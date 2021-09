Кумиры молодежи: сервис Spotify рассказал, какую музыку чаще всего слушают новосибирские подростки

Самые популярные русскоязычные исполнители — рэперы

Оказалось, что подростки предпочитают коллаборации, а среди русскоязычных исполнителей лидируют рэперы.

— Практически все места в топе самых прослушиваемых русскоязычных музыкантов заняли рэп-исполнители. Лидером стал Morgenshtern, на втором месте оказался OG Buda, а на третьем — Mayot. Четвертую строчку занял Soda Luv, а вот на пятом оказалась российская инди-рок-исполнительница Алёна Швец. Она регулярно попадает в число лидеров по прослушиваниям среди россиян, — рассказали в пресс-службе Spotify.

Måneskin в топе среди иностранцев

Подростки, по признанию сервиса, просто обожают популярную итальянскую группу Måneskin, которая победила на минувшем «Евровидении». Она является абсолютным лидером в списке зарубежных исполнителей среди молодежной аудитории:

— Их треки заняли четыре первые строчки подряд в топе по прослушиваниям среди зарубежных песен: трек «I wanna be your slave» стал лидером, хит «Zitte e buon», с которым они выступали на «Евровидении-2021», занял второе место, а песни «Beggin'» и «Coraline» — третье и четвертое соответственно. На пятом месте оказался трек «Montero (Call Me By Your Name)» от Lil Nas X.