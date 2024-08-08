Мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности из-за разрушения недостроенных школ

Режим повышенной готовности ввели на двух объектах Источник: Max Prokopets / 2ГИС











В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на территории недостроенных школ на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Распоряжение администрации Октябрьского района 8 августа опубликовали на сайте мэрии.

Режим повышенной готовности связан с обрушением строительных конструкций, уточнили в администрации.

— Департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии, «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска» и «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» переведены в режим функционирования «повышенная готовность» с целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, — сказано в сообщении.

В конце июля НГС сообщал, что мэрия Новосибирска планирует ввести режим повышенной готовности из-за шести недостроенных школ по концессии. Проблемные объекты расположены в Плющихинском жилмассиве на улице Татьяны Снежиной, в микрорайоне Ключ-Камышенское плато на улице Пролетарской, вблизи микрорайона «Дивногорский» и жилмассива «Новомарусино» на улице Большой, в микрорайоне «Чистая слобода» на улице Спортивной, и две школы в Южно-Чемском микрорайне на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелева.

Школы планировалось построить по концессии, соглашение между Министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»» (сегодня — ООО «Школа на Николая Сотникова») заключили в декабре 2021 года. Объекты собирались сдать в конце 2023 года, но в конце марта этого года министр образования Мария Жафярова заявила, что школы могут не закончить и в 2024 году.

Как писал НГС, уже в процессе реализации проекты столкнулись с критикой и сложностями, например, пришлось демонтировать фундаменты трех из шести зданий. 15 мая задержали Отто Сопроненко, учредителя ООО «СБ Капитал» — концессионера по строительству шести школ. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб оценивается в 3,1 миллиарда рублей. Позже стало известно, что концессионера по строительству школ решили заменить. НГС направил запрос в ООО «Школа на Николая Сотникова», чтобы узнать, почему произошло обрушение конструкций и какие меры примет концессионер, чтоб исправить ситуацию.