ему можно до конца жизни играть самые безумные и сомнительные роли.
В 2009 году Рэдклифф попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Также получил именную звезду на голливудской Аллее славы в Калифорнии за вклад в киноискусство. Но кроме кино, актер работает и в театре. Он играл, к примеру, Розенкранца в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в театре Олд Вик. Постановка получила четырехзвездочные отзывы от многих известных изданий, а присутствие Рэдклиффа обеспечило полностью проданные залы на все время показа (с 25 февраля по 29 апреля 2017 года). В результате спектакль продлили еще на неделю.
Эмма Уотсон — Гермиона Грейнджер
Взъерошенной Гермионе удалось невозможное: максимально деликатно показать миру свою проснувшуюся сексуальность, не уходя в отрыв, получить высшее образование в Брауновском университете, не забывая о кинокарьере, и развернуть глобальную кампанию за гендерное равноправие He for She, не теряя шарма и предложений съемок от журналов.
С 2005 года (с 15 лет) Уотсон начала карьеру модели, снявшись для обложки журнала Teen Vogue. Позже сотрудничала с британским домом моды Burberry, стала лицом осенне-зимней коллекции одежды 2009 года и весенне-летней коллекции 2010 года. В 2011 году на церемонии Elle Style Awards Эмма Уотсон получила награду Style Icon от дизайнера Вивьен Вествуд, а вскоре после этого ее выбрали новым лицом компании Lancôme.
Также актриса включилась в поддержку экологичного производства одежды, параллельно с одинаковым успехом снимаясь в рекламе люксовых брендов и в картинах артхаусных режиссеров вроде Софии Копполы. Но есть в ее послужном списке не только авторское кино, но и вполне себе хиты — «Маленькие женщины», «Хорошо быть тихоней», «Колония Дигнидад» и фильм «Красавица и Чудовище», ради роли в котором актрисе пришлось научиться петь.
Руперт Гринт — Рон Уизли
Лучший друг Гарри Поттера первым из главный тройки «поттерианы» показал себя как многогранный актер. Заявив однажды, что он выбирает роли, которые помогут ему уйти от его образа Рона Уизли, Гринт пустился во все тяжкие.
Играл гитариста The Dead Boys в фильме о нью-йоркской панк-сцене «Клуб "CBGB"», богобоязненного подростка, сбегающего со взрослой актрисой на театральный фестиваль в «Уроках вождения», ученика профессионального киллера в «Дикой штучке». Он проявляет явную склонность к комедийным проектам — таким как «Лунная афера» и сериалы «По болезни» и «Большой куш».
Кроме того, Гринт дружит с музыкантом Эдом Шираном и снялся в клипе на песню «Lego House».
А еще в 2020 году актер впервые стал отцом: дочку Руперту родила его возлюбленная, актриса Джорджия Грум.
Томас Фелтон — Драко Малфой
Томас Фелтон продолжает активно сниматься, правда, пока среди его последних проектов нет хитов, а большинство ролей — злодейские: жестокий охранник в «Восстании планеты обезьян», подозреваемый в убийстве вундеркинда Силиконовой долины Эрика Бланта в сериале «Убийство первой степени». Пожалуй, единственный неоднозначный персонаж Томаса — Джулиан Альберт в третьем сезоне «Флэша».
Но едва ли не больше времени, чем кино, Фелтон уделяет музыке. В 2008 году он выпустил свой первый альбом авторских песен Time Well Spent, затем последовал лонгплей All I Need. Услышать кое-что из творчества платинового блондина с колючим взглядом можно в его инстаграме.
Джейми Уэйлетт — Винсент Крэбб
Джейми снимался в кино с 2002 по 2010 год и за это время успел принять участие в шести частях фильмов о Гарри Поттере в роли Винсента Крэбба. А вот в съемках последней седьмой части принять участие ее смог. Потому что загремел в тюрьму.
В 2009 году он попался на выращивании марихуаны в доме своей матери в Лондоне и на полгода отправился в исправительное учреждение для молодых преступников.
В 2011 году Уэйлетт попал в объектив уличной видеокамеры во время лондонских погромов. В кадре он оказался с бутылкой с зажигательной смесью. Когда полицейские нагрянули к нему домой, обнаружили там плантацию конопли, что обеспечило парню второй срок. Тогда актер получил два года тюрьмы.
После выхода на свободу Джейми Уэйлетт нигде не снимался и не принимал участие в связанных со вселенной книг Джоан Роулинг мероприятиях. В мае 2020 года он должен был появиться на открытии посвященного миру Гарри Поттера парка развлечений в Нидерландах, но из-за пандемии коронавируса это мероприятие отменилось.
Мэттью Льюис — Невилл Долгопупс
Исполнитель роли неуклюжего, но храброго толстяка Невилла Долгопупс стал героем новостей, кардинально сменив амплуа: после окончания съемок в «Гарри Поттере» Льюис превратился в мускулистого мачо.
Впрочем, перемены не принесли в плане карьеры огромных дивидендов. Сыграв солдата в успешной лондонской театральной постановке «Наши мальчики», актер продолжил небольшими ролями на телевидении, присоединившись к составу «Улицы Потрошителя», и появился в мелодраме «До встречи с тобой» в роли Патрика, бойфренда главной героини, Луизы. Также снялся в фильме «Конечная» с Марго Робби.
В личной жизни у парня тоже всё прекрасно: в 2018-м он женился на организаторе мероприятий в Universal Studios Анджелой Джонс.
Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид
Не обладая эффектной внешностью, Робби Колтрейн даже на пике своей карьеры снимался в основном в телевизионных проектах и шоу. Он всегда был комиком, и даже роль Хагрида была комической. После окончания «поттерианы» он снялся в паре эпизодических ролей в драмах и озвучивал мультфильмы. Одна из последних крупных ролей — в мини-сериале «Сокровище нации» о бывшем комике, оказавшемся в центре сексуального скандала.
Рэйф Файнс — Волан-де-Морт
У Рэйфа Файнса после окончания «Гарри Поттера» дела шли неплохо. В 2014 году он исполнил роль портье крупной гостиницы в комедии Уэса Андерсона «Отель "Гранд Будапешт"». Эту его актерскую работу с восторгом восприняла кинопресса и критики, за нее Файнс получил множеством наград, в том числе номинацию на премии BAFTA и «Золотой глобус».
Также Рэйф Файнс исполнил роль главы MI6 в одном из фильмов «бондианы» — «007: СПЕКТР». А потом всё как-то увяло. Из более-менее заметных работ последних лет можно назвать «Опасные секреты», «Холмс и Ватсон», «Нуреев. Белый ворон».