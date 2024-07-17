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Город В Новосибирске планируют заменить концессионера по строительству шести школ — он попал под уголовное дело

В Новосибирске планируют заменить концессионера по строительству шести школ — он попал под уголовное дело

Вопросом занимается лично губернатор Андрей Травников

1 064
24 комментария
Все работы на стройках школ сейчас приостановлены

Власти Новосибирской области планируют заменить концессионера по строительству шести школ в Новосибирске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, сейчас в правительстве Новосибирской области решается вопрос о возможной замене концессионера.

— На уровне правительства лично губернатор занимается. Финансирующие организации — Сбербанк и ДОМ.РФ — включены в этот процесс, — заявил Сергей Нелюбов.

Вице-губернатор напомнил, что ранее в отношение концессионера было возбуждено уголовное дело. Сейчас строительные работы на всех объектах остановлены.

Корреспондент НГС направил запрос в Минобразования Новосибирской области, чтобы узнать о возможных сроках замены концессионера, а также планируется ли выделение дополнительного финансирования на достройку школ.

В конце апреля о приостановке строительства двух из шести школ, которые возводят по концессии, рассказывала министр образования региона Мария Жафярова. Уровень готовности объектов колеблется между 14% и 22%, а ввод в эксплуатацию школ могут перенести на 2025 год.

В середине мая в Новосибирской области был задержан учредитель компании ООО «СБ Капитал» Отто Сопроненко — именно эта компания занималась строительством школ в Новосибирске. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб оценивается в 3,1 млрд рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Школьная концессия Отто Сопроненко Сергей Нелюбов Школы Строительство школ
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Комментарии
24
Рожденная в Новосибирске
17 июля 2024, 18:16
Ну, если САМ ТРАВНИКОВ занимается....... ждите скорых результатов.
274502334
17 июля 2024, 18:35
Выправку заметьте: https://ngs.ru/text/economics/2024/07/17/73840751/ 🤭
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