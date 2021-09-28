Кумиры молодежи: сервис Spotify рассказал, какую музыку чаще всего слушают новосибирские подростки

Интернет-сервис Spotify проанализировал музыкальные предпочтения молодежи Новосибирска и заметил некоторые интересные особенности. Анализ проводился среди подростков от 14 до 17 лет и изучил период минувшего лета. Рассказываем, что предпочитает поколение Z в музыке.



Spotify — интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем автомобилей.

