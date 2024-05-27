НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

ю-з.

 743мм 83%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

Школа в деревне проводила единственную выпускницу

Патрульные-автохамы
Пристройка к памятнику
Что с выпускными
Поймали барнаульского маньяка
Врачи о главных проблемах
Коварный тест на новосибирца
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Образование Школьника из Новосибирска выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки

Школьника из Новосибирска выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки

Ученик хотел списать экзамен по литературе

1 187
10 комментариев
Выпускники начали сдавать ЕГЭ 23 мая

Одного школьника из Новосибирска выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки. Об этом рассказала министр образования Мария Жафярова во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, удаленных досрочно по неуважительной причине нет, за исключением одного человека, который был удален с ЕГЭ по литературе за наличие шпаргалки, — объяснила министр образования региона.

Если вы знакомы с подростком, которого удалили с экзамена, или это вы неудачно сдали ЕГЭ, свяжитесь с редакцией НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ 23 мая, первые экзамены — литература, география и химия. Журналист НГС посмотрела, как школьники приходят на первые экзамены и волнуются ли они.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
ГИА Экзамен Литература Шпаргалка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Сибиряк,  40

К0210,  37

Анечка,  34

Mary,  25

Игорь,  54

Ирусик,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление