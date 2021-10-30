Одни стали миллионерами, другие — уголовниками: как изменились герои «Гарри Поттера» за 20 лет

Впрочем, Дэниел Рэдклифф может позволить себе выбрать любой проект, какой только захочется. Роль Гарри Поттера принесла ему больше 100 миллионов долларов, так что теперь ему можно до конца жизни играть самые безумные и сомнительные роли.



В 2009 году Рэдклифф попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Также получил именную звезду на голливудской Аллее славы в Калифорнии за вклад в киноискусство. Но кроме кино, актер работает и в театре. Он играл, к примеру, Розенкранца в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в театре Олд Вик. Постановка получила четырехзвездочные отзывы от многих известных изданий, а присутствие Рэдклиффа обеспечило полностью проданные залы на все время показа (с 25 февраля по 29 апреля 2017 года). В результате спектакль продлили еще на неделю.



Эмма Уотсон — Гермиона Грейнджер