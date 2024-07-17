В Новосибирске планируют заменить концессионера по строительству шести школ — он попал под уголовное дело

Все работы на стройках школ сейчас приостановлены Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Власти Новосибирской области планируют заменить концессионера по строительству шести школ в Новосибирске.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, сейчас в правительстве Новосибирской области решается вопрос о возможной замене концессионера.

— На уровне правительства лично губернатор занимается. Финансирующие организации — Сбербанк и ДОМ.РФ — включены в этот процесс, — заявил Сергей Нелюбов.



Вице-губернатор напомнил, что ранее в отношение концессионера было возбуждено уголовное дело. Сейчас строительные работы на всех объектах остановлены.



Корреспондент НГС направил запрос в Минобразования Новосибирской области, чтобы узнать о возможных сроках замены концессионера, а также планируется ли выделение дополнительного финансирования на достройку школ.



В конце апреля о приостановке строительства двух из шести школ, которые возводят по концессии, рассказывала министр образования региона Мария Жафярова. Уровень готовности объектов колеблется между 14% и 22%, а ввод в эксплуатацию школ могут перенести на 2025 год.

