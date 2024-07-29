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Образование Режим повышенной готовности хотят ввести в Новосибирске из-за шести недостроенных школ — карта

Режим повышенной готовности хотят ввести в Новосибирске из-за шести недостроенных школ — карта

Проекты постановлений опубликовали на сайте мэрии

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21 комментарий
Если постановление примут, то министерство образования без конкурса найдет охранную компанию для объектов

Мэрия Новосибирска планирует ввести режим повышенной готовности из-за шести недостроенных школ по концессии. Проекты постановлений опубликовали на муниципальном портале.

Согласно документам, режим повышенной готовности хотят ввести из-за разрушения строительных конструкций недостроенных школ. Объекты расположены в Плющихинском жилмассиве на улице Татьяны Снежиной, в микрорайоне Ключ-Камышенское плато на улице Пролетарской, вблизи микрорайона «Дивногорский» и жилмассива «Новомарусино» на улице Большой, в микрорайоне «Чистая слобода» на улице Спортивной и две школы в Южно-Чемском микрорайне на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелева.

Посмотрите на карте, где расположены недостроенные школы, из-за которых планируют ввести режим повышенной готовности

Согласно документу, департамент по чрезвычайным ситуациям, единую дежурно-диспетчерскую службу, аварийно-спасательную службу переведут в режим повышенной готовности. Министерству образования региона при этом рекомендовали организовать охрану недостроенных объектов, заключив контракт со специализированной организацией без торгов. Администрации районов в свою очередь должны будут проинформировать местных жителей о вводимом режиме.

Пока мэрия опубликовала только проекты постановлений, в документ могут внести изменения. НГС направил запрос в мэрию и министерство образования, чтобы узнать подробности о режиме повышенной готовности.

Школы планировалось построить по концессии, соглашение между Министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» (сегодня — ООО «Школа на Николая Сотникова») заключили в декабре 2021 года. Школы должны были построить в конце 2023 года, но в конце марта этого года министр образования Мария Жафярова заявила, что школы могут не закончить и в 2024 году.

Как писал НГС, уже в процессе реализации проекты столкнулись с критикой и сложностями, например, пришлось демонтировать фундаменты трех из шести зданий. 15 мая задержали Отто Сопроненко, учредителя ООО «СБ Капитал» — концессионера по строительству шести школ. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб оценивается в 3,1 млрд рублей. Позже стало известно, что концессионера по строительству школ решили заменить.

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Школа Образование Мэрия Новосибирска Режим повышенной готовности
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Комментарии
22
Yumare
29 июля 2024, 09:45
И что, из-за этого режима школы сами достроятся? Из текста понятно, что там брошенный недострой разрушается, так что, сносить придётся, а не строить. А денежки-то уже освоены...
Антонин Новый
29 июля 2024, 09:45
и даже это только ..."проекты постановлений"
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