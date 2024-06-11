Экзамены подходят к концу: публикуем дни резервного периода ОГЭ и ЕГЭ — все даты в двух картинках

Для одиннадцатиклассников уже закончился основной период, у девятиклассников остался последний экзамен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Основной экзаменационный период почти подошел к концу. Сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по иностранным языкам, а у 9-классников еще остался последний — по литературе. НГС собрал в двух картинках резервные дни основного периода экзаменов в 2024 году.



В резервные дни могут сдавать экзамены одиннадцатиклассники, у которых не получилось набрать минимальное количество баллов по обязательным предметам — математике или русскому языку. Также на эти даты попадают те, кто не пришел на экзамен по уважительной причине, например, из-за болезни или те, кто не смог закончить сдавать экзамен по уважительным причинам. Позже на экзамен приходят и те, кому разрешила это сделать апелляционная комиссия или те, у кого совпали даты разных ЕГЭ или ОГЭ. Выпускники прошлых лет также сдают экзамены в основной резервный период (это нововведение, раньше они могли сдавать ЕГЭ в досрочный период).

Даты ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов

Волна ЕГЭ уже прошла, 11 июня выпускники сдавали историю, теперь остались резервные дни основного периода. Они пройдут с 20 июня по 1 июля. В этом году ученикам разрешили пересдать один из предметов на выбор в начале июля: 4 июля — информатика, обществознание, русский язык, физика, химия, иностранный язык (письменная часть), 5 июля — биология, география, математика (базовый и профильный уровень), история, литература, иностранные языки (устная часть).

Сохраняйте даты основного резервного периода ЕГЭ Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Даты ОГЭ для выпускников девятых классов

Выпускникам девятых классов в основном периоде осталось сдать экзамен по литературе, который пройдет 14 июня. Резервные дни основного период ОГЭ назначены на даты с 24 июня по 2 июля.

Сохраняйте даты основного резервного периода ОГЭ Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Недавно мы публиковали, когда и где посмотреть заветные результаты экзаменов. Есть несколько способов узнать количество своих баллов, сами результаты обычно публикуют в течение 10 дней, но в некоторых случаях обработка бланков может занимать до двух недель.

Например, данные ЕГЭ по биологии в Новосибирской области уже пришли, выпускница барабинской школы Дарья Желтенко, которая мечтает стать хирургом, сдала экзамен по химии на 100 баллов. Девушка рассказала НГС, что переживала, но как только увидела вариант — волнение ушло.

