НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

ясная погода, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

южн.

 749мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,19
EUR 97,90
Реклама

СРОЧНО

Кража электричества на 4 миллиона

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Бывший угрожает убить
Что с выпускными
До 500 тысяч на вахте
Врачи о главных проблемах
История красотки-бодибилдера
Такие дома строят в городе
Критика улицы Ленина
НГС в Telegram
Образование эксклюзив «Всю кровь выпила»: сибирячка довела до увольнения директора школы — она написала на него 42 заявления

«Всю кровь выпила»: сибирячка довела до увольнения директора школы — она написала на него 42 заявления

Женщина жалуется на школы уже четыре года — сначала на одну, теперь на другую

9 058
189 комментариев
На директора школы написали десятки заявлений

Жительница Новосибирской области регулярно пишет заявления директору школы, в прокуратуру и другие ведомства — она недовольна организацией учебного процесса. Родители других учеников говорят, что поток жалоб привёл к тому, что руководитель планирует уволиться. НГС пообщался с возмущённой сибирячкой и узнал, на что она жалуется.

«Головная боль Сергея Николаевича»

Родители учеников школы №301 в Сузуне Новосибирской области заявили, что директор Сергей Архипов решил уволиться из-за большого количества жалоб и заявлений на его работу. Автор донесений — мать троих школьников Наталья Белах.

— За два года эта женщина написала 42 заявления в прокуратуру! Причины были и такие: скрипят стулья, сокращённые уроки, она требует предоставлять каждый день от учителей планы уроков с подписью и печатью директора. Снимает директора на видео и грозит выложить его в свой телеграм-канал, так как она говорит, что она блогер. В прокуратуре были не только директор, но и все учителя, которые учат ее детей, — рассказал корреспонденту НГС один из родителей.

Бывший ученик школы под №2, где раньше работал Сергей Архипов, заявил, что тоже обеспокоен происходящим.

— Сергей Николаевич был директором сузунской школы №2, которую я когда-то заканчивал. Мы с ним пересекались, когда я был учеником старших классов. Сузун — это моя родина, и до окончания школы я здесь жил, — говорит Александр. — В одном из чатов попалось сообщение. В отношении этой женщины история старая — такое у неё было в прошлой школе, где она докопала директора. Сейчас она перешла в 301-ю, и теперь это головная боль Сергея Николаевича, она ему всю кровь выпила. Я спросил: «Почему никто не может её успокоить?».

В школьных чатах родители школьников распространяют сообщение с просьбой поддержать директора и подписать коллективную жалобу на действия Натальи Белах.

«Все боятся огласки»

Сама Наталья Белах в разговоре с журналистом НГС объяснила, что её заявления связаны с тем, что она недовольна организацией работы в школе.

— Это решение вопросов, касающихся образования детей. Заявления директору на разные темы, то есть вплоть до того, по какой программе учится мой ребенок. Вопросы по питанию, есть ли комиссия, с просьбой принять меня в управляющий совет школы и так далее. Я также заявляла о том, чтобы не регистрировали нас в электронном дневнике, — объясняет Наталья. — Нарушения были: без моего согласия передали данные моих детей третьим лицам, зарегистрировали их на платформе, о чем потом я написала директору — они быстренько удалили, сделали мне акт удаления персональных данных.

У жительницы Сузуна четверо детей, трое из которых ходят в школу №301. Сибирячка утверждает, что при помощи заявлений проявляет свою активную позицию, пока родители остальных школьников замалчивают проблемы.

— В школе вообще ничего не обсуждается — это всё потому, что все боятся это обсуждать. Я просто знаю, что был случай в третьем классе, когда родительница жаловалась на учителя в Министерство образования Новосибирской области, и тогда, вроде как, вопрос даже решился. Потом по питанию тоже фотографии ходили, что с червяками обеды, — продолжает она. — Понимаете, все боятся огласки, боятся, что на них, как и на меня, будет оказано давление.

Наталья считает, что в школе много проблем, которые просто замалчивают

По словам Натальи Белах, директор школы на одном из недавних собраний заявил, что планирует уволиться. Другие родители обвиняют женщину в давлении на руководителя, из-за которого он якобы принял такое решение. При этом останавливать свою деятельность сибирячка не намерена.

— Если есть проблемы в школе, о них нужно говорить, а не замалчивать. Например, поднимался вопрос о том, что у нас одна часть школы старая, а другая — новая. В новой части, где у нас дети до четвёртого класса, хороший ремонт. А в старой части у нас, извините, туалеты такие старые, что дети вот жаловались сами, — утверждает собеседница.

Писать жалобы и заявления Наталья Белах начала со времён пандемии коронавируса — тогда её дети учились в сузунской школе №1. В одном из донесений в Роспотребнадзор сибирячка заявила, что она против измерения температуры у детей, несмотря на то, что в тот момент это было обязательно. Выступала Наталья также против масочного режима в школе.

— Конституционное право моих детей было нарушено. В санпинах не прописано, что родители должны находиться в школе в маске, а отстранение детей без симптомов ОРВИ незаконно. В конце концов, есть же презумпция невиновности, директор — не медицинский работник, и поставить диагноз не может. Прошу разобраться в данной ситуации и принять соответствующие меры, — писала женщина в 2021 году.

В санитарном ведомстве ответили, что руководство школы не нарушает закон. Мать школьников заявление не устроило — она подала в суд на директора школы №1 и потребовала возместить 5 миллионов морального вреда. Суды первой и апелляционных инстанций оба раза встали на сторону руководства школы.

«В любой момент могу сказать, что хватит»

Журналист НГС связался с директором сузунской школы №301 Сергеем Архиповым, но он не стал комментировать конфликт с женщиной.

— Я ничего не хочу комментировать, это моё право: как поступить, работать или не работать. Ещё никаких заявлений я не подавал. Я пенсионер, поэтому я в любой момент могу сказать, что хватит и пора отдыхать. Обвинять кого-то я не готов, сегодня у любого есть право писать обращения, — ответил Архипов.

Новосибирский юрист Зоя Шкарупа объяснила НГС, что существуют способы разрешить конфликт без потерь для обеих сторон. Один из них — медиация: альтернативный способ решения спора, в котором участвует независимый посредник — медиатор. Он приводит стороны к решению, которое всех устроит.

— На медиации следует выявить причины поведения каждой из сторон. Это должен быть родитель и директор. Не вижу смысла привлекать родительский коллектив, так как если ребёнок ведёт себя адекватно на уроках и нет конфликтов с другими детьми, то вовлекать и перетягивать на свою сторону родительский коллектив некорректно. А тут, вероятно, был изначально перекос. После выяснения истинных причин надо составить медиационное соглашение, где по пунктам прописать план действий на четверть, полугодие, год, — говорит юрист.

НГС также обратился за комментарием в Министерство образования Новосибирской области, но к моменту публикации ответ из ведомства не поступил.

Ранее НГС публиковал мнение российского педагога об условиях работы в школе. Учитель рассказал, как проходит рабочий день, сколько платят за проверку сотен тетрадей, с каким отношением родителей сталкиваются педагоги и почему, несмотря на доплаты, они всё еще перебиваются с копейки на копейку.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Сузун Школа Конфликт в школе Жалобы родителей
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Рекомендуем
Знакомства

Nelli,  62

Анна,  34

Антон,  56

Doctor,  40

Александр,  46

Андр,  42

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление