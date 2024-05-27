Одного школьника из Новосибирска выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки. Об этом рассказала министр образования Мария Жафярова во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.
— Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, удаленных досрочно по неуважительной причине нет, за исключением одного человека, который был удален с ЕГЭ по литературе за наличие шпаргалки, — объяснила министр образования региона.
Одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ 23 мая, первые экзамены — литература, география и химия. Журналист НГС посмотрела, как школьники приходят на первые экзамены и волнуются ли они.
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