«Моего парня не пустила праздновать жена»: истории людей, которые встречали Новый год в одиночестве

— Изначально я улетела в Южную Корею по работе и планировала праздновать там в компании друзей. Если бы всё пошло по намеченному плану, мой двухнедельный карантин закончился бы еще за неделю до Нового года. Но 2020-й — год сюрпризов, зачастую не самых приятных. Сроки поездки сдвинулись, и с карантина я выйду 1 января в обед. Я до последнего надеялась, что смогу выйти на улицу и ворваться в веселье в самый разгар — в 00:00 1 января , но карантинные меры с недавних пор ужесточили, поэтому пришлось смириться.

Сначала я расстроилась, что в самую волшебную ночь года буду одна, не имея даже возможности выйти куда-то из своей комнаты. Сейчас уже отношусь спокойно — ничего смертельного в этом нет. Нужно смотреть на это не как на трагедию, а скорее как на возможность встретить новый год спокойно, посвятить время себе любимому, отдохнуть, если до этого такой возможности не было, расписать планы и желания на год. В продуктах я тоже ограничена — завозили один раз, желательно их растянуть на все две недели.

