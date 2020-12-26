«Моего парня не пустила праздновать жена»: истории людей, которые встречали Новый год в одиночестве

Принято считать, что Новый год — семейный праздник, который необходимо встречать исключительно в кругу родных и близких. Не мало и тех, кто предпочитает провести новогоднюю ночь в шумной веселой компании друзей с тонной конфетти и рекой шампанского. И лишь немногие добровольно проводят эту волшебную ночь в одиночестве. Мы нашли людей, которые уже встречали или только планируют встретить Новый год по такому сценарию. Они рассказали, как не грустить в новогоднюю ночь, если ты один.
Тати, 24 года, модель, букер модельного агентства
— Изначально я улетела в Южную Корею по работе и планировала праздновать там в компании друзей. Если бы всё пошло по намеченному плану, мой двухнедельный карантин закончился бы еще за неделю до Нового года. Но
Сначала я расстроилась, что в самую волшебную ночь года буду одна, не имея даже возможности выйти куда-то из своей комнаты. Сейчас уже отношусь спокойно — ничего смертельного в этом нет. Нужно смотреть на это не как на трагедию, а скорее как на возможность встретить новый год спокойно, посвятить время себе любимому, отдохнуть, если до этого такой возможности не было, расписать планы и желания на год. В продуктах я тоже ограничена — завозили один раз, желательно их растянуть на все две недели.
Как не загрустить в саму новогоднюю ночь? Очень просто: уютная пижама, гирлянда, фильм, вкусняшки. Я планирую созвониться с родителями и друзьями, поздравить всех с праздником, немного поесть, посмотреть новогодний фильм, сделать масочку для кожи лица, прибраться в комнате, собрать вещи после карантина и пораньше лечь спать, а утром — в новый год, в новую жизнь.
Ольга, 30 лет, сотрудник банка
— История произошла в 2012 году — я тогда строила романтические планы на новогоднюю ночь. К празднику выяснилось, что моего романтичного визави не пустила отмечать Новый год его жена, и 31 декабря я узнала, что я — любовница. Все мои друзья разъехались, и, махнув на всё рукой, я купила билет на Новый год в клуб. Депозит плюс шампанское сделали из меня очень веселую юную деву — депозитную карту я благополучно потеряла, пока плясала, а за утерю — штраф, который платить мне не улыбалось. Я решила отфлиртовать карточку у какого-то парня, наобещав ему волшебную новогоднюю ночь. Заказала коктейль и щедро оставила чаевые бармену — как раз всё, что оставалось на депозитном счете, а домой я не пошла, а побежала — благо жила в центре и бежать было недолго.
Сергей, 40 лет, директор юридической компании
— В 2004 году я работал следователем в управлении Госнаркоконтроля. Меня, как самого молодого, поставили дежурить
Юлия, 34 года, индивидуальный предприниматель
— Я сама захотела отмечать Новый год одна, и не скажу, что это меня расстроило, но и не особо порадовало — приняла как данность. Настроения не было, потому что я умудрилась отравиться накануне и весь день не очень хорошо себя чувствовала, к празднику не готовилась. К вечеру мне уже было намного лучше, но желания отмечать у меня не возникло. Я поужинала в
Моя семья — это уже довольно взрослая дочь, которая захотела отмечать Новый год в кругу друзей, и мамуля — она также отправилась в ресторан с друзьями. Но так как для меня Новый год — это всё же семейный и домашний праздник, то я решила остаться дома. Плакать под бой курантов — это плохая идея, я верю в то, что как новый год встретишь, так его и проведешь. Я ни в коем случае не хочу повторять такой праздник, потому что год я, по сути, так и провела, ощущая себя очень одинокой. Даже в окружении людей это ощущение меня не покидает. Сейчас я сделала выводы, что нужно более серьезно относиться к этому празднику.
Александра, 23 года, системный администратор
— Так вышло, что конец 2018 года был для меня полон перемен. В середине декабря я решила, что хочу отметить встречу 2019 года одна, осознать изменения и принять их. Несмотря на то, что праздник я отмечала одна, я приготовила пару салатов, надела красивое платье, сделала прическу, макияж и с бокалом шампанского в полночь смотрела на праздничный салют. В тот момент всё было именно так, как и должно быть, я была очень рада, что приняла такое решение. Из года в год новогоднее настроение создается украшенными улицами в городе, улыбками людей, уютной и наряженной квартирой и нарядным платьем. Так было и тогда, просто чуть спокойнее. Перед новогодней ночью я занималась подготовкой к празднику и домашними хлопотами. После полуночи общалась с родными, поздравляла всех с наступившим, радовалась жизни. Если честно, не помню, во сколько легла спать, но думаю, около трех ночи. Возможно, когда-нибудь я снова буду отмечать Новый год одна, чтобы собраться с мыслями и силами, но не в этом году.
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