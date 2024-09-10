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Образование Почти 4000 учеников. Самая переполненная школа Новосибирска побила рекорд по числу детей

Почти 4000 учеников. Самая переполненная школа Новосибирска побила рекорд по числу детей

Речь идет о СОШ №216 в Плющихинском микрорайоне

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36 комментариев

Число учеников в школе №216 растет из года в год

Новосибирская школа №216 на улице Виталия Потылицына приняла в этом учебном году рекордное число учеников. Ранее сообщалось, что там будут обучаться 3638 человек, но недавно мэрия скорректировала информацию.

— При проектной наполняемости 1100 мест в одну смену, в 2024/2025 учебном году здесь обучаются 3941 учащихся. Дополнительный прием здесь практически невозможен, — сообщили в мэрии.

В прошлом учебном году в 216-й обучались 3880 человек, в 2022 году — 3510 человек.

Разгрузить переполненное общеобразовательное учреждение должна была школа на Татьяны Снежиной, которую начали строить по концессионному соглашению. Объекты собирались сдать в конце 2023 года, но в 2024 году руководитель ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“» (сегодня — ООО «Школа на Николая Сотникова») Отто Сопроненко был задержан по подозрению в мошенничестве. Ущерб оценивается в 3,1 миллиарда рублей.

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В августе из-за разрушения недостроенных конструкций школы на Татьяны Снежиной и еще одном объекте власти ввели режим ЧС.

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Комментарии
36
Поддерживаю
10 сентября 2024, 10:56
За такие рекорды губернатора нужно проверить на проф пригодность!
МамаМия
10 сентября 2024, 10:36
Так это не школа , а восточный базар
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