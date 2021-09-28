Кумиры молодежи: сервис Spotify рассказал, какую музыку чаще всего слушают новосибирские подростки

Интернет-сервис Spotify проанализировал музыкальные предпочтения молодежи Новосибирска и заметил некоторые интересные особенности. Анализ проводился среди подростков от 14 до 17 лет и изучил период минувшего лета. Рассказываем, что предпочитает поколение Z в музыке.
Spotify — интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем автомобилей.
Самые популярные русскоязычные исполнители — рэперы
Оказалось, что подростки предпочитают коллаборации, а среди русскоязычных исполнителей лидируют рэперы.
— Практически все места в топе самых прослушиваемых русскоязычных музыкантов заняли рэп-исполнители. Лидером стал Morgenshtern, на втором месте оказался OG Buda, а на третьем — Mayot. Четвертую строчку занял Soda Luv, а вот на пятом оказалась российская инди-рок-исполнительница Алёна Швец. Она регулярно попадает в число лидеров по прослушиваниям среди россиян, — рассказали в пресс-службе Spotify.
Måneskin в топе среди иностранцев
Подростки, по признанию сервиса, просто обожают популярную итальянскую группу Måneskin, которая победила на минувшем «Евровидении». Она является абсолютным лидером в списке зарубежных исполнителей среди молодежной аудитории:
— Их треки заняли четыре первые строчки подряд в топе по прослушиваниям среди зарубежных песен: трек «I wanna be your slave» стал лидером, хит «Zitte e buon», с которым они выступали на «Евровидении-2021», занял второе место, а песни «Beggin'» и «Coraline» — третье и четвертое соответственно. На пятом месте оказался трек «Montero (Call Me By Your Name)» от Lil Nas X.
Также лидерами по прослушиваниям стали представители корейской поп-музыки — группа BTS.
— Остальные строчки топа заняли музыканты из США. На третьем и четвертом месте оказались Lil Peep и Doja Cat, а пятую позицию заняла Billie Eilish, — добавили в сервисе.
Подростки обожают коллаборации
Еще в сервисе пояснили, что подростки любят коллаборации. Например, первую строчку этого лета занял ремикс популярного трека Morgenshtern «Cristal & MOËT» от Soda Luv, OG Buda, Blago white и Mayot, а на втором месте оказался трек «Я в моменте» от Джарахова и Markul. Замыкает тройку «Aristocrat» от Morgenshtern. На четвертой позиции расположилась совместная работа Егора Крида и OG Buda — песня «Здравствуйте», а пятую строчку занял трек «Ночь» певицы Ooes.
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