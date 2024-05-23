«Всю кровь выпила»: сибирячка довела до увольнения директора школы — она написала на него 42 заявления

На директора школы написали десятки заявлений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Сергей Архипов / VK.RU











Жительница Новосибирской области регулярно пишет заявления директору школы, в прокуратуру и другие ведомства — она недовольна организацией учебного процесса. Родители других учеников говорят, что поток жалоб привёл к тому, что руководитель планирует уволиться. НГС пообщался с возмущённой сибирячкой и узнал, на что она жалуется.



«Головная боль Сергея Николаевича»

Родители учеников школы №301 в Сузуне Новосибирской области заявили, что директор Сергей Архипов решил уволиться из-за большого количества жалоб и заявлений на его работу. Автор донесений — мать троих школьников Наталья Белах.

— За два года эта женщина написала 42 заявления в прокуратуру! Причины были и такие: скрипят стулья, сокращённые уроки, она требует предоставлять каждый день от учителей планы уроков с подписью и печатью директора. Снимает директора на видео и грозит выложить его в свой телеграм-канал, так как она говорит, что она блогер. В прокуратуре были не только директор, но и все учителя, которые учат ее детей, — рассказал корреспонденту НГС один из родителей.

Бывший ученик школы под №2, где раньше работал Сергей Архипов, заявил, что тоже обеспокоен происходящим.

— Сергей Николаевич был директором сузунской школы №2, которую я когда-то заканчивал. Мы с ним пересекались, когда я был учеником старших классов. Сузун — это моя родина, и до окончания школы я здесь жил, — говорит Александр. — В одном из чатов попалось сообщение. В отношении этой женщины история старая — такое у неё было в прошлой школе, где она докопала директора. Сейчас она перешла в 301-ю, и теперь это головная боль Сергея Николаевича, она ему всю кровь выпила. Я спросил: «Почему никто не может её успокоить?».

В школьных чатах родители школьников распространяют сообщение с просьбой поддержать директора и подписать коллективную жалобу на действия Натальи Белах.



«Все боятся огласки»

Сама Наталья Белах в разговоре с журналистом НГС объяснила, что её заявления связаны с тем, что она недовольна организацией работы в школе.

— Это решение вопросов, касающихся образования детей. Заявления директору на разные темы, то есть вплоть до того, по какой программе учится мой ребенок. Вопросы по питанию, есть ли комиссия, с просьбой принять меня в управляющий совет школы и так далее. Я также заявляла о том, чтобы не регистрировали нас в электронном дневнике, — объясняет Наталья. — Нарушения были: без моего согласия передали данные моих детей третьим лицам, зарегистрировали их на платформе, о чем потом я написала директору — они быстренько удалили, сделали мне акт удаления персональных данных.

У жительницы Сузуна четверо детей, трое из которых ходят в школу №301. Сибирячка утверждает, что при помощи заявлений проявляет свою активную позицию, пока родители остальных школьников замалчивают проблемы.

— В школе вообще ничего не обсуждается — это всё потому, что все боятся это обсуждать. Я просто знаю, что был случай в третьем классе, когда родительница жаловалась на учителя в Министерство образования Новосибирской области, и тогда, вроде как, вопрос даже решился. Потом по питанию тоже фотографии ходили, что с червяками обеды, — продолжает она. — Понимаете, все боятся огласки, боятся, что на них, как и на меня, будет оказано давление.

Наталья считает, что в школе много проблем, которые просто замалчивают Источник: 2ГИС











По словам Натальи Белах, директор школы на одном из недавних собраний заявил, что планирует уволиться. Другие родители обвиняют женщину в давлении на руководителя, из-за которого он якобы принял такое решение. При этом останавливать свою деятельность сибирячка не намерена.



— Если есть проблемы в школе, о них нужно говорить, а не замалчивать. Например, поднимался вопрос о том, что у нас одна часть школы старая, а другая — новая. В новой части, где у нас дети до четвёртого класса, хороший ремонт. А в старой части у нас, извините, туалеты такие старые, что дети вот жаловались сами, — утверждает собеседница.



Писать жалобы и заявления Наталья Белах начала со времён пандемии коронавируса — тогда её дети учились в сузунской школе №1. В одном из донесений в Роспотребнадзор сибирячка заявила, что она против измерения температуры у детей, несмотря на то, что в тот момент это было обязательно. Выступала Наталья также против масочного режима в школе.

— Конституционное право моих детей было нарушено. В санпинах не прописано, что родители должны находиться в школе в маске, а отстранение детей без симптомов ОРВИ незаконно. В конце концов, есть же презумпция невиновности, директор — не медицинский работник, и поставить диагноз не может. Прошу разобраться в данной ситуации и принять соответствующие меры, — писала женщина в 2021 году.

В санитарном ведомстве ответили, что руководство школы не нарушает закон. Мать школьников заявление не устроило — она подала в суд на директора школы №1 и потребовала возместить 5 миллионов морального вреда. Суды первой и апелляционных инстанций оба раза встали на сторону руководства школы.

«В любой момент могу сказать, что хватит»

Журналист НГС связался с директором сузунской школы №301 Сергеем Архиповым, но он не стал комментировать конфликт с женщиной.

— Я ничего не хочу комментировать, это моё право: как поступить, работать или не работать. Ещё никаких заявлений я не подавал. Я пенсионер, поэтому я в любой момент могу сказать, что хватит и пора отдыхать. Обвинять кого-то я не готов, сегодня у любого есть право писать обращения, — ответил Архипов.

Новосибирский юрист Зоя Шкарупа объяснила НГС, что существуют способы разрешить конфликт без потерь для обеих сторон. Один из них — медиация: альтернативный способ решения спора, в котором участвует независимый посредник — медиатор. Он приводит стороны к решению, которое всех устроит.

— На медиации следует выявить причины поведения каждой из сторон. Это должен быть родитель и директор. Не вижу смысла привлекать родительский коллектив, так как если ребёнок ведёт себя адекватно на уроках и нет конфликтов с другими детьми, то вовлекать и перетягивать на свою сторону родительский коллектив некорректно. А тут, вероятно, был изначально перекос. После выяснения истинных причин надо составить медиационное соглашение, где по пунктам прописать план действий на четверть, полугодие, год, — говорит юрист.

НГС также обратился за комментарием в Министерство образования Новосибирской области, но к моменту публикации ответ из ведомства не поступил.

Ранее НГС публиковал мнение российского педагога об условиях работы в школе. Учитель рассказал, как проходит рабочий день, сколько платят за проверку сотен тетрадей, с каким отношением родителей сталкиваются педагоги и почему, несмотря на доплаты, они всё еще перебиваются с копейки на копейку.